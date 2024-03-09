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    Таджикистан   | 
ТОП нелепых запретов министерства образования Таджикистана
13:44 10.03.2024

Нигина Аслонова, Asia-Plus

Вспоминаем запреты, введенные в учебных заведениях страны.

По решению ректората государственного педагогического университета Таджикистана им. С. Айни, с 1 сентября 2024 года студентам будет запрещено использование сенсорных смартфонов, как в учебных аудиториях, так и на территории вуза.



В публикации отмечается, что "эта мера направлена на создание более благоприятной образовательной среды, где студенты смогут максимально сконцентрироваться на учебе и развитии, не отвлекаясь на другие факторы.

Кстати, запрет на использование смартфонов, планшетов и других устройств учениками школ, а также студентами и сотрудниками вузов, введен в Таджикистане более 15 лет назад.

"Неправильное использование мобильных телефонов во время занятий мешает процессу обучения и снижает эффективность преподавания. Особенно беспокойство вызывает просмотр студентами видеороликов экстремистского и/или интимного характера, что негативно сказывается на их мировоззрении и обучении", - говорится в сообщении.

Ректорат университета призывает родителей студентов поддержать эту инициативу и контролировать, чтобы их дети соблюдали правила. Преподавателей же призывают выразить свое мнение на эту тему в виде статей, где также говорится о негативных последствиях неправильного использования смартфонов в учебном процессе.

Напомним, в августе 2023 года Минобразования и науки Таджикистана сообщало, что ведомство готовит новый проект, после принятия которого будет разрешено использование планшетов и других технических средств в школах. Однако в январе текущего года ведомство заявило, что использование телефонов и планшетов в школах все также остается под запретом, поскольку теперь есть возможность обеспечить школы страны необходимым количеством учебников.

А "Азия-Плюс" вспоминает, что еще запрещено в учебных заведениях Таджикистана.

Каблуки измерять по сантиметрам

В вузах страны с 2008 года запрещены джинсы, кроссовки, разноцветные рубашки, рубашки с надписями, сланцы (шлепанцы), чешки, сатр-хиджаб, пирсинг в носу и ушах, а также массивные украшения (серьги, колечки, кулоны).

В некоторых вузах также был установлен запрет на ношение студентками слишком коротких и слишком длинных юбок и платьев.

В частности, с 2014 года в Таджикском национальном университете студенткам запрещено появляться на занятиях в длинных в юбках или платьях. Они должны приходить на занятия в юбках или платьях офисной длины, то есть чуть ниже колена, или же в национальных платьях.

В марте 2013 года студенткам Таджикистана запретили приходить на занятия в обуви на каблуках ниже пяти сантиметров и выше десяти сантиметров.

Этот запрет 26 марта ввел ректорат Таджикского педагогического университета. Уже на следующий день после нововведения сотрудники университета устроили рейд, в ходе которого установили, что 15% студенток проигнорировали приказ и пришли в "неправильной" обуви.

Под запрет попали не только туфли на высоких каблуках, но и обувь на сплошной подошве.

"Здесь вам не университет физической культуры, чтобы ходить в чешках,- заявил тогда ректор ТПУ Абдуджаббор Рахмонов. – Наш университет готовит преподавателей, а культура исходит непосредственно от учителя. Именно с этой целью мы попросили девушек обуваться так, чтобы соответствовать этому статусу".

Цветочный принт тоже под запретом

Несколько лет назад из-за случая в Российско-Таджикском (Славянском) университете долго обсуждали вопросы внешнего вида студентов.

Тогда в Facebook появился пост студентки РТСУ, в котором она жаловалась на то, что охрана университета не пустила ее на занятия из-за платья в цветочек. Другие студенты подтвердили, что раньше такие ситуации не возникали, и теперь даже из-за "широких классических брюк в полоску" делают замечания.

Девушкам разрешено носить национальную или классическую европейского типа одежду: белые, голубые или розовые блузки, пиджаки, юбки или однотонные платья. В зимний период разрешены водолазки.

Юношам разрешено одеваться в белые или голубые рубашки, галстуки и классические костюмы. Запрещена спортивная одежда и пляжная обувь (сланцы).

С короткой стрижкой и без машин

Также в таджикских вузах парням запрещено иметь длинные волосы х- стрижка должна быть короткой.

Также студентам категорически запрещено приезжать на занятия за рулем автомашины. Нарушителей ждет отчисление. Такие поправки в законодательство были приняты парламентом летом 2017 года.

В марте 2022 года студенту четвертого курса экономического факультета ТНУ Фарходу Исматову, грозило отчисление за нарушение правила, запрещающего студентам приезжать на занятия на личных автомобилях.

Бороды у студентов тоже не должно быть.

Наличие бороды, кстати, "преследуется" не только в стенах учебных заведений, но и повседневной жизни. Регулярно в стране проводятся "негласные" рейды на мужчин с бородой.

Что нельзя делать в школах Таджикистана

Коротко также напомним, что запрещено школьникам страны:

- волосы должны быть собраны в хвост или заплетены косичку/ки.

- юбка должна прикрывать колени. Короткие юбки и рубашки из прозрачного гипюра запрещены.

- использование телефонов/планшетов запрещено, рекомендуется только кнопочный телефон для связи с родителями.

- у мальчиков стрижки должны быть короткие.

- девочкам запрещено ношение золотых украшений, разрешаются только маленькие серьги.

- минимальное использование косметики разрешено только старшеклассницам.

- запрещено использование тетрадей и дневников с рисунками, предпочтительны обложки без рисунков.

В школах также запрещены мероприятия, посвященные праздникам, включая даже такие традиционные, как "последний звонок".

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710067440


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