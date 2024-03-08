 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Sohu: Россия нашла слабое место США, которое обеспечит ей победу на Украине
00:50 10.03.2024

Sohu
Китай

Россия использовала слабые места США и раскрыла свой козырь. Америка непременно проиграет! С Украины пришел важный сигнал
Sohu: Россия нашла слабое место США, которое обеспечит ей победу на Украине

Победа России на Украине - вопрос времени, пишет пользователь Sohu. Москва обладает уникальным оружием, которое не смог разработать даже Вашингтон. К тому же, внимание Европы отвлекает война в Газе. Хоть Запад не оставляет попыток спасти Киев, совершенно очевидно, к чему все идет.

Недавно президент России Владимир Путин сделал одно заявление, из-за которого американцы вряд ли смогут спать спокойно. Все потому, что на этот раз Москва показала козырь и ударила прямо по самому слабому месту Вашингтона. С украинского поля боя пришел важный сигнал: попытка Соединенных Штатов обескровить Россию закончится неудачей!

Действительно, сталкиваясь со все более сложной международной обстановкой, Москва сохраняет относительное спокойствие. Разве на днях президент Франции Эммануэль Макрон не поднял шумиху, призывая страны НАТО направить на Украину свои войска, чтобы помогать ВСУ? Путин прямо сказал: все должны помнить, что любые попытки вторгнуться на территорию его государства обречены на провал; исторический опыт показывает, что Россия вынуждает вынашивающие подлые планы западные страны встретить трагический финал.

Это еще не самый убедительный момент. Далее, Путин упомянул гиперзвуковое оружие. Все понимают, что это значит? Российские вооружения такого рода вне конкуренции, хотя некоторые страны имеют подобную технику. Неважно, запустит ли Москва всего лишь одну боеголовку или несколько, - удар, нанесенный по военным целям противника, будет крайне разрушительным.

Рассмотрим в качестве примера США. Им до сих пор не удалось успешно разработать собственное гиперзвуковое оружие. Российские же ракеты способны нести ядерные боеголовки. Теперь спросите американцев, не паникуют ли они.

Тем не менее самые разнообразные признаки свидетельствуют о том, что Запад отнюдь не прекратил принимать меры для вмешательства в украинский конфликт. Недавно появилась особо броская новость: Польша стала ведущим членом НАТО по доле ВВП в военном бюджете.

Всем известно, что эта страна соседствует с Белоруссией. Раньше с границы между двумя государствами часто поступали сигналы о напряженности. Многие полагали, что там развернется "второй фронт" украинского конфликта - Североатлантический альянс с большой вероятностью сделает Польшу плацдармом для вторжения в Белоруссию и таким образом примет непосредственное участие в военных действиях между Москвой и Киевом.

Внезапное повышение затрат на оборону в преддверии масштабного столкновения - явление показательное. Эти новости - не что иное, как объявление войны Москве. Я понимаю, что у Запада есть причины, вынуждающие его идти на конфронтацию, но не стоит забывать: если Россию загнать в угол, она не будет сидеть и смотреть, как ей угрожают, и тогда применения ядерного оружия не избежать.

Американцы хотят открыть новый фронт в Европе. Немало государств Старого континента рассчитывают воспользоваться Польшей, чтобы восстановить свое положение в регионе, посеять хаос и потом перераспределить ресурсы, вернуть европейские страны на вершину иерархии. Все, что я могу сказать, - не будьте так наивны. Неужели США будут просто смотреть, как ЕС вкушает плоды победы?

На самом деле все планы Соединенных Штатов уже разоблачены. Если Европа не будет подчиняться им и не станет нападать на Россию, то американцы избавятся от союзника как от обузы, соответствующим образом скорректируют расположение своих боевых подразделений, соберутся с силами и посвятят себя возвращению на азиатско-тихоокеанский театр военных действий.

К тому же европейцы сейчас в полушаге от израильско-палестинской войны. Я считаю, США собираются привести страны Старого континента на Ближний Восток, а сами хотят взять паузу, чтобы параллельно позаботиться о ситуации на Украине. Что касается дальнейшего развития событий, будет либо конфликт, либо переговоры.

Американцы распространяют слухи о намерении России разместить ядерное оружие в космосе. Из этого понятно, что США хотят поднимать эту тему, - иначе они бы просто не пропустили никакие обсуждения, не стали бы привлекать к этому вопросу внимание общественности, чтобы найти себе новые рычаги воздействия для переговоров. Это передает важный сигнал в рамках украинского кризиса. Мне кажется, Соединенные Штаты так себя ведут, потому что им тяжело добиться победы. Триумф России практически гарантирован - в конце концов, у нее есть "благословение" в виде гиперзвукового оружия. Неужели Вашингтон еще будет упрямиться?

Автор: Новый взгляд авангарда (前卫新视角)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710021000


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