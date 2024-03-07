Почему Молдова является таким же искусственным государством, как и Украина, - И.Иваненко

10:20 10.03.2024

ИГОРЬ ИВАНЕНКО

7 марта 2024



"Молдова не идет в Евросоюз. Молдова возвращается в Евросоюз. Потому что мы были частью Европейского союза. История помнит 1812 год, когда эта же [Российская] империя вырвала нас из тела Европы", - эти слова были на днях сказаны спикером парламента Молдавии Игорем Гроссу.



Оставим на совести выпускника истфака Кишиневского госуниверситета Игоря Ивановича Гроссу умолчание о таком "малозначительном" факте, что до 1812 года территория нынешней Республики Молдова находилась под османским владычеством. Оттоманская Порта же отношение к просвещенной Европе XIX века имела куда меньшее, чем Россия Александра I.



Именно благодаря Российской империи в Пруто-Днестровье появились такие блага европейской цивилизации, как железные дороги и пароходы, правильно спланированные города, классическое образование, товарное садоводство и виноградарство. Ярким напоминанием этому и сегодня является великолепный архитектурный ансамбль в центре Кишинева (Христорождественский собор и триумфальная арка), спроектированный русскими архитекторами и оплаченный российской имперской казной.



На момент перехода Днестровско-Пруто-Дунайского междуречья под власть Петербурга Молдавское княжество контролировало меньше половины этого региона. Молдаване были загнаны в горно-лесистый регион Кодр в центральной части Бессарабии. С юга и севера на них напирали ногайцы и липкинские татары. Кишлаки степняков находились в окрестностях Кишинева.



Старинными же причерноморскими крепостями Измаил, Килия, Аккерман, а также Бендеры уже несколько столетий безраздельно владели османы. В таком же статусе был и древний Хотин.



При образовании Бессарабской губернии Российской империи в нее вошли лишь окраинные земли Молдавского княжества, где проживало немногочисленное - 150 -160 тысяч человек - молдавское население. Турки и ногайцы были заменены славянами, гагаузами и немцами. Молдаване, принявшие российское подданство, получили возможность спуститься с Кодр и также заселить степные пространства области.



Таким образом, в 1812 году основная часть Молдовы с городами Яссы, Сучава, Галац "тела Европы" отнюдь не покидала. В Бессарабскую губернию России вошли лишь несколько малолюдных пограничных уездов, где даже не было значимых городских поселений.



Вскоре они интегрировались в общероссийский рынок. К началу XX века некогда малолюдная Бессарабия стала одной из главных хлебных житниц и виноделен империи. Полиэтничный край исправно голосовал за конституционно-монархические и правые партии на выборах в Государственную думу. Его знаменитыми уроженцами были лидер черносотенцев Владимир Пуришкевич и соратник Петра Столыпина, министр народного просвещения в его правительстве Лев Кассо.



Маргинальное румынофильское движение в начале XX века выступало с весьма скромными требованиями: региональная автономия и официальный статус для румынского языка.



Провозглашение Молдавской Демократической Республики произошло в Кишиневе лишь в декабре 1917 года, когда в Петрограде пришли к власти большевики. Несмотря на то, что первоначально эта республика создавалась как часть федеративной России, из-под власти Кишинева поспешили выйти уезды с преимущественно славянским населением, расположенные на юге и севере Бессарабии.



Их представители в региональной ассамблее возражали против наименования "Молдавская", поскольку ни один из этносов в регионе не имел абсолютного преобладания. Таким образом, Молдавская государственность скукожилась до размеров все тех же пограничных молдавских уездов, что когда-то были включены в состав Российской империи. С тем лишь отличием, что теперь на их территории находились преимущественно русскоязычные города Кишинев, Бельцы, Сороки.



Затем произошла оккупация региона королевством Румыния, отгремела Вторая Мировая война. С 1940 года в составе СССР существовала Молдавская Советская Социалистическая Республика, а еще до нее - одноименная автономия на левом берегу Днестра.



На большевистских форумах и совещаниях особо не скрывалось, что возрождение топонима "Молдавия" подчинено геополитическим мотивам. Ведь основная часть Молдовы была поглощена при создании Румынского государства в 60-70-х годах XIX века. За счет социалистической Молдавии планировалось экспортировать "мировую революцию" на Нижний Дунай и Балканы. Или как минимум расколоть буржуазную Румынию.



Во время вступления Красной армии в Бессарабию в 1944 году даже выдвигался проект создания Большой Молдавии, за счет расчленения Румынии и расширения Советской Молдавии путем присоединения к ней исторического центра Молдавского княжества. Однако по целому ряду причин он реализован не был.



Оптимально было бы вернуться к дореволюционной административной практике: была Бессарабская губерния, создать в ее бывших границах союзную республику. Но такой вариант противоречил национально-территориальному принципу образования союзных республик. Получалось, что юго-западная окраина СССР оставалась без титульного этноса.



Советским чиновникам пришлось сильно попотеть, чтобы при создании Молдавской ССР соблюсти основные требования, предъявляемые к союзной республике - не менее миллиона жителей при численном большинстве титульной нации. Вышел своеобразный "территориальный франкенштейн": в него вошла преимущественно молдавская зона Кодр, степные районы Бессарабии и Приднестровья со смешанным молдавско-славянским населением. Это при том, что Левобережье Днестра к Молдавскому княжеству имело отношение очень отдаленное.



Тем самым был соблюден этнический "норматив", но экономически Молдавская ССР являлась не самодостаточной: с ограниченным внутренним рынком, вдали от значимых транспортных артерий, без выхода к морю, месторождений полезных ископаемых, зажатая со всех сторон, кроме западной границы, Украиной.



Эти экономические проблемы многократно осложнились в постсоветский период, когда по всему периметру республики возникли государственные границы, а щедрые субсидии союзного центра ушли в историю.



При этом в рамках весьма бедной ресурсами республики был написан эпохальный труд под названием "История Молдавской ССР", который и сейчас определяет воззрения молдавских элит.



Собранная, подобно Украине, "по лоскутам" республика с произвольно выбранным названием провозглашалась ни много ни мало наследницей средневекового Молдавского государства. Соответственно, первые лица МССР волей-неволей становились продолжателями великих господарей Александра Доброго и Стефана Великого.



От такого у кого угодно могла вскружиться голова, особенно когда партийный контроль над республиканскими чиновниками ослаб. А вместе с тем появилось национальное чванство к "пришлым" народам, не желающим растворяться в "титульной" нации. Это и привело к молдавско-приднестровскому конфликту и территориальному расколу искусственно созданной Молдавской Республики. А если молдавские элиты продолжат вести свой народ таким путем, то новых бедствий, увы, не избежать.