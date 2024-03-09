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Дисконт стоимости российской нефти к эталону Brent вышел в ноль
00:30 11.03.2024

В погоне за эталоном: российская нефть сравнялась по ценам с Brent
Во многом это произошло за счет роста стоимости марки Urals в Индии

Дмитрий Мигунов

Дисконт стоимости российской нефти к эталону Brent в последние недели снизился практически до нуля, еще не так давно превышая $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные инвестиционного банка Goldman Sachs. При этом скидка на покупку самой популярной российской марки Urals по-прежнему остается высокой - около $17. С оговоркой, что речь идет о российских портах. В то же время в портах Индии Urals стоит на $3 меньше, что более или менее соответствует разнице между Brent и Urals до начала СВО. Как российской нефти удалось отыграть разницу до минимума и почему в Индии дисконт сократился до нормальных уровней, тогда как в России он по-прежнему является высоким - в материале "Известий".

Вышли в ноль

Согласно подсчетам аналитиков Goldman Sachs, ссылающихся на данные таможни, разница между стоимостью нефти из России и Brent упала до нуля еще в конце прошлого года. Огромный разрыв, существовавший в первой половине 2022 года, был преодолен за счет стран, не входящих в G7.

Первоначально разница, доходящая до $30, сложилась из-за неопределенности и политических рисков, связанных с транспортировкой нефти из России, львиную долю которой осуществляли иностранные компании. После того как были найдены и отлажены новые цепочки поставок, дисконт стал быстро падать. В декабре 2022 года, однако, странами G7 был введен потолок цен на нефть ($60 за баррель), который вновь увеличил дельту. Но постепенно, по мере переориентации экспорта и замены перевозчиков, разрыв снова начал сокращаться и теперь составляет ничтожную цифру.

При этом можно увидеть самые разные данные по ценам на нефть из РФ. В частности, в российских портах дисконт составляет $16–18 при том, что сами цены достигают $65 за баррель, что лишь немногим выше потолка цен, установленных G7. Средняя цена на марку Urals, по данным Минфина (от этой отметки измеряется экспортная пошлина и планируемые доходы бюджета), в феврале была равна $69 за баррель. На какие цифры лучше ориентироваться для понимания стоимости нефти?

Среднее по больнице

В первую очередь надо отметить, что Россия поставляет нефть как морским путем, так и по трубопроводам. После европейских санкций значение второго способа снизилось: почти весь экспорт на восток ведется по небольшому количеству трубопроводов (ВСТО, а также Атасу-Алашанькоу в Казахстане). Из морского экспорта на самую популярную марку российской нефти - Urals - приходится чуть более половины. Остальное - альтернативные марки: ESPO, Siberian Light, Sokol и другие. Около 30% морского экспорта продается по ценам ниже потолка G7 (по статистике, собранной Platts), 70% - выше.

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Цена Urals в российских портах высчитывается агентством Argus. Традиционно оно являлась главным источником данных по стоимости нефти из РФ, но события 2022–2023 годов привели к значительным искажениям, из-за чего говорить о полной репрезентативности показателя сейчас можно с трудом.

Platts, подразделение S&P, с начала 2023 года ведет свои подсчеты, ориентируясь на цены в Индии, ставшей ключевым пунктом назначения для российских жидких углеводородов в последние пару лет. Данные Platts показывают, что в Индии разница между Urals и Brent быстро сократилась до минимума. Во многом именно из-за роста цен в Индии общий дисконт между всеми сортами нефти из РФ c одной стороны и Brent c другой был нивелирован. Почему мы видим практически равенство котировок в Индии и настолько большую разницу в России, и не опасен ли этот разрыв, учитывая возможные сокращения закупок индийцами?

Президент института энергетики и финансов Марсель Салихов объяснил, что ценовые котировки отличаются в зависимости от базиса поставки, то есть пункта, в котором право собственности переходит от продавца к покупателю. Цены на нефть могут определяться на условиях FOB, то есть в российских портах, или на условиях CIF, то есть в портах покупателя. Эти различия в базисах поставки сильно влияют на уровень цен.

- В настоящее время разница между ценами, к примеру Date Brent к Urals, складывается из нескольких компонентов: различия в стоимости и расстоянии транспортировки (фрахта) между базисами, разницы в стоимости страхования, различия в качестве нефти и санкционных рисков. По информации российского Центра ценовых индексов (ЦЦИ), разница показателей FOB Приморск и FOB Новороссийск с ценами Dated Brent в начале марта составляла $16–18 за баррель. Стоимость фрахта Балтика – Западная Индия в настоящее время - в $11–12 за баррель, - привел данные эксперт.

Он добавил, что небольшой дисконт сохраняется в текущий момент и в Индии.

- К примеру, разница между котировками Platts для Dated Brent и Urals в начале марта составляла $4–5 за баррель. Можно считать, что это оценка той компоненты, которая связана с санкционными рисками ($3–4) и различиями в качестве ($1–2), - рассказал Салихов.

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Индия остается на рынке

Как отметил аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко, в одном из последних интервью секретарь индийского Минэнерго заявил, что Индия продолжает покупать российскую нефть, а процент потребления российского сырья остается на прежнем, прошлогоднем, уровне.

- Объем индийского импорта составляет от 1 млн до 1,4 млн баррелей в день, соответственно, это почти 30% от индийского рынка. Bloomberg при этом продолжает пугать и сообщает, что индийские компании Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. решили воздержаться от принятия твердых обязательств по приему контрактной российской нефти. Вместе с тем мы не считаем, что Индия собирается отказываться от российского сырья, однако нарастание санкционного давления со стороны недружественных стран, в свою очередь, усиливает и переговорную позицию Индии для получения дополнительных скидок, - комментирует эксперт.

Он также заметил, что снижение дисконтов на российские сорта нефти может объясняться условиями поставки энергоносителей. Индия, по словам Дудченко, покупает на условиях поставки в порт назначения (DES).

В то же время официальный дисконт для целей налогообложения в России будет снижаться. В текущем году действуют поправки в налоговый кодекс относительно методики определения цены Urals, в результате чего разница снизится с $20 за баррель до $15. По словам аналитика, это может вынудить поставщиков попытаться договориться о сокращении дисконтов с ключевыми импортерами углеводородов, что, в свою очередь, может положительно сказаться на дисконте на российскую нефть.

- Также мы видим, что OПЕК+ готова идти по пути дальнейшего сокращения добычи и экспорта, что, например, при прогнозируемом замедлении роста добычи в США в текущем году, может тоже создать благоприятные условия для снижения дисконта. Между тем ситуация продолжает оставаться сложной из-за усиления контроля и возможности попадания покупателей под вторичные санкции, - отметил Николай Дудченко.

В свою очередь, Марсель Салихов заметил, что в последние месяцы действительно дисконт Urals к Brent увеличился по сравнению к концом 2023 года.

- Скорее всего, это связано с более активным использованием вторичных санкций западных стран по отношению к компаниям, которые связаны с операциями с российской нефтью. Это привело к тому, что стоимость фрахта и санкционная премия выросли. По мере того как рынок адаптируется к новым условиям, можно рассчитывать на некоторое снижение спреда Brent к Urals. Мы ожидаем, что он снизится до $14–15 к концу 2024 года, - заключил собеседник.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710106200


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