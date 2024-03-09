Триумф мечты. Один народ. Одна судьба. Одна победа, - Александр Проханов

12:37 10.03.2024 7 марта 24



Движение "Русская Мечта" состоялось. Было много тревог - удастся ли запустить реактор нашего движения? Ведь мы обратились к нашему народу со словами возвышенными, необычными в наше время. Обратились к народу, который живет трудно, смотрит в землю, под ноги: копает окопы, могилы, ищет, не лежит ли на земле кошелек.



А русские люди, какими бы кромешными делами они ни занимались, нуждаются в небесном, в возвышенном. У них загораются глаза, когда с ними говорят о высших смыслах, ради которых создана Россия, и ради чего они живут, трудятся, поклоняются могилам своих предков, умирают. И, глядя на лица мечтателей, познакомившись с проектами, которые представлены, исследуя распространение движения по регионам, могу сказать - движение сформировалось.



Русская Мечта, к которой мы обратились, это глубинное тысячелетнее состояние нашего народа. Это ожидание, вымаливание удивительного царства, государства, которое было бы обильно, могущественно, прекрасно, наполнено красотой, силой. Чтобы в этом царстве-государстве не было насилия, не было господства богатого над бедным, могущественного над слабым, высоколобого умача над простаком-простолюдином. Вымаливание государства абсолютной справедливости - не только социальной, но и той, что устанавливает гармонию во всей Вселенной: между звездой и цветком, лучом и волной. Этот образ государства Мечты проходит через все русское сознание от волхвов до большевиков, через наших православных мистиков, нашу великую русскую словесность.



Со словом о Русской Мечте мы обратились к нашему народу, и народ откликнулся. И всякий проект, пусть это небольшое дело, маленькая студия в городке или деревне, просто молекула, а не суперпроект, благодаря нашей проповеди получает значение вселенского проекта, и все они приближают нас к мечте. Эти проекты - ручьи, которые сливаются в огромную русскую реку, ведущую нас к исполнению таинственной, восхитительной Русской Мечты.



Если есть мечта - есть народ. Мечта исчезает - исчезает народ.



После крушения Советского Союза на нас напустилось ужасное иго. Мы жили под игом страшнее ордынского. После 1991 года у нас отнимали нашу победную армию, отнимали наши великие заводы, отняли лучшие земли, расчленив нашу страну, уничтожали нашу культуру. У нас уничтожали мечту.



Российский народ утратил мечту, утратил дерзновенное желание великого вселенского чуда. Нашу мечту заменили чужой. Враги хотели, чтобы русский народ был вычерпан из истории. Это была первая мощная вспышка русофобии, которая опустилась на нас, как страшная чума, страшное иго.



Но мечта не оставляла народ. И народ не расставался с мечтой даже в страшные чумные годы ига. Восстание русского народа против ига имело разные формы и проявления.



Восстание 1993 года в Доме Советов - это восстание Русской Мечты, и оно было подавлено танками. Когда в уже покоренной, обстрелянной ракетами НАТО Югославии русские десантники вопреки командованию альянса двинулись через всю Сербию в Косово, к Приштине, - это было восстание Русской Мечты.



Когда после расстрела Дома Советов первые выборы в Государственную Думу выиграли патриоты, то либералы, запятнавшие себя кровью баррикадников, ужаснулись тому, что русские пришли в Государственную Думу. Это была атака Русской Мечты. Русская Мечта атаковала, сбрасывала с себя страшное черное иго, иговы доспехи.



Избрание президентом Путина, его приход в Кремль - это атака Русской Мечты. Возвращение Путиным в нашу идеологию идеала Победы и красного знамени - это атака Русской Мечты. Собирание по крохам разоренных и уничтоженных военных заводов, сама способность этих заводов возродиться и выпускать самое совершенное в мире оружие - это атака Русской Мечты. Возвращение Крыма - атака Русской Мечты. Восстание в Донбассе 2014 года и сегодняшняя СВО - это восстание Русской Мечты.



У Русской Мечты есть синонимы. Один синоним - Русская победа. Победа не локальная, не сегодняшняя или вчерашняя, и даже не победа 1945 года, а победа могучей Русской истории. Которая влечет нас через все рвы, через минные поля, колдобины к мечте. Русская Мечта - это великая победа, победа христовая, религиозная.



Второй синоним Мечты - справедливость. Божественная справедливость. Русская Мечта хочет упорядочить мир божественной справедливостью. Установить гармонию среди людей, среди народов, среди корпораций, в семье, в природе. Это мечта о Царствии Небесном, куда стремится душа и самого заблудшего, самого затемненного русского человека. Сегодня в Донбассе Россия сражается за попранную справедливость, за свою мечту, чтобы соединить земли жестоко, беспощадно, по-предательски отторгнутые. Сражается за то, чтобы воссоединить рассеченный русский народ, который сегодня является самым большим разделенным народом мира.



Мы сражаемся с гигантским монстром - англо-саксонской цивилизацией, с Западом, который оснащен не просто ракетами, армиями, не просто огромной информационной культурой. Он оснащен еще и тайными, магическими технологиями, способными порождать катастрофы и хаосы в стране, обладающей великой армией. Мы сражается с этим монстром, с этой контрмечтой - с американской мечтой.



Для того, чтобы достичь мечты, народ вырабатывает навыки. За свою тысячелетнюю историю русские, стремясь к своей мечте, приобрели эти навыки. Народ стремился к мечте, а его сбрасывали. Он разбивался, терпел поражение, потом опять поднимался и опять переживал великие откровения, великие победы. И опять терпел поражения. И все эти великие исторические свершения оставляли в народном сознании, в его судьбе метины, зарубки, кладовые опыта. Это Русские коды.



Знание таких кодов - это таинственные, сокровенные знания. Сбережение знаний о русских кодах, сбережение самого этого сокровенного знания столь же важно, как сбережение секретов построения подводных лодок, кораблей, супероружия. Если враг добывает наши сокровенные коды, это более страшно, чем если он узнает конструкцию спускаемых на воду "Бореев".



В 1991 году враг уничтожил нас, уничтожив эти коды, заменив их ложными. Если эти коды находятся в управлении мудрого, обожающего свой народ, вышедшего из этого народа правителя, то коды позволяют запускать русские силы, этот русский реактор, направлять народ к несказанной мечте. Это волшебные клавиши, на которых лидер играет симфонию русской истории, сагу Русской Мечты.



Недавно прозвучало послание президента. Слушая послание, я понял, что оно и есть запускание сокровенных кодов во всей их полноте.



Первый священный русский код - это "Взыскание". Русский народ не оставляет стремление к мечте, несет в себе это стремление в самые тяжелые, страшные, беспросветные годы. Выкликает, вымаливает мечту, добивается ее в великих напряжениях. Президент уверял нас: все сбудется. Мы не оставим все втуне, все не напрасно. Послание было огромным выкликанием-обращением и к народу, и землям, и к небесам: мы достигнем нашего восхитительного совершенства.



Второй великий русский код - "Священный труд". Русский народ - один из самых трудолюбивых народов мира. Он трудится день и ночь, из века в век. Наша держава, состоящая из двенадцати часовых поясов, создавалась величайшими трудами. Выступление президента было призывом к труду. Нам предстоят гигантские, надрывные, колоссальные труды. Мы должны пройти вторую индустриализацию. Потому что нас лишили достижений первой - сталинской индустриализации. Послание президента дышало кодом "Священный труд".



Третий код - "Воскрешение". Русское сознание, русская душа претерпевают ужасное поражение, когда исчезает государство, как это было во времена распада великой Киевско-Новгородской империи, как при распаде и уничтожении великого Московского царства, романовской трехсотлетней России, как при распаде 70-летнего красного сталинского царства. Но эти исторические поражения не ломают нашего духа. Мы опять возрождаемся, воскресаем, потому что наша история имеет пасхальный смысл, пасхальное дыхание. И в послании говорилось, что целые отрасли должны быть воссозданы заново, целые направления нашей промышленности, нашего хозяйства должны воскреснуть после чудовищных поражений, нанесенных нам.



Код "Русское чудо". Русскую историю не объяснить ни экономическими тенденциями, ни созданием новой элиты. Она понимается только через категорию чуда. Постоянное русское воскрешение - чудесно. Его не нужно разгадывать, оно само по себе восхитительно. И то, что мы после 1991 года воскресли, - это пробуждение Русской Мечты, пробуждение русского народа, русского сознания. Это чудесное пробуждение - форма русского чуда. Возвращение Крыма - это дарованное нам божественное чудо. Мы не сражались за Крым, это не была Крымская война, не было сражения с крымскими ханами. Свершилось чудо, и Крым пришел к нам как великий Божий дар.



Драгоценный код - "Общее дело". Только сообща мы можем достичь мечты, только сообща построить свое великое царство, великое государство. И в послании президент постоянно говорил, что лишь все вместе, соединив наши усилия, всеми народами, из которых мы состоим, мы пройдем игольное ушко русской истории и выйдем по другую сторону этого ушка сильными, могучими и прекрасными.



Важнейший код - "Оборонное сознание". Первые ряды зала, где зачитывалось послание, были заполнены блистательными русскими военными. Прекрасные светоносные лица, сверкающий на груди воинов целый иконостас орденов. И все, что говорил Путин об оружии, об обороне, о сложнейшем вызове, который нам бросает Запад, и о наших ответах, - все связано с кодом "Оборонное сознание".



Божественный код нашей истории "Россия - душа мира". Русское сознание распахнуто в мир, оно обращено к миру. Русские, может быть, созданы, чтобы одаривать мир любовью, гармонией, справедливостью. Но за это России приходится платить дорогой ценой, приносить великую жертву. Потому что мы берем на себя всю тьму мира и стремимся претворить ее в лучи света. В Великой Отечественной войне мы, преображая тьму в свет, потеряли 30 миллионов наших лучших сынов. И сегодня на полях сражений мы несем траты, мы отпеваем, мы рыдаем над могилами наших героев.



Все эти коды, сложившись вместе, двигают народ к мечте. Слушая послание президента, я ощутил, что он знает эти коды. Выстраивая последовательность своего выступления, он их запускал, складывал мелодию русского развития.



Эти коды можно объединить в сакральную триаду, которая живет в недрах движения "Русская Мечта" и является синтезом наших представлений, наших усилий и нашей проповеди.



Триада состоит из таких постулатов. "Один народ". Народ, состоящий из множества самых разных народов, языков, верований, племен, населяющих нашу землю. И все они сливаются в один народ - народ народов.



"Одна судьба". Какая бы ни была судьба у отдельно взятого народа, каким бы ни было его упование, у нас одна историческая судьба - мы все движемся одной исторической колонной, переживая все напасти, горести, трудности, радости и успехи. Это судьба судеб.



"Одна победа". Победа - это достижение нашего возвышенного идеала, возвышенной мечты. Всем нашим обществом, всей нашей трудовой артелью, всем военным батальоном, всем монастырем мы добьемся нашей победы.



Триада звучит так: Один народ. Одна судьба. Одна победа.



А куда будет устремлено дальше наше движение, чем мы будем заниматься сегодня-завтра? Мы будем расширять наше влияние в регионах, в стране. Будем искать новые проекты, новых сторонников. И наряду с отдельно взятыми мечтателями мы можем отыскать в нашей России заводы Русской Мечты.



На чудесном Уралвагонзаводе в три смены с конвейера сходят танки и эшелонами идут на фронт, добывая победу. Это завод Русской Мечты, создавший танк победы 1945 года - Т-34. Сегодня он создает новые танки Победы. Люди на этом заводе работают днем и ночью. Эти русские люди - будь то рабочий или директор завода - мечтатели.



Мы можем отыскать города Русской Мечты. В Сибири есть небольшой русский городок Кольцово. Мэр и жители пестуют свой город, и каждое деревце, каждая скамейка, каждый беспилотник, что собирают школьники, каждое озеро - это плод их деяний, их обожаний, плод их мечты.



Губерния Русской Мечты. Наш товарищ Георгий Филимонов возглавил Вологодскую область, где в свое время зародилась деревенская проза, удивительное русское явление. Там был Василий Белов, восхитительный Николай Рубцов, там жил Астафьев. Там чудесные русские монастыри - Кирилло-Белозерский, Ферапонтов, там фрески Дионисия. Все это устремлялось в небо, устремлялось к мечте. И Вологодчина может стать губернией Русской Мечты.



Впереди у нас огромное поле деятельности, оно возвышенно. Пестуя наше начинание, мы становимся светоносными, становимся победителями. Я часто слышу: "Когда же будет победа?"



Победа уже одержана. Мы просто к ней приближаемся. Источник - завтра

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