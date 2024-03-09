Техасская миллиардерша Анжела Чао утонула в машине в пруду

23:34 10.03.2024

Миллиардерша трагически погибла, заехав в пруд на машине Tesla

Американская миллиардерша Чао трагически погибла, заехав в пруд на машине Tesla



Наследница крупной судоходной компании 50-летняя Анджела Чао трагически погибла в Техасе. Это случилось месяц назад, но обстоятельства смерти стали известны только сейчас, пишет Bild.







Как выяснилось, 10 февраля предпринимательница отправилась в Техас со своими друзьями. Там они арендовали ранчо, которое по площади почти в три раза больше Центрального парка в Нью-Йорке.



После ужина Чао решила проехать к сыну в основной дом на своей машине Tesla Model X. Идти пешком было четыре минуты, но на улице было довольно холодно.



По данным Wall Street Journal, Чао пыталась развернуться, но слишком сильно отъехала назад и упала в пруд на своем автомобиле. Машина начала тонуть, Чао в панике позвонила своим друзьям.



Спасатели прибыли на место через 24 минуты, но к тому времени Tesla уже полностью ушла под воду. Запрошенная команда водолазов по неизвестным причинам не прибыла, а попытка вытащить автомобиль из пруда провалилась из-за короткого буксировочного троса. Когда машину все-таки извлекли из воды, Анджела Чао уже была мертва.



Елизавета Сапкова