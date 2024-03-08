"Мисс Мира 2024" стала чешская модель Кристина Пышкова

01:26 10.03.2024

Названа победительница конкурса красоты "Мисс Мира 2024"

Победительницей конкурса "Мисс Мира 2024" стала чешская модель Кристина Пышкова



Андрей ЧЕРНЕНКО



Представительница Чехии Кристина Пысзкова стала победительницей конкурса красоты "Мисс Мира", финал которого прошел в Мумбаи.







Кристина работает моделью и активно занимается волонтерской деятельностью



Кристина Пысзкова - студентка, получающая образование в области права и делового администрирования. Она также работает моделью и активно занимается волонтерской деятельностью.



Финал конкурса прошел в Мумбаи



Корону победительнице передала предыдущая мисс мира Каролина Белявска из Польши. Вице-мисс мира стала Ясмина Зейтун из Ливана.



В конце ноября 2023 года в Сальвадоре завершился 72-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Украшенная драгоценными камнями корона победительницы на этот раз досталась 23-летней жгучей брюнетке из Никарагуа Шейннис Паласиос. Она стала первой представительницей своей страны, сумевшей завоевать титул абсолютной красавицы планеты.