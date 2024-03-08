Пропал после ракет-удара начальник Харьковского гарнизона украинский генерал Мельник

09:53 10.03.2024

Генерал ВСУ исчез после призыва прятаться в укрытии

Генерал ВСУ Мельник исчез после призыва укрыться от взрыва в Харькове 17 февраля

Александра Франс



Генерал юстиции, начальник Харьковского гарнизона украинской армии Сергей Мельник с позывным Марсель исчез после того, как призвал в социальных сетях прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги, прозвучавшей в Харькове 17 февраля. Больше он не выходил на связь в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.



"Харьков и область: идем в укрытие!" - последнее сообщение Мельника.



До 17 февраля украинский генерал вел Telegram-канал активно, публикуя по несколько постов ежедневно. Кроме того, его имя перестали упоминать украинские средства массовой информации.



Сергея Мельника назначили на должность начальника Харьковского гарнизона в августе 2021 года.



До этого председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что несколько сотен жителей города Запорожья, которые не скрывали свои пророссийские взгляды, пропали без вести с февраля 2022 года.



Ранее военный эксперт объяснил, почему Зеленский сильно занижает потери ВСУ.