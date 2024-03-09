В Южно-Китайском море обнаружено новое нефтегазовое месторождение Кайпиннань с запасами 102 млн тонн

12:49 10.03.2024

В Южно-Китайском море обнаружено новое нефтегазовое месторождение с запасами 102 млн тонн нефтяного эквивалента

Шэньчжэнь, 8 марта /Синьхуа/ -- В акватории Южно-Китайского моря /ЮКМ/ было обнаружено нефтегазовое месторождение, разведанные запасы которого составляют 102 млн тонн нефтяного эквивалента. Об этом в пятницу объявила Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация /CNOOC/.



Месторождение под названием Кайпиннань, в котором содержится легкая сырая нефть, расположено в восточной части ЮКМ, примерно в 300 км от г. Шэньчжэнь /пров. Гуандун, Южный Китай/. Средняя глубина моря в районе месторождения составляет около 500 м, а максимальная глубина пробуренной скважины - 4 831 м.



Главный исполнительный директор CNOOC Чжоу Синьхуай отметил, что размер запасов нефтегазовых месторождений и объем добычи нефти и газа в стране в перспективе во многом зависят от уровня разведки таких глубоководных месторождений