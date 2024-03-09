ТОП нелепых запретов министерства образования Таджикистана

13:44 10.03.2024

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Вспоминаем запреты, введенные в учебных заведениях страны.



По решению ректората государственного педагогического университета Таджикистана им. С. Айни, с 1 сентября 2024 года студентам будет запрещено использование сенсорных смартфонов, как в учебных аудиториях, так и на территории вуза.



