Макрон отправил воевать на Украину чернокожих фузилеров из "Иностранного легиона"?

17:12 10.03.2024

Темнокожие французские военные замечены в зоне спецоперации

Макрон придумал, как убить двух зайцев



Французские военные прибыли на Украину для участия в боевых действиях. Украинские соцсети во всю публикуют фото и видео со скоплением темнокожих людей в форме с шевронами "Fusil", говорящих на французском языке. Вероятнее всего, это бойцы французского Иностранного легиона. Военный эксперт Евгений Линин рассказал "МК" о задачах "афрофранцузских" солдат.



Макрон придумал, как убить двух зайцев



В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о том, что в НАТО обсуждают возможность отправки военного контингента для участия в боевых действиях на Украине. Большинство лидеров стран НАТО идею "забраковали". К примеру, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что власти выступают против отправки на Украину иностранных специалистов, так как они могут стать "мишенью" для российских сил.



А американский сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative написал: "США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину".



Однако Макрон не оставил тему возможного ввода сил НАТО на территорию Украины. Как сообщает издание Politico, Франция создает альянс стран, готовых отправить своих военнослужащих воевать на Украине. По всей видимости, "солдаты удачи" из французского Иностранного легиона не стали дожидаться, пока политики договорятся между собой, и решили взять инициативу в собственные руки.



"Месье Эммануэль придумал, как убить двух зайцев, – опубликовал ехидный комментарии на этот счет один из молдавских каналов. – Для этого и направил в "незалежную" очень загорелых "коренных французов", которые до этого понапрасну занимали места в парижских парках и подворотнях".



Как считает военный эксперт Евгений Линин, для вооруженных сил Украины сейчас сложилась крайне негативная тенденция: имея огромную по численности армию, Киев каждый день теряет большое количество простых солдат-пехотинцев, обладающих необходимым боевым опытом и навыками. Их число постепенно сводится к нулю, почти не осталось. Запад понимает эту проблему, равно как и то, что, не решив ее, можно получить развал фронта. Отсюда и появляются предложения об использовании армий стран-участниц НАТО непосредственно в зоне боевых действий.



– Мы помним, что одной из первых об инициативе отправить свои войска в поддержку ВСУ заявила Франция, – делится Линин. – Макрон прямо призывал союзников к созданию коалиции по формированию боевых подразделений, которые будут в дальнейшем использоваться на украинском фронте. Его слова нашли поддержку среди глав ряда стран, но подавляющее большинство сочли подобную инициативу неразумной и во всеуслышание заявили, что на подобный шаг решиться не готовы.



Тем не менее появляется все больше информации о том, что на территории Украины, в частности в Ивано-Франковской области, в больших количествах встречаются темнокожие военнослужащие, разговаривающие на французском языке. Предположительно это добровольцы, которые, не дожидаясь официального решения на государственном уровне, отправились для укрепления украинского фронта.



Отмечу, что благополучные французы в зону боевых действий особо не рвутся: как правило, туда едут выходцы из бывших французских колоний – арабских, африканских и азиатских. Это люди, которые не имеют перспектив для жизни во Франции, у них нет работы, нет необходимого образования, они не имеют жилья. Практически Франция формирует добровольческие подразделения бомжей для отправки на украинский фронт.



Не думаю, что с военной точки зрения участие непосредственно в конфликте такого воинского контингента будет хоть как-то эффективно. Для нас же, я считаю, не будет нарушением каких-то этических норм уничтожать французских военных точно так же, как сейчас мы демилитаризуем и денацифицируем солдат ВСУ.



Лина Корсак