Д.Рекеда: Существует ли постсоветское пространство?

01:00 10.03.2024 Страны, которые уже не вместе?



ДАРЬЯ РЕКЕДА

Старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ.



Михаил Швыдкой, будучи спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству, однажды поэтично назвал постсоветское пространство "странами, которые когда-то были вместе". Так, бывший министр культуры изобрел эвфемизм к приевшемуся "бывшие союзные республики". Тогда за красивой формулировкой, очевидно, стояла уверенность в сформированном общем культурно-историческом пространстве, схожих приоритетах во внутренней и внешней политике и, конечно, глубоких экономических связях.



Сейчас, наблюдая за бурными процессами во внешней и внутренней политике государств ближнего зарубежья, хочется снова задать вопрос: а кто мы друг другу сейчас? И по-прежнему ли важно то, что мы "когда-то были вместе"?



Существует ли постсоветское пространство?



В научном сообществе термин "постсоветское пространство" не имеет однозначной оценки. С одной стороны, все пятнадцать государств до сих пор обладают значительным набором схожих параметров, позволяющих отслеживать среднесрочные тенденции. С другой – евроинтеграция Прибалтики, особая ситуация с Украиной и Грузией, европейский дрейф Молдовы и, конечно, постепенная исламизация Центральной Азии вынуждают исследователей чаще говорить о регионализации пространства и заново определять границы термина и его содержание.



Пока западные исследователи предлагают использовать термин "новые государства", фокусируясь на субъектности каждой страны, сами "постсоветские" государства аналогов термина не дают, фокусируясь на наименовании субрегионов – Центральная Азия, Южный Кавказ, Прибалтика и прочее.



Из-за терминологической путаницы страдает не только научное осмысление происходящего.



Несмотря на то, что в российском подходе с начала 1990-х гг. укоренилось наименование "ближнее зарубежье", содержательно мы продолжаем определять его как "постсоветское пространство". Опора этого подхода – формула "никуда не денутся" "все равно связаны", основанная на уверенности в той же культурно-исторической общности, схожести приоритетов, сопряженности элит, как и тридцать лет назад. На практике это проявляется в отсутствии ярко выраженной стратегии в отношении каждой из стран по отдельности, субрегионов и региона в целом. Особняком стоит экономическое сотрудничество, где основа – прагматизм и взаимная выгода, а двигателями выступают крупный бизнес и транснациональные компании.



Текущий кризис международных отношений, геополитическая турбулентность и новые реалии требуют более пристального внимания к отношениям с государствами ближнего зарубежья.



Реалия первая: у нас больше нет незыблемой культурно-исторической общности



С распада СССР прошло 33 года. За это время выросло целое поколение, которое никогда не жило в СССР и благодаря национальной культурно-исторической политике имеет крайне искаженное представление об общем государстве.



Через учебники истории и национальную историческую политику почти во всех государствах ближнего зарубежья системно транслируется: Российская империя и Советский Союз – колониальные периоды национальной истории. Этноцид, "выкачивание ресурсов", целенаправленные и исключительные репрессии (в ряде стран сравниваются с геноцидом) – неполный перечень нарративов из учебников истории.



Даже Великая Отечественная война, героический подвиг советского народа, до сих пор воспринимающиеся в России как значимый символ для всего "постсоветского пространства", сейчас все больше растаскиваются по национальным квартирам. Появляются национальные символы праздника, а споры о том, кто по национальности был тот или иной боец, стали нормой как в преддверии Дня памяти и скорби, так и Дня Победы.



На подобных нарративах выросло не просто целое поколение – в ряде государств подавляющая часть населения не имеет опыта проживания в общем государстве и опирается в суждениях исключительно на национальное виденье истории и культуры. Они не мыслят себя "постсоветскими", поскольку таковыми уже не являются.



Этому способствует и моноэтнизация государств – численное сокращение не только доли русских, но и всех других национальностей, за исключением титульной. Процесс во многом носит естественный характер, что влечет за собой и изменения в языковой политике. Русский язык остается языком межнационального общения, но уровень и качество владения снижаются.



И ничего удивительного в том, что миллионы трудовых мигрантов в России не хотят (да и не могут – не существует таких инструментов) адаптироваться в российском обществе.



Поскольку уже сложилась совершенно другая семейно-бытовая и культурная традиция.



Реалия вторая: мы друг друга не знаем



Тридцать лет – недостаточное количество времени для формирования полноценной школы по изучению субрегионов или стран. Однако в скольких университетах комплексно изучают государства ближнего зарубежья?



Этого скромного наличия кафедр по изучению стран бывшего СССР, а также количества и степени подготовленности специалистов однозначно недостаточно. В России не сформирована такая страноведческая школа, как, например, в случае с Францией или США. Это, безусловно, влияет на степень экспертизы по региону.



В самих постсоветских государствах ситуация не лучше. Во многом специалисты, которые позиционируются как "россиеведы", сформировались тремя путями и представляют собой следующие группы. Первые – выходцы из профильных американских и европейских проектов 2000-х годов – очевидно, ангажированные. Вторые – специалисты широкого профиля (например, по всему евразийскому пространству), знающие Россию как продолжение СССР. Третьи – продукты интернет-эпохи, воспринимающие в качестве источников-инсайдеров представителей российского либерального крыла (значительная часть которых объявлена иноагентами) либо черпающие представления исключительно из интернет-пространства. В зависимости от направления выбирается и уклон. При этом речь не только о публичных экспертах, но и тех, кто формирует закрытые нарративы для лиц, принимающих решения.



На бытовом уровне Россию знают еще хуже. Роль интернета как главного инструмента формирования образа России продолжает укрепляться. И здесь население, не имеющее личного опыта пребывания в России (даже в виде туристических поездок), воспринимает нарративы социальных сетей как прямое отражение реальности.



Стоит упомянуть, что именно запрещенные в России социальные сети являются самыми популярными практически во всех государствах ближнего зарубежья. А контент, который там транслируется, вряд ли забудут те, кто сидел в запрещенных в РФ "Фейсбуке"[1] или "Инстаграме"[2] 24 февраля 2022 года.



Реалия третья: глубокое экономическое сотрудничество не означает даже умеренной политической лояльности



В 2022–2023 гг. мы наблюдали феноменальный рост экономического взаимодействия между Россией и Арменией. Формирование цепочек параллельного импорта, приток россиян (как туристов, так и релокантов) – однозначно способствовали оживлению экономики страны. В этот же период мы наблюдали и политическую эскалацию. Руководство страны вело жесткую публичную риторику, игнорировало совместные мероприятия, а главное – использовало образ России для решения внутриполитических проблем.



Пример Армении не исключительный – использование российской повестки стало нормальным инструментом и для ряда других администраций. Общественное недовольство можно легко отвлечь от внутренних проблем, вытащив на свет или вырвав из контекста чью-нибудь цитату.



Важно, что страх (потери территорий, силового конфликта) и подстегивание национальной гордости используются не только иностранными акторами для возбуждения антироссийских настроений, но и национальными идеологами для ускорения процессов нациестроительства.



В этом контексте для общественных настроений выгоды от экономического сотрудничества зачастую представляются просто цифрами на бумаге, менее значимыми, чем описанные выше угрозы от усиления взаимодействия.



И всегда есть вероятность, что, несмотря на экономическую целесообразность, элиты выберут наиболее удобный для себя, но не самый рациональный вариант.



Пример Украины, имевшей тесную экономическую кооперацию с Россией, тому доказательство.



Реалия четвертая: альтернативные центры силы существуют



Китай, Турция, Европейский союз, США – неполный перечень внерегиональных игроков, имеющих отдельные интересы и свои устойчивые форматы на постсоветском пространстве.



Геополитическая встряска, вызванная украинским кризисом (и дальнейшими событиями в Африке и на Ближнем Востоке), перемешала и все "карты на столе". Усиление геополитического давления на каждое из государств пространства приводит ко все большей фрагментации так называемого российского ближнего зарубежья.



И если часть иностранных государств заинтересована в экономическом доминировании и гарантии сохранения своих интересов в нашем ближнем зарубежье, то другая стремится использовать пространство как полигон для испытаний чужих контуров безопасности (прежде всего России и Китая).



Форматы, предлагаемые внерегиональными игроками, крайне разнообразны и учитывают национальную специфику.



Так, тюркские проекты Турции, несмотря на весьма скромные экономические возможности, глубоко интегрируются в общественную и культурную жизнь государств ЦА, что однозначно даст свои плоды через 5–10 лет; европейская программа Global Gateway, имея размытое целеполагание, вполне может стать каналом индивидуальной мотивации представителей элит.



Альтернативные центры силы не просто существуют – они имеют оконтуренное целеполагание и, если судить по интенсивности визитов, ресурсы и мотивацию.



***



Есть большой соблазн списать абсолютно все вышеперечисленное на результат работы антироссийских кампаний и происки альтернативных центров силы. Да, но. Во многом это скорее результат инерционных процессов у нас при отсутствии ярко выраженного целеполагания.



И поэтому, прежде чем менять тактику или стратегию с учетом сложившихся реалий, надо все-таки вернуться к базовому вопросу: то, что "мы когда-то были вместе", значимо само по себе или же мы имеем отдельные интересы в каждом субрегионе?



Если все же второе – имеет смысл критически пересмотреть грани "общего" и основу сотрудничества.



Автор: Дарья Рекеда, старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ. Источник - Россия в глобальной политике

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