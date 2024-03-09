Взрывоопасный Рамадан. Священный для мусульман месяц может вылиться в резкую эскалацию на БлВостоке, - Къ

00:40 11.03.2024 Взрывоопасный Рамадан

Священный для мусульман месяц может вылиться в резкую эскалацию на Ближнем Востоке



Международные посредники - США, Катар и Египет - не зря торопились добиться перемирия между Израилем и "Хамасом" до 10 марта, когда начинается священный для мусульман месяц Рамадан. Эта дата и в прежние годы была отмечена резким обострением палестино-израильского конфликта. Сейчас же, когда в Газе идет война, последствия возможной эскалации могут взорвать регион. Впрочем, обострение нельзя считать неизбежным, полагает корреспондент "Ъ" в Израиле Михаил Гуревич.



Палестинцы, оставшиеся на ночь у мечети Аль-Акса, ранним утром начинают забрасывать камнями евреев у Стены плача. Израильская полиция разгоняет толпу. Тогда в знак солидарности с единоверцами арабы из израильских городов со смешанным населением выходят на демонстрации, быстро перерастающие в беспорядки. В ответ еврейская молодежь начинает совершать нападения на арабские лавки, Высшая наблюдательная комиссия арабской общественности в Израиле объявляет забастовку в арабском секторе. Из Газы в сторону Израиля вновь начинают лететь ракеты.



Именно так развивались события в 2021 году, и примерно так видит идеальную картину Рамадана руководство "Хамаса", рассчитывающее, что такой поворот событий станет самым действенным рычагом давления на Израиль, который продолжает методично зачищать сектор Газа от структур радикального движения. Судя по тому, как хамасовцы торпедируют переговорный процесс, отвергая предложенные им посредниками решения, именно этот сценарий они надеются реализовать в ближайшие дни, заставив тем самым Израиль пойти навстречу их требованиям.



Даже безотносительно войны все последние годы Рамадан считается горячим месяцем, когда происходит больше всего терактов и палестинские группировки пытаются спровоцировать новую интифаду. В священный для мусульман месяц даже многие светские палестинцы соблюдают пост, чаще посещают мечети и, как следствие, становятся объектами провокационных проповедей. Согласно исламу, в светлое время месяца Рамадан верующий должен максимально отказываться от всего плотского, думать о высоком и заниматься богоугодными делами. К сожалению, последний пункт многие палестинские проповедники используют для пропаганды джихада и напоминания о великих деяниях воинов ислама в прошлом.



Действительно, несмотря на бытующее мнение, что Рамадан - месяц мира, исторически это не так. Главные победы ислама, включая взятие Мекки пророком Мухаммедом, завоевание Андалусии, победу над монгольскими войсками на севере нынешнего Израиля, произошли именно в Рамадан.



Неудивительно, что исламисты постоянно пытаются в священный для мусульман месяц накалить противостояние с Израилем. Сценарий до банальности прост и повторяется из года в год. Обычно за несколько месяцев до Рамадана на Западном берегу начинается волна терактов, ближе к дате начала поста теракты происходят внутри Израиля, в первые дни поста организуются беспорядки на площадке у мечетей Храмовой горы, и тогда в дело вмешивается израильская полиция. Затем к противостоянию подключаются боевики из Газы со своим ракетным арсеналом. Все это сопровождается активной кампанией в соцсетях, особенно в TikTok. Кадры с израильскими полицейскими или просто евреями возле мусульманской святыни - мечети Аль-Акса - становятся для палестинцев сильнейшим раздражителем. Если же они сопровождаются еще и арестом какого-то арабского подростка, то для радикалов это просто подарок. Хотя можно обойтись и без брутальных видео. Достаточно, если полиция устанавливает металлоискатели или дополнительные камеры для фиксации нарушений. В прошлом и этого было достаточно для того, чтобы взорвать ситуацию.



Тут следует отметить, что мусульманские святыни Иерусалима хоть и находятся на израильской территории, но управляются ВАКФ, специальным исламским советом, который подчиняется королю Иордании. То есть все претензии и проблемы израильтянам приходится решать с Амманом. А для иорданцев практически любые действия израильтян являются подозрительными и неизменно трактуются как нарушение статус-кво. Зато для палестинских группировок такой сложный правовой статус, наоборот, дает широкую свободу действий.



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Насколько у "Хамаса" получится задуманное реализовать в нынешнем году, зависит от настроений среди палестинских и израильских арабов, а также от действий израильского правительства и полиции. Пока, по мнению Орит Перлов, специалиста израильского Института исследований национальной безопасности, есть все шансы, что Рамадан пройдет спокойно. Однако, учитывая продолжающиеся военные действия, ситуация динамична и в любой момент может выйти из-под контроля.



Поводов для оптимистичного прогноза несколько. Во-первых, в отличие от нескольких последних лет, Рамадан не совпадает ни с одним из еврейских праздников. А значит, не будет подъема евреев на Храмовую гору и каких-то массовых молитв у Стены плача, которая находится прямо у подножия горы и, соответственно, мечетей.



Во-вторых, война скорее вызывает в палестинском обществе фрустрацию, чем толкает к сопротивлению. Палестинцы Западного берега прекрасно видят, во что превратились города Газы, и не горят желанием превратить свои города и поселки в нечто подобное.



Кроме того, большинство активистов группировок, которые могли бы призывать население к массовым выступлениям, арестованы или убиты. С начала войны в Газе на Западном берегу израильская армия ликвидировала более 400 сторонников "Хамаса", "Исламского джихада" и других группировок. А вербовать новых сторонников банально некому. В прошлом вербовкой и в целом координацией действий палестинцев в Рамадан занимался некто Салех Аль-Арури, который был убит в начале января в Бейруте. Вместе с ним были ликвидированы несколько его соратников. Назначенный на его место Захер Джабарин, безусловно, важная персона в иерархии группировки, но вникнуть во все нюансы деятельности своего предшественника он еще не успел. Ну и, конечно, с пропагандой проблемы. Мультимедийное подразделение "Хамаса" базируется в Газе. Оно уже потеряло часть своего персонала, а оставшиеся заняты освещением событий в самом секторе. Есть проблемы и с ракетной поддержкой. По данным израильтян, в распоряжении группировок осталось от 600 до 1 тыс. ракет. Это, конечно, серьезный арсенал, но считается, что руководство "Хамаса" постарается оставить себе некий запас на черный день.



Не все просто и в отношениях группировки с израильскими арабами. Последнее десятилетие происходил процесс их "палестинизации". Несмотря на разный стиль и уровень жизни палестинцев в автономии и арабов в Израиле, последние все чаще заявляли о поддержке "палестинской идеи". Однако события 7 октября и особенно убийства "Хамасом" бедуинов заставили многих из них пересмотреть свои взгляды.



Впрочем, там, где что-то не получается у террористов, может получиться у израильских радикалов.



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир несколько недель назад потребовал существенных ограничений в допуске молящихся в мечеть Аль-Акса. Причем он решил не ограничиваться палестинцами Западного берега и предложил ввести запрет и для мусульман с израильским гражданством. Тут надо отметить, что в прошлом израильские власти скорее не ограничивали посещение мечети, а, наоборот, вводили послабления. В отдельные годы даже организовывались автобусные шаттлы из Газы. Многие палестинцы, не имевшие разрешений на въезд в Израиль, получали их именно в Рамадан и использовали возможность не только для посещения Аль-Аксы, но и для визитов к родственникам или даже отдыха на пляжах Средиземного моря.



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В этот раз все будет иначе. Инициативу Итамара Бен-Гвира в конце концов отменили, но былых свобод тоже не допустят. Пока принято решение об ограничении количества молящихся до 50–60 тыс. в день и по возрастному цензу в отношении жителей Западного берега. Но пока все эти рестрикции касаются первой недели, а дальнейшие действия будут обсуждаться по ходу дела в "военном кабинете" с участием руководителей силовых структур. Там же, видимо, будут утверждаться и действия по наведению порядка. В прошлом полиция использовала разные методы. Иногда полицейские врывались в толпу, были случаи, когда силы правопорядка даже входили в саму мечеть и использовали шумовые гранаты. Считается, что в этот раз правоохранители постараются быть максимально сдержанными. Правда, не все зависит от них. Вышеупомянутый господин Бен-Гвир хоть и не добился предложенных им ограничений, но все-таки остается министром национальной безопасности, курирующим полицию. Если он решит провести инспекцию на Храмовой горе, то вряд ли кто-то из полицейских решится его остановить. А "Хамасу" только это и надо. Впрочем, и без скандального министра они постараются получить свою "картинку победы", например развернуть флаги исламского движения на площади у мечети. Однако полиция обладает достаточным количеством камер и своих агентов, которые позволят проводить задержания без столкновений с экзальтированной толпой.



Отдельная проблема возникнет с теми, кто решит остаться у мечети на ночь. В последние годы это стало новой модой, и считается, что ночь в Аль-Аксе добавляет святости. Этим трендом активно пользуются молодые активисты группировок, которые ранним утром начинают кидать камни с горы на головы евреям у Стены плача. Как с ними будет бороться полиция, мы увидим уже в ближайшие дни. Но нельзя забывать, что одновременно с молитвами в Иерусалиме будут продолжаться военные действия в Газе и переговоры в Каире и Дохе. И с каждым днем, который пройдет без особых эксцессов, шансы на достижение сделки будут повышаться. В какой момент хамасовцы решат, что шестинедельное перемирие и обмен палестинских заключенных на израильских заложников лучше, чем продолжение войны, сказать сложно. Но я почему-то уверен, что именно об этом будут молиться многие мусульмане Израиля, Западного берега и сектора Газа.



Михаил Гуревич Источник - Коммерсант

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