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В России впервые главком ВМФ стал подводник - адмирал Моисеев
22:24 10.03.2024

Главкома ВМФ России отправили в отставку
"Известия": адмирал Моисеев станет врио главкома ВМФ России вместо Евменова
Николая Евменова, который занимал должность главкома ВМФ с 2019 года, на посту сменит командующий Северным флотом Александр Моисеев, сообщили источники "Фонтанки" и "Известий". Смену главкома подтвердил URA.ru адмирал Комоедов

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку, его заменит командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, сообщают источники "Известий" и "Фонтанки".

По данным "Фонтанки", несмотря на то, что Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, назначение Моисеева "уже доведено до личного состава". Ожидается, что в ближайшее время он может избавиться от приставки врио.

Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал в отставке Владимир Комоедов в разговоре с URA.ru подтвердил информацию об отставке Евменова. "Да, это достоверная информация [о назначении Моисеева]. Мне известно об этом. Думаю, позже об этом сообщат", - сказал он.

Официально о смене главнокомандующего ВМФ Минобороны не сообщало. РБК направил запрос в Минобороны и в пресс-службу ВМФ.

Евменов родился в апреле 1962 года. В 1987 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола и был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ). В 2003 году окончил военную академию Генштаба, командовал соединениями атомных подводных лодок ТОФ. В декабре 2011 года был назначен на должность командующего подводными силами ТОФ, а спустя пять лет возглавил Северный флот. Главкомом ВМФ Евменов был назначен в мае 2019 года, где сменил адмирала Владимира Королева. Награжден орденами "За военные заслуги", "За морские заслуги", Александра Невского.

Моисеев также родился в апреле 1962 года. Он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, после чего прошел путь от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля. В июле 1998 года, командуя подлодкой К-407 "Новомосковск", будущий адмирал вошел в историю космонавтики, как командир подводного крейсера, который впервые успешно произвел запуск на низкую околоземную орбиту двух коммерческих микроспутников (немецких Tubsat-N и Tubsat-N1) ракетой-носителем "Штиль".

Военную академию Генштаба он закончил с отличием в 2011 году. В последующие годы Моисеев занимал различные командные должности, в том числе начальника штаба, командира 31-й дивизии подводных лодок и командующего Черноморским флотом. Командующим Северным флотом Моисеев был назначен в 2019 году. Награжден званием Героя России, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и др.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/10/03/2024/65edee1b9a794737726b29c4?from=copy

Источник - rbc.ru
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