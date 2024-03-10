"Иммиграция здравого смысла". Почему все больше европейцев выбирают Россию? - ФСК

15:28 10.03.2024 10.03.2024 | Алексей БЕЛОВ



Граждане недружественных государств все чаще задумываются об эмиграции, их уже десятки тысяч



На днях я с некотором удивлением прочитал о том, что Карин Кнайсль, бывший глава Министерства иностранных дел Австрии, решила насовсем перебраться в Россию. Причем удивление мое было вызвано вовсе не самими фактом переезда, как можно было бы подумать, а тем временем, которое понадобилось фрау Кнайсль, чтобы осознать очевидное – Европа стала слишком токсичным местом для проживания там нормальных людей.



"Две вещи вызывают у меня наибольшее беспокойство в отношении Европейского союза. Это исчезновение права и исчезновение свободы. Я всегда говорю, что можно преодолеть экономический кризис, можно преодолеть энергетический кризис. Но когда вы потеряли, давайте назовем это вашей душой, которая является правом и свободой, – это нельзя так просто исправить", – рассказала Кнайсль, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сочи.



Широкой аудитории у нас в России австрийский экс-министр стала известна в первую очередь благородя приглашению на собственную свадьбу Президента РФ Владимира Путина, который в ходе торжества был даже удостоен чести потанцевать с новобрачной.



Было это в 2018 году и как минимум с тех пор в европейской ультралиберальной среде за Кнайсль закрепился ярлык "путинистки" или Putinversteher ("понимающей Путина"), как называют людей, призывающих адекватно относиться к интересам России и русских в немецкоязычных странах ЕС.



В итоге откровенно затравленный в Европе политик, ранее вместе со своим мужем, бизнесменом Вольфгангом Майлингером, предпочитавшая вести уединенный образ жизни на небольшой загородной семейной ферме, решила уехать в Россию и поселиться под Рязанью, где, как она сказала, настоящий дом или по-немецки Zuhause – не просто здание с окнами, стенами, дверями и крышей, а нечто большее, место, где ты чувствуешь себя по-настоящему защищенным, – сможет обрети не только ее семья, но и вся ее многочисленная живность: собаки, лошади и даже куры с утками.



Объясняя свой выбор страны проживания, Карин Кнайсль заявила, что восхищается русскими людьми, которые, по ее мнению, готовы преодолевать проблемы и препятствия любой сложности.



Кстати о сложностях. Говоря о западной санкционной политике, направленной против России, вынужденная иммигрантка отметила, что любые ограничения как политический инструмент в итоге наносят больше вреда тем, кто их вводит, чем странам, которые, по задумке инициаторов всевозможных рестрикций, "должны были быть наказаны".



"В отсутствие настоящей дипломатии, подлинной дипломатии, мы видели, как многие государства прибегают к санкциям, которые наносят им больше вреда, чем те наказания, те штрафы против тех, кого они хотели поразить", – отметила Кнайсль.



Пример в переездом в Россию, да к тому же в нынешних условиях, европейского политика (пусть и с приставкой "экс") такого ранга – случай сам по себе беспрецедентный. Но если посмотреть на вопрос немного шире, то далеко не единственный и к тому же отражающий набирающую силу тенденцию во многих странах Евросоюза.



Так, по данным портала "Моя Россия", специализирующегося на помощи гражданам недружественных (в основном европейских) государств, желающих перебраться в Российскую Федерацию, подальше от уже практически поглотившей Запад леволиберальной повестки, за последние 14 месяцев к ним обратились 51 900 человек. Из них 1 150 человек получили телефонные консультации, а около 14 200 человек были проконсультированы лично.



На основании полученных данных специалисты портала выдали свой прогноз возможного количества политических переселенцев, готовых переехать в Россию в течение ближайших двух лет: 30 000 человек из немецкоязычных стран, 21 000 человек из остальных стран ЕС, 28 000 человек из англо-американского региона и до 25 000 человек из Азии без учета стран СНГ.



Если говорить о возрасте потенциально будущих россиян, то 14% из них составляют те, кому еще не исполнилось 18 лет, 21% – молодежь от 19 до 29, 26% – уже состоявшиеся люди в возрасте от 30 до 55 лет, 31% – более старшее поколение, 56-66 лет, и только 8% пенсионеров, старше 67.



С точки зрения профессиональных навыков и компетенций речь, прежде всего, идет о специалистах в IT-отраслях и предоставлении удаленных онлайн-услуг, мехатронике и машиностроении, а также в строительстве, обслуживании и ремонте технического оборудования, включая транспортные средства.

Много среди них столь дефицитных нынче в России врачей и представителей других медицинских специальностей, работников сельского и лесного хозяйства, торговли и маркетинга, а также различных творческих профессий.



Согласитесь, даже при беглом изучении данных статистики видно, что это не просто люди, которые переезжают ради того, чтобы дожить свой век в относительном покое, а амбициозные профессионалы, готовые реализовать себя в нашей стране и тем самым принести немалую пользу своему новому Отечеству.

Как отмечают эксперты "Моей России" миграция как минимум 100 000 человек из западных стран приведет к созданию у нас в стране более 1600 новых компаний.



Почему же они уезжают из Европы, еще не так давно для многих казавшейся (а кое для кого по-прежнему кажущейся) настоящим вожделенным раем? Я не зря назвал их "политическими переселенцами". Это явно не тот случай, когда люди просто ищут "где посытнее". Подобная "продовольственная" эмиграция была характерна как раз для граждан новых стран, образовавшихся на обломках бывшего СССР .



Нет, тут все иначе. Желание уехать в Россию – это осознанный выбор адекватных людей, "иммиграция здравого смысла", если хотите, противопоставляемого откровенно сходящей с ума Европе. Не далее как вчера в тг-канале Алины Липп, молодой журналистки-немки, сделавшей свой выбор в пользу России еще несколько лет назад, я увидел видеообращение воспитательницы обычного немецкого детского сада, возмущенной реализуемым нынче в ФРГ предложением о создании в воспитательных учреждениях для дошкольников отдельной комнаты для… самоудовлетворения малышей.



Я сам не верю, что это пишу, но, увы, это правда. Как заявила в конце героиня ролика, она не понимает, куда катится немецкое общество. К сожалению, утешить ее нечем. Любые фантазии писателя-утописта Джорджа Оруэлла или режиссера и сценариста Майка Джаджа, автора фильма "Идиократия", не идут ни в какое сравнение с тем, к чему в действительности пришел коллективный Запад.



И потому, когда среди причин переселения беженцы от европейского безумия называют ограничение в ЕС личных прав и свобод, преследование из-за убеждений, борьбу государства с традиционными семейными ценностями и агрессивное навязывание ЛГБТ*-повестки (слава Богу, с недавних пор официально запрещенной в РФ), это, увы, не вызывает удивления.



Помимо отсутствия у нас дома всего этого кошмара, в России их привлекает еще и возможность профессионального и индивидуального развития, как они говорят, в стране с положительной эконмической динамикой, традиционной культурной средой и историческим сознанием. А также простая симпатия к великой русской культуре и нашим ценностям.



С исторической точки зрения это далеко не первый случай, когда жители Старого Света перебирались в Россию и становились здесь русскими. Не будь их, мы бы никогда не знали великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (потомка шотландских дворян) или составителя словаря "Живого великорусского языка" Владимира Даля – датчанина по происхождению. Не было бы в нашей истории полководца Барклая-де-Толли (создателя российской военной разведки, на минуточку), живописца Карла Брюлова, юриста Анатолия Кони и многих других. Поверьте, этот список можно продолжать практически бесконечно.



Нет никаких сомнений, что и в наши дни все лучшее и светлое, что еще осталось на Западе, поедет к нам – в страну, волею судеб ставшую оплотом и защитником всех здоровых сил европейской цивилизации. И подобную тенденцию можно только приветствовать. Источник - фонд стратегической культуры

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