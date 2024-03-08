Казахстан хочет увеличить прокачку своей нефти через азербайджанские порты и трубы

00:44 10.03.2024

"КазМунайГаз" и азербайджанский SOCAR обсудили дальнейшую транспортировку нефти



Предправления КМГ Магзум Мирзагалиев встретился в Баку с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом



Казахстан и Азербайджан обсудили поэтапное увеличение объемов транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан и вопросы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса.

"Для "КазМунайГаза" компания SOCAR является важнейшим стратегическим партнером. Мы уверены, что поэтапный рост объемов транзита казахстанской нефти придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Мирзагалиев.

Компании ранее заключили соглашение о транзите 1,5 млн тонн казахстанской нефти через территорию Азербайджана по маршруту Актау – Баку – Джейхан.



По итогам 2023 года из порта Актау отгружено более 1 млн тонн нефти, за январь-февраль 2024 года - 232 тысячи тонн.