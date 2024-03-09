В честь Нуланд переименовали в Киеве улицу Чайковского

13:47 10.03.2024 Улицу Чайковского в Киеве переименовали в честь уходящей в отставку Нуланд-Нудельман



Алексей Иванов



Помнится, летом 2022-го председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале: "Улицу Юрия Гагарина в Киеве хотят переименовать в честь американского астронавта Нила Армстронга. […] Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд". Что ж, если не весь Киев, то хотя бы (пока) улицу. Вечером 5 марта киевский мэр Виталий Кличко подписал молниеносное решение горсовета о переименовании улицы Чайковского в Дарницком районе на левом берегу Днепра в улицу Виктории Нуланд.



За пару часов до этого заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Джейн Нуланд (внучка портного Меера Нудельмана из Бессарабии) уведомила главу Госдепа Энтони Блинкена (правнук массажиста и эротического писателя Меера Блинкина из Полтавской губернии) о решении уйти в отставку.



По такому случаю пресс-служба Госдепартамента распространила обширное заявление г-на Блинкена, местами напоминающее жанр некролога: "Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам - роль, в которой она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира. Срок полномочий Тории составляет три с половиной десятилетия выдающейся государственной службы под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей. Начиная с самой первой должности сотрудника консульства в Гуанчжоу, Китай, Тория занимала большую часть должностей в этом департаменте. Политический деятель и экономический офицер. Пресс-секретарь и руководитель аппарата. Заместитель помощника секретаря и помощник секретаря. Специальный посланник и посол. Этот опыт вооружил Торию энциклопедическими знаниями по широкому кругу проблем и регионов, а также непревзойденной способностью владеть полным набором инструментов американской дипломатии для продвижения наших интересов и ценностей. Что делает Торию по-настоящему исключительной, так это яростная страсть, которую она вкладывает в борьбу за то, во что верит больше всего: свободу, демократию, права человека и непреходящую способность Америки вдохновлять и продвигать эти ценности по всему миру. Именно эти принципы двигали Торией, когда мы впервые встретились более 30 лет назад. Это те же принципы, которые она привнесла в свою работу в качестве заместителя госсекретаря и исполняющего обязанности заместителя госсекретаря - роль, которую она безупречно выполняла в течение семи месяцев. За последние три года Тория руководила этим департаментом по всем направлениям: от решения сложных кризисов в Сахеле, Гаити и на Ближнем Востоке до расширения и укрепления американских альянсов и партнерств в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Но именно лидерство Тории в Украине дипломаты и исследователи внешней политики будут изучать еще долгие годы. Ее усилия были незаменимы для противостояния России на Украине, формирования глобальной коалиции, чтобы гарантировать стратегическую неудачу Путина, и оказания помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо встать на ноги - в демократическом, экономическом и военном отношениях. В Тории есть чем восхищаться, помимо ее дипломатического мастерства. Она всегда высказывает свое мнение - в мою пользу и в пользу нашей внешней политики. Она всегда поддерживает американских дипломатов и инвестирует в них - наставляя их, воодушевляя их и обеспечивая им и их семьям то, что они заслуживают и чего требует наша миссия. Она находит свет в самые мрачные моменты, заставляет вас смеяться, когда вам это больше всего нужно, и всегда поддержит вас. Президент Байден и я попросили нашего заместителя министра по вопросам управления Джона Басса исполнять обязанности заместителя государственного секретаря по политическим вопросам до тех пор, пока не будет подтверждена замена Тории. Мы очень благодарны Тории за службу и за неизгладимый след, который она оставила в этом учреждении и мире".



Весной 2019-го мы рассказывали об основных вехах насыщенной биографии Нуланд. Еврейские корни, работа вожатой в пионерлагере под Одессой - с "кровавой" концовкой, незабываемые впечатления о восьмимесячной жизни с десятками моряков на советском рыболовецком судне, госдеповская карьера (включавшая, например, ответственность за связи с Борисом Ельциным и гайдарочубайсятами, курирование боснийских исламистов и албанских террористов, роль "американской комиссарши Украины"), инсульт на почве зашкаливающей ненависти к России, муженек Роберт Каган - соплеменник и влиятельный идеолог неоконов.



Перечитайте, рекомендуем:

https://zavtra.ru/events/viktoriya_nuland_(ona_zhe_madam_pechen_ka)_stala_personoj_non_grata_v_rossii.



Военный эксперт Владислав Шурыгин: ""Пошла она *****, эта ******** бессмысленная работа! ****** хохлы, ****** европейцы, ****** маразматик в Белом доме! Как вы все меня *******! Я устала, я ухожу!" Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила о намерении уйти в отставку в ближайшие недели. Говорят, что один из вариантов ее заявления был написан на русском, которым Нуланд овладела в команде российского траулера в 90-е. Цитату из него мы вам предлагаем".



Укропское издание "Страна.ua" пишет, что Нуланд "на протяжении более 10 лет (с коротким перерывом на правление Трампа) была фактическим архитектором и дизайнером политики США в отношении Украины", играла "одну из ключевых ролей в выстраивании системы постмайданной власти на Украине", в целом была "одним из важнейших людей, которые формировали политику США в отношении Украины", но в данный момент "процессу нужен новый дизайнер, а точнее даже - новый дизайн".



После своей инаугурации Джо Байден назначил кризисного менеджера Вики (не в том смысле, что она должна помогать выходить из кризисных ситуаций, нет - она должна их создавать) заместителем главы Госдепа и она занималась не только Бандеростаном, но и другими регионами мира, хотя, конечно, оставалась тем самым "дизайнером". Все знают, что в задачи Нуланд входило выбивание траншей для нацистского режима. А в минувшем феврале гадина анонсировала новый "сокрушительный" пакет американских санкций, который будет включать в себя "сотни, сотни и сотни" новых ограничений для России.



То, что хамоватая, злобная, высокомерная 62-летняя "Печенька" увольняется именно сейчас - крайне показательно. Отчетливый признак тупика, громкий сигнал по поводу Байдена и байденовской администрации. Как отметил политолог-американист Дмитрий Евстафьев, "это не сигнал, это - сигналище. Прежде всего, относительно ситуации в США. Глубинное государство в США свое слово сказало и это слово явно не в пользу "коллективного Байдена". Но расслабляться не стоит. Такое, как Нуланд - не тонет. Всплывет еще".



РИА Катюша: "Крысы начинают бежать с корабля. Скатертью по ж***, жалеть дамочку, которая как мало кто нагадил России за последние 30 лет (начиная с консультаций младореформаторов в начале 90-х). Вот только списывать со счетов ее нельзя. Бабка просто спрыгивает с корабля Байдена, который не просто идет ко дну, но и, видимо должен взять на себя весь негатив в обществе, дабы после Трампа или вместо него пришла некая "новая светлая личность". За которой будут стоять все те же Клинтоны, Нуланды и прочие".



"Царьград": "Ее влияние на происходившие все эти годы события в Киеве было куда большим, чем принято считать. Фактически именно Нуланд посадила "шоумена" в кресло президента. Но теперь ее ставленники отбились от рук и поставили США в крайне неловкое положение. Вероятнее всего, Викторию Нуланд, которая недавно была в Киеве, деликатно попросили написать "заявление по собственному желанию". Отставка Нуланд явно говорит о том, что в США не видят выхода из конфликта в нынешнем виде. Кроме того, при Байдене Нуланд доверили и другие направления международной политики США, и она их с треском провалила".



"Нуланд, без сомнения, исторический враг России. Ее отставка - показатель того, что американский курс споткнулся о реалии современного мира. Нуланд запомнилась не только российским политикам, но и простым россиянам своей глубокой ненавистью к нашей стране. Ей хотелось, чтобы мы исчезли с карты как нация, но история распорядилась иначе. С политической арена ушла Виктория Нуланд, а Россия как стояла тысячелетия, так и будет стоять", - констатировал в интервью РИА Новости член Комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Белик.



Телеведущий Артем Шейнин: "Будут снова много шутить про печеньки. На сей раз воздержусь. Тут скорее подходит "Мавр сделал дело - Мавр может уйти". Не знаю, есть ли сегодня в публичной американской политике кто-то, кто больше сделал для организации братоубийственного конфликта на территории бывшей Украины. Собственно, и бывшей Украина стала именно как итог усилий Вики Печенькиной. Впрочем, уход из Госдепа для Вики совсем не уход "в никуда". Ведь никуда не денется тот же Институт изучения войны, функционирующий как "семейное предприятие" семейки Каган-Нуланд. Да и русофобские таланты Вики уж точно не останутся невостребованными на фоне продолжающегося конфликта Запада с Россией".



Политолог-американист Дмитрий Дробницкий: "В отставку отправили нашего давнего врага. Врага опытного и хитроумного, убежденного и, что называется, проверенного. […] Возможно, следующий - Блинкен. Его легко может заменить и Уильям Бернс (директор ЦРУ - Прим.), и Курт Кэмпбелл (замгоссекретаря - Прим.). И это будет очередной аппаратный успех Клинтонов. Сама отставка Нуланд - очевидное ослабление идеологически заряженных людей в Госдепе. […] Но кто займется Украиной и всей Восточной Европой в придачу? Наиболее вероятной кандидатурой является Джулианна Смит, ныне посол в НАТО. Она работала в CSIS и Центре новой американской безопасности. Она - человек Обамы".



Политолог-американист Малек Дудаков: "Ушла эпоха. Виктория Нуланд покидает пост заместителя госсекретаря Блинкена - и ответственной за политику в Восточной Европе. Получила она этот пост всего лишь год назад - когда подменила ушедшую в отставку по здоровью Венди Шерман, эксперта по Китаю и КНДР. За последнее время сложно вспомнить реальные успехи Нуланд на украинском поприще. Конгресс не выделяет транши - а Киев проигрывает на фронте. Сама Нуланд оказывалась в центре скандалов - например, когда подтвердила наличие американских биолабораторий на Украине. Недавний визит Нуланд в Киев не особо повлиял на расклад сил - с противостоянием Зеленского и его оппонентов, к которым теперь относится и Залужный. Хотя послом США в Киеве остается ставленница Нуланд Бриджит Бринк. Но ей явно подрезали полномочия. Не зря у Украины появился другой "смотрящий" за финансами - Пенни Прицкер (спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины, экс-министр торговли Соединенных Штатов, миллиардерша, чьи еврейские предки прибыли из Киевской губернии - Прим.). Близятся выборы - и аппаратчики Байдена заранее побежали с тонущего корабля. В отставку ушел Джон Керри (теперь уже бывший спецпредставитель президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь - Прим.). Многие увольняются из-за недовольства политикой на Ближнем Востоке. Теперь же хочет соскочить и Нуланд - пока ситуация на Украине еще не стала совсем критической. Ей на смену придет Джон Басс - экс-посол в Грузии и Турции. А последним его пристанищем был Афганистан. Примерно так в Белом доме и оценивают положение дел на Украине. Для Зеленского же это может стать настоящей черной меткой. Стоит готовиться к судьбе Ашрафа Гани, экс-президента Афганистана, которому пришлось убегать с набитым золотом самолетом после обрушения фронта".



"В ходе своего последнего визита в Киев Виктория Нуланд встала в центр площади и с оптимистичной улыбкой заверила мир в грядущих успехах Украины на всех фронтах. Но смотрелась она одиноко, ее улыбка была деланной, а оптимизм - вымученным. Вернувшись в Вашингтон, она - куратор украинского направления в Госдепе - обнаружила, что ее влияние на республиканцев в конгрессе равняется нулю, и что выделение Киеву долгожданного пакета помощи переносится в туманное будущее. Контрнаступление, на которое рассчитывала Нуланд, провалилось и сменилось падением Авдеевки и отступлением. Но, возможно, самое главное - ощущение обреченности администрации Байдена, которое охватило многих демократов и которое, вероятно, ощущает и Нуланд. Ее "звездным часом" был госпереворот на Украине, который она готовила лично, подбор членов "майданного" правительства в Киеве, фраза "Fuck the EU!" ( в мягком переводе - "Пусть ЕС идет к черту!"), которой она ясно показала, что переворотом руководили США, а европейцы были у них на подхвате, и раздача пресловутых "печенек" на майдане. Большего ей уже не добиться. Момент торжества позади, а вести Киев от отступления к отступлению ей явно не хочется. Р. S. И еще одно. Не было никакой "эпохи" Нуланд. Она была крупным чиновником Госдепа, сыгравшей важную роль в свержении Януковича, - не менее, но и не более того. В этой роли она не была незаменимой: не ее личность определяла ход действий системы, как у крупных лидеров, а система определяла ход ее действий. Нуланд была менеджером, который в нынешних условиях утратил свою эффективность", - считает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике, профессор МГИМО Алексей Пушков.



Точка зрения заместителя директора Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Юрия Баранчика: "Нам она запомнилась своими "печеньками на Майдане" и фразой "Fuck the EU", в ходе разговора с послом США на Украине Джеффри Пайеттом в феврале 2014 года. Однако мало кто помнит, что 15 января 2022 года в интервью каналу Sky News, Нуланд резко отшила попытку журналиста встать на позицию России и оценить НАТО, как агрессивную организацию, которая переходит в наступление, и уже атаковала на Балканах ранее. В конце этого интервью журналист задался вопросом "какова будет человеческая цена?" возможному конфликту на Украине. Нуланд спокойно ответила, что человеческие потери очевидно будут огромными, прежде всего, для украинцев, но и для русских, а волны беженцев потекут в Европу. Таким образом, Нуланд сыграла одну из главных ролей для начала полноценного регионального вооруженного конфликта на Украине. Это понимают даже в США - Илон Маск осмелился заявить, что "никто не подталкивает эту войну больше, чем Нуланд". Вполне очевидно, что сейчас проект "Майданная Украина" провалился, финансировать его США не выгодно по внутриполитическим причинам. Нуланд, державшая рычаги управления украинской элитой, уходит вместе с секретами и личными обязательствами перед отдельными персонажами. Поэтому для Украины действительно начинается новая эпоха существования. Характерно, что и.о. на должности Нуланд назначен Джон Басс - бывший посол в Грузии и Турции, а последним местом его работы был Афганистан. Он успел поучаствовать в организации выхода США из этой страны, со всеми репутационными издержками, и Зеленскому стоило бы задуматься над этим обстоятельством. Однако вполне состоятельна версия о том, что уход Нуланд обусловлен требованием Барака Обамы помогать избирательной кампании Джо Байдена. Мишель Обама объявила, что не намерена выдвигаться в президенты США в 2024 году и будет помогать Байдену в ходе президентской гонки. Требования о замене в текущей команде, не говоря уже о кандидатах от Обамы в новой администрации Байдена, - вполне обычная политическая практика за такие услуги. Нуланд была из обоймы фигур Хиллари Клинтон, ястребов демпартии, которые блокировали мягкую политику Обамы. Теперь мы можем ожидать смягчения риторики Белого дома по украинскому вопросу и выходу на закулисные переговоры. Скорее всего, агрессивная риторика Эммануэля Макрона, при закулисной поддержке Британии, о вводе европейских войск на Украину и слабости союзников, связана со спешкой эскалации ситуации на Украине, пока такие переговоры между Вашингтоном и Москвой не начались. Видимо, предложение Путина, переданное телеведущему Карлсону, и каким-то образом дошедшее до Байдена, сыграло свою принципиальную роль в изменении позиции США по украинскому конфликту".



Обозреватель News Front Люсинэ Аветян: "Не знаю, как вы, а лично я бы на месте хохлов поднапряглась бы. Вика Нуланд, крестная маманя майдана незалежности, которая еще пару недель назад раздавала ЦУ и ЕБЦУ (еще более ценные указания) в Кукуеве, уходит в отставку со своего поста в Госдепе, как вчера сообщили все возможные новостные агентства и Телеграм-каналы. Тут пара моментов. Первый - то, что мадам Нудельман (ее настоящая фамилия) уходит в отставку с поста заместителя госсекретаря, вовсе не означает, что она уходит из большой политики. Скорее, наоборот - я так думаю, она усядется в какой-нибудь НКО, вроде Института изучения войны, который возглавляет сестра ее мужа Каган, или в каком-нибудь другом неоконовском гадюшнике, и будет продожать дергать за ниточки внешней политики Вашингтона теперь уже из-за кулис. Таких, как она, из политики выносят исключительно вперед ногами, обутыми в белые тапочки, так что ее уход в отставку вовсе не означает, что мы об этой жуткой бабище ничего больше не услышим. Услышим, да еще как - теперь у нее окончательно будут развязаны руки и отвязан язык. И второй. Специально для хохлов. На ее место в Госдепе назначен мистер Басс, который служил послом США в Афганистане во время "организованного выхода" войск США из этой страны. Того самого выхода, когда драпали, побросав все - оружие, коллаборантов, имущество военных баз, вроде Баграма, отошедшего "Талибану" (признан в РФ террористическим - Прим.) со всем барахлом и железками. Дяденька знает, как "организованно" отходить - плохой знак для Кукуева, как лично мне кажется. Что касается возможного изменения вектора внешней политики заклятых партнеров из-за лужи - не ждите, не будет ничего хорошего, никакого продуктивного результата, ибо от перестановки кроватей в борделе качество обслуживания клиентуры не зависит. В данном же конкретном борделе даже ****** не поменяешь - они все обучались и проходили практику в одном и том же месте. Шило, мыло, и все такое прочее. Что касается Нудельман - хотелось бы о ней забыть, как о страшном (во всех отношениях) сне, да не получится, неоконы, к которым она принадлежит и которые правят бал в Америке (а вовсе не сенильный дед на перфокартах и демпартия), не дадут".



Издание "Октагон": "Новость об уходе Виктории Нуланд прозвучала из уст госсекретаря США Энтони Блинкена, что само по себе показательно. Ее будто бы вынуждают таким образом объявить о своей отставке. Сама Нуланд пока молчит, но решение бесспорно. Чтобы Нуланд не передумала, Блинкен это и анонсировал. Скорее всего, Нуланд уйдет послом в Израиль или полпредом в ООН. Совершенно точно она будет работать в избирательном штабе Джо Байдена на общественных началах. Неотъемлемая часть команды действующего президента США. С этой лодки вот так не сходят. Но очевидно, что в стане глубинных демократов назрел конфликт, и этот конфликт из-за Украины. Нуланд является сторонницей несгибаемой проукраинской позиции Белого Дома любой ценой. А цена сейчас это… кресло президента США. Нуланд считала, что Байдену, чтобы нынешний курс сохранился, необходимо уйти и уступить место Мишель Обаме. Она выступила категорически против нового выдвижения тандема Байдена и Камалы Харрис. Штаб Демпартии решил не инициировать использование 25-й поправки и вести действующий тандем на выборы, чтобы после этого Байден ушел по здоровью, и его сменила на посту президента Харрис. За ее кандидатуру (и, соответственно, этот сценарий выборов) выступают ключевые спонсоры Демпартии. Есть мнение, что вице-президентом у Харрис будет не кто иной, как Барак Обама. Пока интрига американского карточного домика только закручивается". Источник - Завтра

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