 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан хочет увеличить прокачку своей нефти через азербайджанские порты и трубы
00:44 10.03.2024

"КазМунайГаз" и азербайджанский SOCAR обсудили дальнейшую транспортировку нефти

Предправления КМГ Магзум Мирзагалиев встретился в Баку с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом

Казахстан и Азербайджан обсудили поэтапное увеличение объемов транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан и вопросы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса.
"Для "КазМунайГаза" компания SOCAR является важнейшим стратегическим партнером. Мы уверены, что поэтапный рост объемов транзита казахстанской нефти придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Мирзагалиев.
Компании ранее заключили соглашение о транзите 1,5 млн тонн казахстанской нефти через территорию Азербайджана по маршруту Актау – Баку – Джейхан.

По итогам 2023 года из порта Актау отгружено более 1 млн тонн нефти, за январь-февраль 2024 года - 232 тысячи тонн.

Источник - ru.sputnik.kz
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