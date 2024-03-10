 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 10.03.2024
10:23  Элитарное искусство или хобби: сколько стоит вырастить балерину в Казахстане?
10:20  Почему Молдова является таким же искусственным государством, как и Украина, - И.Иваненко
09:53  Пропал после ракет-удара начальник Харьковского гарнизона украинский генерал Мельник
09:11  Токаев собрался с гос-визитом в Баку
08:45  Эрдоган ссорится с Макроном. Милые бранятся..., - Юрий Кузнецов
01:26  "Мисс Мира 2024" стала чешская модель Кристина Пышкова
01:17  Профессор Катасонов: Миф под названием "Рыночная экономика"

01:05  Новая теория гравитации исключила необходимость темной материи: "Долгая история обмана"
01:00  Д.Рекеда: Существует ли постсоветское пространство?
00:50  Sohu: Россия нашла слабое место США, которое обеспечит ей победу на Украине
00:46  Упразднить проституцию решились власти Испании. Кармен - в трауре
00:44  Казахстан хочет увеличить прокачку своей нефти через азербайджанские порты и трубы
00:35  Чем трампизм отличается от байденизма? Однохренственно.., - профессор Жданов
00:28  Зачем Узбекистану русский язык?
00:09  Кто на свете всех смелее? Шольц ссорится с Макроном, - New York Times
Суббота, 09.03.2024
19:23  В развалинах Авдеевки откопали труп лидера французских неонацистов Ожарома
17:26  Подробности ликвидации казахстанских джихадистов в Москве. Готовили нападение на МарьиноРощинскую синагогу
17:01  Бесноватую Нуланд уволили именно из-за Украины. Американские саморазоблачения
15:42  "Цена победы". Американская Paramount Pictures снимет фильм о Зеленском (бюджет - $115 лямов)
11:38  РосАрмия крепко давит укров на "Донецкой дуге"
11:32  Арман Кырыкбаев возглавил Отдел по коммуникациям Администрации президента Казахстана
11:31  Хуситы уверяют, что достали ракетой американское судно Propel Fortune в Аденском заливе
11:30  Арест организатора "Бессмертного полка" в Белоруссии. Рассказывает Эльвира Мирсалимова
11:21  Россия и ядерная энергетика для Турции: нелепая дружба, примитивный пиар
11:16  Тимофей Бордачев: Коллапс европейской дипломатии. На Лаврова хамски забили западные послы
10:16  В России ликвидированы два террориста из Казахстана
09:24  Шабаш в Брюсселе: ведьма Урсула - на посту главы Еврокомиссии, - Дм.Седов
09:13  Поля битвы 2024: Европа и Украина в преддверии мира или большой войны? - Дм.Минин
08:39  "Наши отношения довольно радужны..." - интервью посла США в Бишкеке Лесли Вигери
01:32  Китай ускоренными темпами строит крупные танкеры
01:30  Вашингтон дискредитировал себя в качестве надежного союзника, - Хал Брэндс
01:26  Украинский Верден, - Виктор Дэвис Хансон
01:25  Альтернатива доллару: какой может быть новая единая валюта в многополярном мире
01:20  Набиль Фахми: Нынешнее обострение – это переломный момент, мостик от плохого к чему-то еще более ужасному...
01:18  "Вечный мир" и справедливый международный порядок. Три попытки государей разных эпох (уроки истории)
01:15  Худжум. Как женщины Узбекистана отказывались носить паранджу и чего стоило право распоряжаться своим телом
01:01  Пора свергать Макрона: сколько времени потребуется для денацификации Европы? - СП
00:53  Минобороны Казахстана опровергло слухи о переговорах с "Укрспецэкспортом"
00:49  Вторая корейская война: Пхеньян обещает Сеулу "море огня", - СП
00:40  По пути Третьего рейха: "фрицев" придется мочить как в 45-м, - ФСК
00:19  Кто-то кувалдой демонтировал памятник "хероям" дивизии СС "Галичина" в Канаде
00:18  Игра на обострение: к чему приведет конфликт Кишинева и Гагаузии, - Игорь Кармазин
00:02  Куму - вечер в хату. В Алма-Ате "закрыли" начальника колонии
00:00  92-летний медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича. Хорошо хоть не на самом...
Пятница, 08.03.2024
20:03  Молдоване не решились 8 марта арестовывать в аэропорту гагаузскую башканшу Женю Гуцул
19:41  Нетаньяху нужна война. Кровавая индульгенция для Израиля, - С.Кожемякин
19:39  Испил до дна. Задержан за коррупцию главный по питьевой воде в Киргизии - Халов
18:25  На выборах в Европарламент успеха добьются евроскептики. Что ждать России от европейских "друзей Москвы"? - НГ
13:22  Послом Узбекистана в Венгрии стал Ойбек Шахавдинов
13:20  "Газпром" сменил Берлин на Ташкент. Компания нарастит поставки в Среднюю Азию
13:18  Закрыть чакру: Индия сокращает закупки нефти в РФ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Элитарное искусство или хобби: сколько стоит вырастить балерину в Казахстане?
10:23 10.03.2024

10 марта 2024
Многие родители мечтают вырастить из своей дочки балерину, сияющую на сцене. Но далеко не все знают, что нужно для того, чтобы воплотить мечту в реальность

Удивительный, прекрасный и многогранный мир балета никого не оставит равнодушным. Термин "балет" имеет итальянское происхождение, и с момента своего появления считался поистине искусством для аристократов, а сам жанр возник во Франции. Помимо этого, балет является настоящей гордостью советского времени и по сей день развивается в современном Казахстане.

Искусство балета не станет массовым как во всем мире, так и в Казахстане, поскольку является частью элитарной мировой культуры, подразумевающей закрытость (эксклюзивность), аристократичность, ценностно-смысловая самодостаточность присущая интеллигенции, так называемым "сливкам" общества.

В Алматы существует множество частных балетных школ, кстати говоря, не только для детей, но и для взрослых, где можно познакомить своего ребенка с миром балета. Такие занятия позволят ребенку привить вкус к искусству, выработать грацию и расширить его образование. Занятия стоят от 25 тыс тенге в месяц. Но что делать если ты слышишь от своего ребенка "мам, я люблю балет также сильно, как тебя" или "балет – это мое все". В таком случае родителям приходится задуматься о том, чтобы сменить кружок на профессиональное училище.

Первый шаг
Вариантов, конечно, немного, Алматинское хореографическое училище имени А. В. Селезнева в Алматы, Казахская национальная академия хореографии в Астане, Восточно-Казахстанская специализированная балетная школа для одаренных детей в Семее.

Решение основывается на многих факторах. Свой выбор мы остановили на Алматинском хореографическом училище им. Александра Селезнева, поскольку мы проживаем в Алматы и не хотели бы отправлять ребенка в возрасте 10 лет в другой город, тем более в другую страну. Для начала нужно сдать вступительные экзамены, которые состоят из нескольких туров и обязательно медицинский осмотр. Деток принимают в возрасте 10-11 лет и помимо данных, ребенок должен быть здоров, заключение выдается медкомиссией на последнем этапе отбора. При подсчете баллов учитывался аттестат начальной школы. Аттестат с отличием увеличивает количество набранных баллов на 50. Когда результаты опубликованы начинается все самое интересно и сложное. Все подробности можно узнать на сайте и в приемной комиссии. Кстати говоря, можно записаться на подготовительные занятие, которые проходят при училище. Максимальный вступительный бал составляет 100.

В 2024 году Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева, первое в Республике Казахстан профессиональное учебное заведение и первая казахская балетная профессиональная школа, отмечает свое 90-летие. Сегодня в училище обучается около 500 студентов в возрасте от 9 до 18 лет.
Поступление 2020 году совпало с периодом пандемии. Экзамены и весь процесс обучения проводился дистанционного. Пришлось приобрести станок для занятий классическим танцем, коврик, смартфон для онлайн занятий (около 140 тыс. тенге). Зал превратился в балетную студию, а детская – в музыкальный зал. Мы не знали, что обязательным предметом является фортепиано, поэтому приобрели синтезатор и наушники для занятий (около 200 тыс. тенге). Также необходимы купальник, балетное трико, балетки, сетка, шпильки. Пуанты, трико, купальник обновляются примерно два раза в год. Для выступлений может понадобиться новый костюм, балетная пачка, косметика, аксессуары. Общие затраты в первые два года могут достигать около 1,5 млн тенге. Если ребенок поступил на платное отделение добавятся еще 300 тыс. тенге в год, а для учеников из других стран – 450 тыс. тенге. Расчет индивидуальный и зависит от того, как и где вы покупаете все необходимое и не включает питание, проезд, школьную форму и канцелярские товары. Очень хочется отметить, что функционируют льготные программы для детей социально уязвимых слоев населения, которые имеют бесплатное образование, так же как и в других образовательных направлениях в Казахстане.

Не все затраты измеряются деньгами
Учебный день начинается в 8 утра и продолжается до позднего вечера. Для детей, у которых есть выступления и репетиции. Список общеобразовательных предметов дополнен фортепиано, история балета, французский язык. Особое внимание уделяется спец дисциплинам: классический танец, историко-бытовой танец и т.д.

Основное, что нужно понять, ваш ребенок с раннего возраста уже получает профессию. Поэтому подрастающие танцоры балета не понаслышке знают, что такое жесткий график, строгая диета, постоянные тренировки без праздничных и выходных дней, самодисциплина и самоорганизация. Формируется характер, бывают и резкие взлеты, и падения, когда очень сложно совладать с эмоциями. Выступления с температурой – это реальность, а не надуманные истории артистов. И это только начало пути. К сожалению, далеко ни каждый осилит этот тяжелый путь и только единицы смогут заслужить статус "прима-балерина".

Воплощение мечты
Наградой являются зрительские овации, гордость за проделанную работу, понимание того, что ты являешься частью сложнейшего мира - балета и творишь современное искусство. Как родителю, приходится понимать, что настоящего детства такие дети лишены с самого начала. Рядом появляются новые герои, это педагоги, которые воспитывают и растят юные дарования. Педагоги, которые сами прошли этот сложнейший путь и обладают безграничной любовью к балетному искусству идут рука об руку с новым поколением балерин. С нами рядом, преподаватель по классическому танцу, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан – Майра Мустаховна Тукеева.

Екатерина Абайдельдинова

Источник - forbes.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710055380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам трансфертного ценообразования одобрили сенаторы
- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период
- Как в казахской степи эмансипировали женщин
- Минобороны Казахстана опровергло слухи о переговорах по поставкам оружия для нужд ВСУ
- Настоящий альтруист
- Национальный Банк предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием мессенджеров
- Рабочий график главы государства
- Конференция, посвященная 30-летию маслихатов, пройдет в Астане
- Мажилис одобрил законопроект по снижению закредитованности граждан в первом чтении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  