Нуланд уходит, дух Нуланд остается: отставка "архитектора Майдана" ничего не изменит, - М.Ростовский

00:01 11.03.2024

"Мадам Печенье" с возу, России не легче: Москве не стоит воспринимать технические перестановки в Госдепе как свою "победу"



Рыдай, Майдан (ну или хотя бы "коллективный майдан" во главе с Владимиром Зеленским). Рвите на себе волосы, производители печенья! Активную политическую жизнь покидает человек, намертво связавший в российском массовом сознании эти два понятия. Ставшая в нашей стране героиней (или вернее, антигероиней) многочисленных мемов Виктория Нуланд покидает должность заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам. Велик соблазн объяснить уход Нуланд какими-то политическими соображениями - например, провалом курса Вашингтона на Украине. Но, думается, что все гораздо проще и банальнее. Дело не в "провалах", а в чисто технических особенностях работы американской бюрократической системы.



Есть такое понятие - revolving door, или, если по нашему, вращающаяся дверь. Да, да, та самая дверь, которую можно иногда встретить на входе в торговый центр уровнем выше среднего или в особо расфуфыренный отель. Кадровые назначения и отставки американских чиновников высшего звена делаются по тому же самому принципу. Потрудился на благо родины за не очень высокую зарплату на какой-нибудь важной должности в важном правительственном ведомстве? Добро пожаловать в бизнес - поправлять семейный бюджет, монетизируя накопленные на прежней должности связи и знания. Надоело тупо гнаться за "длинным долларом"? Тогда вам дорога в университетскую среду - нарабатывать себя имя на должности профессора элитного вуза вроде Гарварда, Принстона или Йеля. Хочется чего-то более активного, а не пусть интеллектуально насыщенных, но при этом оторванных от процесса принятия реальных решений дебатов? Тогда, если партия, к которой вы близки, находится у власти, для вас настало время возвращаться на государственную службу - на более высокую должность, разумеется.



В России нечто подобное ( именно нечто подобное, не более того) было во времена Ельцина и раннего Путина. Но потом у нас все вернулось на круги своя. "Государева служба" стала центром политического бытия - или, если, по меньшей мере, говорить о сфере внешней политики, единственной сущностью этого бытия. Поэтому-то и возникает непонимание. По российским меркам, уход Нуланд с высокого поста после неполных трех лет пребывания в должности может быть обусловлен только какими-то "особыми обстоятельствами": три года - это слишком короткий срок. Но по американским меркам три года на посту заместителя государственного секретаря - это более чем нормально.



Конечно, это не отменяет возможного наличия "особых обстоятельств". Американские СМИ намекают на то, что Нуланд хотела поменять свою четвертую по важности должность в госдепартаменте на третью по важности - из under secretary of state for political affairs превратиться в deputy secretary of state ( ах, уж эти англосаксы! Сколько они придумали разных слов и терминов, там где обходимся одним словом "заместитель"). Но, позволив Нуланд поисполнять эти обязанности, на постоянку ее не утвердили. В ответ мадам разобиделась и решила досрочно уйти на пенсию. Приятно, конечно - для тех, кто не любит Нуланд и ее роль в отрыве Украины от России. Но вот что в прикладном политическом плане стоит за этой "приятностью"? Или совсем ничего, или почти ничего. Не будем отрицать роль личности в истории. Занимая во времена киевского майдана 2014 года должность помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам, Виктория Нуланд, с российской точки зрения, сыграла в том акте украинской политической трагедии самую зловещую роль. Но была ли эта ее зловещая роль главной и ведущей, или все же технической и подчиненной? Речь, разумеется, идет о втором. По-настоящему важные решения принимались на уровне, который сильно выше уровня Нуланд - и принимались последовательно, при нескольких разных президентах.



При Джордже Буше-младшем в итоговой декларации саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года появилась фраза: "НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Сегодня мы пришли к соглашению о том, что эти страны станут членами НАТО". При администрации президента Барака Обамы и его очень активного вице-президента Джо Байдена в Киеве в 2014 году произошел государственный переворот. При президенте Трампе Америка продолжала накачивать оружием украинскую военную машину и активно создавать вдоль границы с Россией секретные базы ЦРУ. О том, что происходило и происходит в этой сфере при президенте Байдене, нет необходимости напоминать. Вопрос: не превратили ли мы в "антифетиш" Викторию Нуланд и ее печенье? Ответ, как мне кажется, является самоочевидным - а еще в значительной мере обессмысливающим любые размышления на тему, что может измениться, когда в кресло Нуланд сядет другой человек.



Американские СМИ прочат в эту должность нынешнего посла США при НАТО Джулиану Смит. В опубликованном в ноябре 2006 годе трактате "Трансформируя НАТО (снова...)", в котором мадам Смит значится "главным автором", я нашел следующие интересные мысли: "Представления времен холодной войны, а также противоречащие друг другу интересы и ожидания объясняют некоторые проблемы, с которыми сегодня сталкиваются отношения Россия-НАТО. Значительные слои российского населения по-прежнему рассматривают НАТО как агрессивный военный блок в руках Соединенных Штатов, из-за чего российским политическим элитам трудно оправдать расширяющиеся отношения России с Североатлантическим альянсом. В некоторых странах НАТО проявляется плохо завуалированная русофобия: Россию обвиняют практически во всем".



Итак, в 2006 году потенциальная сменщица Нуланд мыслила вполне себе разумно. Но, по большому счету, это снова ничего особо не меняет. Даже, если забыть о всем том, о чем я сказал выше, администрация Байдена в ее нынешнем состоянии нацелена исключительно на свое собственное переизбрание. А весь остальной мир, с ее точки зрения, может и должен "подождать". Такова психология американского политического класса. Нам ее не понять - как, наверное, и им нашу.



МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ

10 марта 24