Макрон опроверг инфу о том, что его жена Брижит - трансгендер

13:24 10.03.2024

Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой

Макрон опроверг слухи о том, что его жена родилась мужчиной



Tекст: Дмитрий Зубарев



Президент Франции Эммануэль Макрон впервые отреагировал на слухи, что его жена Брижит раньше была мужчиной, сообщает телеканал TF1.

Как сказал глава государства после окончания мероприятия, посвященного Международному женскому дню в Париже, самое худшее – это ложная информация", передает "Лента.ру". Он также подчеркнул, что феминистская борьба "затрагивает всех".



"Не существует общества, которое живет достойно, если в нем нет равенства", – добавил Макрон. Он также признался, что слухи о его жене вызывают в нем гнев.



Ранее суд отклонил иск Брижит Макрон против назвавших ее трансгендером женщин.