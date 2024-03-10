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Китайский военачальник призвал продолжить чистку армии, - В.Скосырев
00:15 11.03.2024

10.03.2024

На сессии парламента КНР обсуждали проблемы Вооруженных сил страны
Владимир Скосырев

Товарищ Си и депутаты Всекитайского собрания народных представителей ознакомились с мнением военных.
Члены постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) пообещали ввести в действие ряд новых законов, чтобы модернизировать систему обеспечения национальной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях. По мнению эксперта, это означает, что возможна неожиданная схватка за Тайвань. На это намекнул и представитель Минобороны У Цянь, сказавший, что проблемы с сепаратизмом на острове серьезны. Но, как видно из выступления на сессии ВСНП генерала Хэ Вэйдуна, члена Центрального военного совета КНР, для достижения нужного уровня боеготовности нужно покончить с ложными отчетами о качестве поставляемого в войска вооружения и военных учений.

Как передает Reuters, упор на военную тематику в выступлениях законодателей отражает установку председателя КНР Си Цзиньпина на то, что в свете геополитического соперничества с США нужно держать в фокусе внимания угрозы внешнего и внутреннего характера. Это стало ключевой парадигмой, охватывающей все аспекты управления страной. Не случайно в феврале был расширен закон о гостайне, в который включаются положения о неразглашении секретов как государственных, так и частных фирм.

По словам представителя Минобороны, именно армия служит гарантией того, что страна выживет и будет обеспечена нормальная жизнь людей. Тем не менее на следующий год военные расходы увеличатся не больше, чем в прошлом году, – на 7,2% и составят, как передал ТАСС, примерно 231 млрд долл. Они гораздо ниже, чем в США.

Эту позитивную в целом картину поставило под вопрос выступление генерала Хэ Вэйдуна в ходе дискуссий среди военных депутатов, проходивших во время сессии парламента. Генерал Хэ – второй по рангу вице-председатель Центрального военного совета (глава этого органа – сам Си Цзиньпин). Смысл выступления Хэ передала South China Morning Post, которая ссылается на стенографические записи с заседания военных в парламенте. Месседж, по словам наблюдателей, был коротким: в армию поставлялось некачественное оборудование, а также во время учений допускались неправдивые донесения наверх.

Фу Цяньшао, бывший эксперт по оружию, говорит, что генерал, по-видимому, имел в виду некачественное вооружение. "Если оружие и оборудование не соответствует стандартам, то это, конечно, скажется на их применении", – говорит Фу. Джеймс Чар, сотрудник Технологического университета в Сингапуре, полагает, что замечания генерала Хэ относятся к тому, что недавно были обнаружены нарушения в поставках вооружений для армии.

Гонконгская газета напоминает, что недавно были проведены чистки среди военных, особенно в частях тылового обеспечения и ракетных войсках, которые ответственны за ядерный арсенал. Ли Шанфу, занимавший пост министра обороны, был снят с должности в октябре без объяснений. А перед началом двух парламентских сессий его лишили и представительства в Центральном военном совете.

В декабре из ВСНП были убраны девять генералов, включая высших командиров ракетных войск. Их подозревают в "нарушении дисциплины и закона". Этот эвфемизм подразумевает коррупцию. В последние годы газета Минобороны "Цзефанцзюнь бао" неоднократно сообщала о нарушениях, связанных с боевой подготовкой солдат. Например, ночные учения проводились на закате. Такая практика идет вразрез с требованиями Си Цзиньпина укрепить готовность к "бурям" (имеются в виду возможные проблемы с США).

Поскольку вопреки установившейся ранее традиции глава правительства Ли Цян не стал проводить итоговой пресс-конференции по итогам своего доклада парламенту, внимание репортеров сконцентрировалось также на брифинге главы МИД Ван И. Он старался показать, что Китай в отличие от США ведет себя как ответственная мировая держава. По его словам, главная задача китайской дипломатии состоит в том, чтобы поддерживать стабильные отношения с ведущими мировыми державами, идти рука об руку с соседями и способствовать усилению роли глобального Юга – развивающихся стран на мировой арене.

В речи Ван, не упоминая имен, вступил в полемику с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который в феврале заметил: "Если вы не за столом международной системы, то значит, вы в ее меню". Глава китайского МИД отверг такой подход. По его словам, большой кулак – это не аргумент в международных отношениях.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Обсуждение военных дел на сессии ВСНП говорит о том, что вскоре боевая подготовка китайской армии может подвергнуться тесту в реальной жизни. Прежде всего из-за Тайваня. Я не говорю, что Китай сам обязательно начнет такую операцию. Его могут вынудить к ней США, например, поставками оружия острову".

Источник - НГ
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