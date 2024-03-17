Ержан Елекеев назначен председателем правления Kazakh Invest

13:33 10.03.2024

Об этом было объявлено 7 марта



Решением совета директоров на должность председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" назначен Ержан Елекеев.



Ержан Иракович Елекеев родился в 1986 году и является гражданином Республики Казахстан. Окончил Казахстанско-британский технический университет по специальности "менеджмент" и Университет Глазго со степенью магистра гуманитарных наук в области финансовой экономики.



Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве аналитика департамента по связям с инвесторами в АО "Разведка Добыча" КазМунайГаз". В 2012–2019 годах занимал разные должности в АО "Самрук-Казына". В 2019-2020 годах работал руководителем направления по проектному управлению в международной компании "Boston Consulting Group" в Азербайджане. В 2020–2021 годах г-н Елекеев работал в должности заместителя руководителя аналитической группы Центра социально-экономических реформ при президенте РК. В 2021 году пришел в АО "Альфа-Банк Казахстан" директором проектного офиса. С ноября 2022 года занимал должность управляющего директора по управлению активами и работе с проектами в АО "НУХ "Байтерек".



Ержан Елекеев - сын экс-депутата Мажилиса Ирака Елекеева.