Элитарное искусство или хобби: сколько стоит вырастить балерину в Казахстане?

10:23 10.03.2024

10 марта 2024

Многие родители мечтают вырастить из своей дочки балерину, сияющую на сцене. Но далеко не все знают, что нужно для того, чтобы воплотить мечту в реальность



Удивительный, прекрасный и многогранный мир балета никого не оставит равнодушным. Термин "балет" имеет итальянское происхождение, и с момента своего появления считался поистине искусством для аристократов, а сам жанр возник во Франции. Помимо этого, балет является настоящей гордостью советского времени и по сей день развивается в современном Казахстане.



Искусство балета не станет массовым как во всем мире, так и в Казахстане, поскольку является частью элитарной мировой культуры, подразумевающей закрытость (эксклюзивность), аристократичность, ценностно-смысловая самодостаточность присущая интеллигенции, так называемым "сливкам" общества.



В Алматы существует множество частных балетных школ, кстати говоря, не только для детей, но и для взрослых, где можно познакомить своего ребенка с миром балета. Такие занятия позволят ребенку привить вкус к искусству, выработать грацию и расширить его образование. Занятия стоят от 25 тыс тенге в месяц. Но что делать если ты слышишь от своего ребенка "мам, я люблю балет также сильно, как тебя" или "балет – это мое все". В таком случае родителям приходится задуматься о том, чтобы сменить кружок на профессиональное училище.



Первый шаг

Вариантов, конечно, немного, Алматинское хореографическое училище имени А. В. Селезнева в Алматы, Казахская национальная академия хореографии в Астане, Восточно-Казахстанская специализированная балетная школа для одаренных детей в Семее.



Решение основывается на многих факторах. Свой выбор мы остановили на Алматинском хореографическом училище им. Александра Селезнева, поскольку мы проживаем в Алматы и не хотели бы отправлять ребенка в возрасте 10 лет в другой город, тем более в другую страну. Для начала нужно сдать вступительные экзамены, которые состоят из нескольких туров и обязательно медицинский осмотр. Деток принимают в возрасте 10-11 лет и помимо данных, ребенок должен быть здоров, заключение выдается медкомиссией на последнем этапе отбора. При подсчете баллов учитывался аттестат начальной школы. Аттестат с отличием увеличивает количество набранных баллов на 50. Когда результаты опубликованы начинается все самое интересно и сложное. Все подробности можно узнать на сайте и в приемной комиссии. Кстати говоря, можно записаться на подготовительные занятие, которые проходят при училище. Максимальный вступительный бал составляет 100.



В 2024 году Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева, первое в Республике Казахстан профессиональное учебное заведение и первая казахская балетная профессиональная школа, отмечает свое 90-летие. Сегодня в училище обучается около 500 студентов в возрасте от 9 до 18 лет.

Поступление 2020 году совпало с периодом пандемии. Экзамены и весь процесс обучения проводился дистанционного. Пришлось приобрести станок для занятий классическим танцем, коврик, смартфон для онлайн занятий (около 140 тыс. тенге). Зал превратился в балетную студию, а детская – в музыкальный зал. Мы не знали, что обязательным предметом является фортепиано, поэтому приобрели синтезатор и наушники для занятий (около 200 тыс. тенге). Также необходимы купальник, балетное трико, балетки, сетка, шпильки. Пуанты, трико, купальник обновляются примерно два раза в год. Для выступлений может понадобиться новый костюм, балетная пачка, косметика, аксессуары. Общие затраты в первые два года могут достигать около 1,5 млн тенге. Если ребенок поступил на платное отделение добавятся еще 300 тыс. тенге в год, а для учеников из других стран – 450 тыс. тенге. Расчет индивидуальный и зависит от того, как и где вы покупаете все необходимое и не включает питание, проезд, школьную форму и канцелярские товары. Очень хочется отметить, что функционируют льготные программы для детей социально уязвимых слоев населения, которые имеют бесплатное образование, так же как и в других образовательных направлениях в Казахстане.



Не все затраты измеряются деньгами

Учебный день начинается в 8 утра и продолжается до позднего вечера. Для детей, у которых есть выступления и репетиции. Список общеобразовательных предметов дополнен фортепиано, история балета, французский язык. Особое внимание уделяется спец дисциплинам: классический танец, историко-бытовой танец и т.д.



Основное, что нужно понять, ваш ребенок с раннего возраста уже получает профессию. Поэтому подрастающие танцоры балета не понаслышке знают, что такое жесткий график, строгая диета, постоянные тренировки без праздничных и выходных дней, самодисциплина и самоорганизация. Формируется характер, бывают и резкие взлеты, и падения, когда очень сложно совладать с эмоциями. Выступления с температурой – это реальность, а не надуманные истории артистов. И это только начало пути. К сожалению, далеко ни каждый осилит этот тяжелый путь и только единицы смогут заслужить статус "прима-балерина".



Воплощение мечты

Наградой являются зрительские овации, гордость за проделанную работу, понимание того, что ты являешься частью сложнейшего мира - балета и творишь современное искусство. Как родителю, приходится понимать, что настоящего детства такие дети лишены с самого начала. Рядом появляются новые герои, это педагоги, которые воспитывают и растят юные дарования. Педагоги, которые сами прошли этот сложнейший путь и обладают безграничной любовью к балетному искусству идут рука об руку с новым поколением балерин. С нами рядом, преподаватель по классическому танцу, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан – Майра Мустаховна Тукеева.



Екатерина Абайдельдинова