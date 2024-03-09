США - Китай: оборонные бюджеты, - Владимир Овчинский

00:45 11.03.2024 США - Китай: оборонные бюджеты



Владимир Овчинский



Часть 1. Оборонный бюджет США



Страсти вокруг военного бюджета США на 2024 год



Оборонный бюджет США почти в 1 триллион долларов сталкивается с препятствиями внутри страны и за рубежом.



Сенатор Роджер Уикер пришел на мероприятие Heritage Foundation в январе с большой просьбой.



Он хотел, чтобы консервативный аналитический центр помог заручиться поддержкой общественности и Конгресса оборонного бюджета в размере 1,4 триллиона долларов, что почти на 50% выше уровня расходов в 2023 финансовом году.



Республиканец из Миссисипи заявил, что эта цифра, равная 5% валового внутреннего продукта США, необходима, учитывая множащиеся угрозы во всем мире.



"США должны лидировать в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он. "США должны лидировать в Европе. США должны лидировать на Ближнем Востоке. Это наша официальная стратегия. США должны стремиться побеждать, а не просто управлять, против Китая и России. США должны сдерживать Иран, Северную Корею и террористические группировки".



За обращением сенатора быстро последовала комиссия из трех спикеров, все из которых были связаны с бывшим президентом Дональдом Трампом, который поставил под сомнение размер текущего оборонного бюджета, не говоря уже о 50-процентном увеличении, и заявил, что США не могут сделать все это.



"Наши вооруженные силы не такие, какими должны быть, несмотря на то, что они потратили почти 1 триллион долларов", - сказал Элбридж Колби, бывший заместитель помощника министра обороны, который помогал Трампу разрабатывать Стратегию национальной обороны.



Контраст между настойчивостью Уикера и скептицизмом многих республиканцев обещает создать новые сложности, поскольку оборонный бюджет США приближается к 1 триллиону долларов.



Прошлогоднее соглашение о потолке долга ограничивает выручку на оборону на 2024 финансовый год на уровне 886 миллиардов долларов, хотя Пентагону и всем другим агентствам грозит сокращение на 1%, если Конгресс не примет полный бюджет на 2024 финансовый год в размере 953 миллиарда долларов к 30 апреля. И если Конгресс также одобрит просьбу президента Джо Байдена об иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню.



Поскольку Пентагон пытается решить проблемы этих новых войн наряду с постоянно растущими расходами, такими как заработная плата и здравоохранение для военнослужащих и гражданского населения, цифра в 1 триллион долларов может привлечь новое внимание к оборонному бюджету, включая вопросы о том, где его сокращать, а где его не хватает.



Эта цифра кажется слишком большой некоторым республиканцам, поддерживающим политику Трампа "Америка прежде всего" и прогрессивным демократам. Это также сумма, которая более чем на 400 миллиардов долларов меньше той суммы, которую, по мнению некоторых оборонных ястребов, необходимо Министерству обороны для выполнения своих многочисленных обязательств.



Марк Кансиан, старший советник аналитического центра Центра стратегических и международных исследований, заявил Defense News, что цифра в 1 триллион долларов, хотя и символическая, но станет "важным решением для следующей администрации".



"Если это администрация Трампа, то все в воздухе. Но даже если это будет администрация Байдена, я бы сказал - многие люди утверждают, - что их стратегия недостаточно финансируется", - сказал Кансиан. "У них есть очень надежная стратегия, и они просто не вкладывают в нее деньги".



Даже если Конгресс решит сохранить оборонный бюджет на прежнем уровне, в ближайшие несколько лет он вскоре приблизится к 1 триллиону долларов, чтобы не отставать от инфляции.



И сокращения будут сложной задачей. Республиканцы и прогрессивные демократы, выступающие за сокращение оборонного бюджета на 100 миллиардов долларов или более, столкнутся с множеством сложных осложнений, которые варьируются от кадров до готовности к политике закупок.



"Цифра в 1 триллион долларов привлекает внимание, и она заставит людей начать задавать трудные вопросы о том, какова отдача от инвестиций страны при ее расходах в 1 триллион долларов", - сказал Трэвис Шарп, старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок. "То, как будет представлен бюджет в 1 триллион долларов, и типы показателей, по которым он будет измеряться, станут очень важными с точки зрения политической и народной поддержки такого уровня расходов".



Сегодня США тратят больше на свои вооруженные силы и системы вооружений, чем следующие 10 стран вместе взятые, включая Китай и Россию.



Кансиан, который работал в Административно-бюджетном управлении Белого дома при администрации Обамы, считает, что расходы на оборону придется увеличивать примерно на 25 миллиардов долларов ежегодно, чтобы идти в ногу с инфляцией. Это означает, что США находятся на пути к достижению оборонного бюджета в 1 триллион долларов в течение следующих нескольких лет, независимо от дополнительных расходов.



И это только дискреционные расходы на оборону, которые исключают обязательные законопроекты, такие как льготы ветеранам.



"Практически по любым другим показателям мы уже тратим 1 триллион долларов в год на оборону", - сказал Джефф Уилсон, возглавляющий Центр оборонной информации Проекта государственного надзора, независимого наблюдателя. "Мы одна из немногих стран, которая рассматривает это как отдельную статью".



В то же время у Министерства обороны возникли проблемы с отслеживанием активов на сумму 3,8 триллиона долларов, поскольку в прошлом году он провалил шестую проверку подряд. Корпус морской пехоты стал первым и пока единственным родом войск, прошедшим проверку в феврале.



"Учитывая все эти дорогостоящие неудачи и отвратительную историю финансовой отчетности в военно-промышленном комплексе, насколько больше защиты на самом деле получат налогоплательщики?" - спросил Уилсон. "Я не думаю, что просто вложив в проблему еще 200 миллиардов долларов, можно решить все остальное. Промышленная база не смогла покрыть уже имеющийся оборонный бюджет".



За последнее десятилетие приоритеты обороны получили в основном двухпартийную поддержку. Во время правления Трампа оборонный бюджет продолжал расти.



Но бывшие чиновники администрации Трампа и многие республиканцы начали раздражаться.



В течение первых двух лет правления администрации Байдена республиканцы работали с центристскими демократами, чтобы значительно увеличить запросы Белого дома на оборонный бюджет. Оборонный бюджет составлял 740 миллиардов долларов, когда Байден вступил в должность в 2021 финансовом году, и вырос до 858 миллиардов долларов в 2023 финансовом году, не считая дополнительных 35 миллиардов долларов военной помощи Украине в том же году.



"Мы тратим очень много денег - более 3% ВВП - на оборону", - сказал Колби, бывший чиновник Пентагона, на мероприятии фонда "Наследия". "Во многом это происходит по понятным причинам… затраты на персонал, удорожание нашей оборонно-промышленной базы, индустриализация в целом. В то же время необходимо учитывать тот факт, что существуют вполне реальные политические ограничения".



Колби призвал сосредоточить внимание на Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы удержать Китай от нападения на Тайвань, и призвал союзников по НАТО тратить 2% своего соответствующего ВВП на оборону. Со своей стороны, Трамп пригрозил выйти из НАТО из-за того, что многие члены не смогли достичь контрольного показателя в 2%, установленного альянсом.



Республиканские "ястребы" высмеяли запрос Байдена на оборонный бюджет в размере 886 миллиардов долларов в прошлом году как не поспевающий за инфляцией, только для того, чтобы зафиксировать его в рамках соглашения о потолке долга. Спустя пять месяцев после начала финансового года Конгресс еще не принял полный бюджет на 2024 финансовый год.



План потолка долга предоставляет Министерству обороны больше дискреционного финансирования, чем всем другим федеральным агентствам вместе взятым. Когда республиканцы в последний раз воспользовались повышением потолка долга в обмен на дискреционное ограничение расходов при администрации Обамы, демократы настаивали на равных объемах расходов как на оборону, так и на оборону.



Шарп, аналитик по бюджету, сказал, что, поскольку соглашение о потолке госдолга на 2023 год "начинается с неравных пределов, принцип паритета на самом деле не применяется в такой степени, что предполагает, что оборона испытывает меньшее финансовое давление, чем могло бы".



При администрации Обамы Пентагон и Конгресс регулярно обходили ограничения оборонного бюджета через фонд, известный как операции на случай чрезвычайных ситуаций за рубежом, который считается счетом расходов, ориентированным на войны в Афганистане и Ираке.



Байден исключил этот счет из своего бюджета на 2022 финансовый год. Но после начала войны на Украине в феврале 2022 года он использовал пакеты помощи Украине, чтобы аналогичным образом увеличить расходы на оборону сверх базового бюджета, при этом большая часть денег пошла подрядчикам Пентагона, доставляющим американское оборудование, отправленное в Киев.



Теперь группа республиканцев хочет затормозить пакеты иностранной помощи, которые привели к значительному увеличению расходов на оборону за пределами базового бюджета.



"Мы просто хотим, чтобы страна обсудила стратегию расходов", - заявил в сентябре в подкасте Роберт Гринуэй, новый глава Центра национальной обороны Heritage. "Вероятно, мы стучимся в дверь, чтобы получить от Украины пару сотен миллиардов долларов".



На фоне кровавых войн в Европе и на Ближнем Востоке, а также призрака потенциального Индо-Тихоокеанского конфликта администрация Байдена бросила оружие Украине и Израилю и стремится сделать то же самое с Тайванем.



Последний запрос Байдена на военную помощь Украине является его крупнейшим на данный момент и включает помощь в обеспечении безопасности Израиля и Тайваня. Законопроект 70–29 об иностранной помощи, принятый Сенатом в феврале для всех трех партнеров по безопасности и других приоритетов Министерства обороны, составит 67 миллиардов долларов дополнительных расходов Пентагона на 2024 финансовый год. Если Палата представителей примет этот законопроект, а также полный оборонный бюджет, расходы на оборону в 2024 финансовом году составят 953 миллиарда долларов.



Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, отказался вынести законопроект на голосование на фоне противодействия Трампа.



Растущая обеспокоенность Конгресса, частично вызванная президентской кампанией Трампа, означает, что Пентагон, возможно, не сможет рассчитывать на дополнительные средства для увеличения своего базового бюджета так же, как это было во время войн в Ираке и Афганистане.



Но даже после значительного увеличения расходов на оборону в последние годы некоторые аналитики утверждают, что стратегия Пентагона по-прежнему недостаточно финансируется.



Дополнительные 26 миллиардов долларов военной помощи Украине на 2022 финансовый год довели общие расходы на оборону в том году до 804 миллиардов долларов. Затем, в 2023 финансовом году, дополнительные 35 миллиардов долларов военной помощи Украине довели общие расходы на оборону до 893 миллиардов долларов.



"Будущее национальной безопасности Америки сталкивается с двумя огромными проблемами: устаревшей оборонной стратегией и слишком низким бюджетом для ее поддержки", - написала в феврале Элейн Маккаскер, старший научный сотрудник консервативного аналитического центра Американского института предпринимательства . "Эти факторы включают в себя промышленную базу, которая неадекватна для удовлетворения наших потребностей, и застопорившиеся чрезвычайные расходы, которые включают в себя давно назревшее восстановление наших оборонных производственных мощностей для таких важнейших платформ, как подводные лодки и корабли".



Но поскольку вероятность выдвижения Трампа на пост президента Республиканской партии растет, некоторые республиканские "ястребы" в области обороны стали опасаться выстраиваться в очередь за помощью Украине с тех пор, как Конгресс принял свой последний пакет помощи Киеву в декабре 2022 года.



Фонд "Наследие", который возглавлял программный документ "Проект 2025" для будущего президента-республиканца, также лоббировал дополнительную помощь Украине.



Между тем, несколько прогрессивных демократов в Палате представителей выступили против законопроекта о выделении дополнительных 14 миллиардов долларов для израильской армии на фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа.



В течение первых трех лет своего пребывания в должности Трамп предлагал значительное увеличение оборонной политики в соответствии со своей Стратегией национальной обороны, которая предусматривала реальный рост бюджета на 3–5% выше инфляции. Но в 2020 году, в последний год своего пребывания в должности, Трамп предложил фиксированный оборонный бюджет.



За последние несколько лет прогрессивные демократы во главе с представителями Барбарой Ли из Калифорнии и Марком Поканом из Висконсина внесли законопроект о сокращении расходов на оборону на 100 миллиардов долларов, однако он провалился.



"Причина, по которой это бред, заключается не в том, что вы не можете сэкономить деньги за счет повышения эффективности или изменения накладных расходов", - сказал Кансиан. "Проблема в том, что все они сложны с политической точки зрения, и вам придется потратить политический капитал, чтобы добиться такой эффективности. И на этом Белый дом обычно останавливается".



Шарп сказал, что можно устранить неэффективность бюджета и найти экономию в теоретических упражнениях по восстановлению Министерства обороны с нуля, но сократить расходы на 100 миллиардов долларов за один год будет непростой задачей.



Фонд "Наследие" и Американский институт предпринимательства в прошлом году созвали конференцию, чтобы определить возможности экономии и эффективности оборонного бюджета. В отчете конференции предлагалась потенциальная экономия в долгосрочной перспективе, но предупреждалось, что "не так просто нажать кнопку".



"Неэффективность обороны часто отражается в бюджете всех программ, счетов, служб и агентств", - говорится в заявлении.



В докладе рекомендованы некоторые действия, которые ранее наталкивались на препятствия в Конгрессе, такие как перегруппировка и закрытие баз. Пять предыдущих раундов закрытия баз сэкономили Министерству обороны 12 миллиардов долларов в год. Конгресс отклонил попытку закрытия базы, предложенную администрацией Трампа в 2017 году.



Большая часть бюджета Пентагона уходит на эксплуатацию и техническое обслуживание, что покрывает расходы на ремонт оборудования и обучение, а также некоторые расходы на здравоохранение.



Маккаскер, исполнявший обязанности контролера Пентагона в администрации Трампа, подсчитал, что примерно 109 миллиардов долларов в рамках предложения Байдена по оборонному бюджету на 2023 финансовый год не пойдут напрямую на основные военные функции.



"Наряду с растущими расходами на здравоохранение, льготы и компенсации, истинная стоимость военного потенциала замаскирована и вытеснена этими и другими приоритетами", - сказала она Defense News. "Например, ассигнования на эксплуатацию и техническое обслуживание связаны с расходами на программы помощи в области здравоохранения, общества, семьи, климата, образования и безопасности".



Следующей по величине категорией является персонал, включая оплату военнослужащих и пенсионные выплаты для добровольческих сил. Конгресс санкционировал повышение заработной платы военнослужащим на 5,2% в декабре, когда принял законопроект о ежегодной оборонной политике, что стало самым большим повышением заработной платы за 2022 год.



Закупки и оборонные подрядчики часто подвергаются критике из-за задержек и перерасхода средств.



"Все, что вам нужно сделать, это взглянуть на основные разработки вооружений за последние 20 лет: F-35 [реактивный истребитель]; LCS, или прибрежный боевой корабль; эсминец типа "Зумвальт"; "Форд" [авианосец]", - сказал Уилсон, аналитик Проекта государственного надзора. "Они все превысили бюджет и отстали от графика. И это не только реальная стоимость; это затраты на готовность".



Например, база по производству подводных лодок не смогла выполнить задачу ВМФ по производству двух подводных лодок класса "Вирджиния" и одной подводной лодки класса "Колумбия" в год. Задержки во многом связаны с нехваткой рабочей силы и проблемами с поставщиками, связанными с пандемией.



Сенаторы Берни Сандерс, штат Вермонт, и Чак Грассли, республиканец, Айова, в прошлом году вместе с восемью другими демократами и республиканцами внесли законопроект, который потребует от любого подразделения Министерства обороны вернуть 1% своего бюджета в Казначейство в связи с дефицитом, если оно не прошло проверку.



Грассли ранее упрекал Пентагон за то, что он тратит 10 000 долларов на одно сиденье для унитаза для парка самолетов, заявив, что "Министерство обороны страдает от расточительных расходов на протяжении десятилетий".



Сложная практика бухгалтерского учета Министерства обороны может затруднить отслеживание и устранение потерь.



Контракты на обслуживание таких вещей, как административная и техническая поддержка, составляют примерно половину всех контрактов Пентагона. Но отчет Счетной палаты правительства за 2023 год показал, что Министерство обороны не в полной мере собирало и анализировало данные по контрактам на обслуживание, стоимость которых варьировалась от 184 до 226 миллиардов долларов ежегодно с 2017 по 2022 финансовый год. Хотя ВМФ собирает и анализирует эти данные, в отчете говорится, что армия и ВВС не делают то же самое последовательно.



Хотя неясно, сколько денег Пентагон сможет получить, устранив расточительство, давление, направленное на наведение порядка в финансовой сфере, вероятно, будет возрастать, поскольку оборонный бюджет приближается к 1 триллиону долларов. Между тем, любое существенное сокращение оборонного бюджета может потребовать от США пересмотреть свою роль в мире.



"Есть много вещей, которые вы могли бы сделать, чтобы сэкономить деньги, но вам нужна другая стратегия", - сказал Кансиан. "Вы можете сэкономить 100 миллиардов долларов, но у вас не будет текущей стратегии. И для европейцев, для Израиля, для наших союзников на Ближнем Востоке это было бы радикальной переменой".



Три сценария военного бюджета США до 2029 года



Прогнозировать бюджет Пентагона на 2025 финансовый год сложно, поскольку Конгресс все еще обсуждает версию на 2024 финансовый год, которая находится в стадии разработки в соответствии с продолжающейся резолюцией. Но поскольку администрация Байдена собирается обнародовать свой бюджетный запрос на 2025 финансовый год в первой половине марта, консалтинговая компания Oliver Wyman предложила три сценария для Министерства обороны до 2029 финансового года.



Они зависят от четырех связанных переменных:



Кто победит в Белом доме? Бывший президент Дональд Трамп считает увеличение расходов на оборону одним из своих знаковых достижений. В случае переизбрания он может попытаться повторить этот рекорд. Он и президент Джо Байден также могли бы использовать совершенно разные подходы к финансовой помощи Украине посредством дополнительных бюджетов.



Кто контролирует Конгресс? Если одна партия контролирует все три ветви власти, ей будет легче реализовать свои бюджетные планы. Учитывая количество мест демократов, поставленных на карту в ноябре этого года, контроль в Сенате, скорее всего, перейдет к республиканцам в 2025-2026 годах. Гонка за контроль над Палатой представителей – это жеребьевка. Разделенный Конгресс - это рецепт продолжения дисфункции бюджетного процесса.



Будут ли финансовые ограничения? Закон о бюджетной ответственности установил ограничения на все дискреционные расходы в 2024 и 2025 финансовых годах. Закон может секвестировать бюджет на 2024 ФГ до 99% от установленного уровня, если Конгресс не примет решения до 30 апреля. В результате министерство обороны останется примерно на 4,2% ниже бюджетного запроса на 2024 ФГ. В 2025 финансовом году и далее Конгресс мог бы ограничить федеральные расходы, чтобы справиться с историческим бюджетным дефицитом и государственным долгом.



А как насчет дополнительных бюджетов? В октябре Белый дом запросил 105,1 миллиарда долларов дополнительных средств - которые не ограничены Законом о финансовой ответственности - для поддержки Украины, Израиля, программ США по подводным лодкам и других усилий. Республиканцы в Палате представителей разделились по поводу финансирования Украины. Решающим фактором является то, будет ли Конгресс использовать добавки для помощи Украине и обхода ограничений.



Есть некоторые сторонники расходов, выходящих за рамки этих сценариев. Например, сенатор Роджер Уикер, республиканец от штата Миссисипи, призвал к тому, чтобы расходы на оборону составляли 5% валового внутреннего продукта. С другой стороны, представители Барбара Ли, демократ от Калифорнии, и Марк Покан, демократ от Висконсина, в феврале 2023 года призвали сделать оборонный бюджет на 2024 финансовый год на 100 миллиардов долларов ниже бюджета на 2022 финансовый год. Но ни одна из этих крайностей не имеет достаточной поддержки.



О проекте новой системы оборонного бюджета США



"Пентагону необходимо полностью заменить процесс обеспечения ресурсами, иначе он рискует отстать от своего главного противника: Китая".



Такова была оценка группы Конгресса, которой было поручено изучить систему планирования, программирования, составления бюджета и исполнения Министерства обороны, более известную как PPBE.



Этот процесс существует с 1960-х годов и определяет, как Пентагон запрашивает и тратит деньги. Изучив ее в течение двух лет и проведя более 400 собеседований, комиссия пришла к выводу, что нынешняя система не отвечает потребностям Министерства обороны.



"Учитывая наличие стратегических противников и нынешнюю ситуацию в мире, я не уверена, что наша нынешняя система способна противостоять нынешним угрозам", - сказала Эллен Лорд, заместитель председателя комиссии и бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по закупкам.



Во-первых, это конкуренция Америки с Китаем, которая, по словам Пентагона, развивается темпами, которым она должна соответствовать. За последние 20 лет Китай массово нарастил свою армию и инвестировал в стратегические сектора своей экономики, такие как дроны и искусственный интеллект. В докладе утверждается, что система снабжения Министерства обороны не может двигаться со скоростью, необходимой для этой угрозы, особенно если принять во внимание другие угрозы, с которыми Америка сталкивается во всем мире.



Второе изменение связано с технологией. В частности, комиссия заявляет, что оборонный сектор больше не является лидером инноваций. Вместо него это делает коммерческий сектор, особенно в таких областях, как искусственный интеллект и робототехника. Этот сдвиг делает более важным наличие процесса выделения ресурсов, который может использовать коммерческие достижения, с чем, по мнению комиссии, PPBE справляется плохо.



Результатом, согласно отчету, является устаревший и громоздкий процесс.



"Одна из наиболее постоянных проблем, с которыми комиссия сталкивалась за последние два года, заключается в том, что нынешнему процессу PPBE не хватает гибкости", - говорится в отчете.



Вместо этого комиссия предлагает отказаться от старого процесса в пользу нового, который они называют Системой оборонных ресурсов. Он будет состоять из трех частей: стратегия, распределение ресурсов и исполнение.



Большинство изменений произойдет в том, как расходуются ресурсы, организуя бюджет вокруг областей возможностей, таких как тактическая авиация, а не таких категорий расходов, как исследования и разработки. Цель состоит в том, чтобы создать более гибкую систему, которая лучше соответствует стратегии Пентагона.



Почти 400-страничный отчет охватывает пять основных областей:

лучшее согласование бюджетов и стратегии;

ускорение инноваций;

улучшение отношений Пентагона с Конгрессом;

обновление систем бизнеса и данных;

улучшение рабочей силы.



Эти области включают еще 28 рекомендаций, которые варьируются от простых для принятия до желательных.



По словам Лорда, более простым вариантом являются изменения, находящиеся под контролем Министерства обороны, такие как улучшение медлительных систем обработки данных министерства, из-за которых становится сложнее отвечать на вопросы Конгресса, сказал Лорд. По ее словам, улучшение систем данных в целом было одним из ее главных приоритетов.



С другой стороны, есть рекомендации, которые потребуют одобрения всех заинтересованных сторон PPBE, например, полное изменение процесса. По оценкам комиссии, эта реформа, даже если она получит необходимую поддержку, может занять около трех лет.



"Я ярый сторонник больших перемен", - сказал Лорд, выступая на завтраке в среду, организованном Группой экспертов-защитников.



Для этого она и другие члены комиссии призывают заместителя министра обороны Кэтлин Хикс выпустить меморандум с рекомендациями по реализации, в которых будет изложено, чего можно достичь в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.



Хикс уже выпустила такую ​​записку в прошлом году, охватывающую первоначальные рекомендации, после того как комиссия представила Конгрессу промежуточный отчет. 6 марта департамент опубликовал план реализации этих ранних рекомендаций.



По мнению комиссии, чтобы полностью реализовать свои рекомендации, Хикс следует сформировать в отделе команду, которая будет подчиняться непосредственно ей и укомплектована штатом на следующие три-пять лет.



"Министерство надеется оценить дополнительные рекомендации, опубликованные сегодня Комиссией по реформе PPBE, в тесном сотрудничестве с Конгрессом, Управлением управления и бюджета и другими заинтересованными сторонами", - сказала Хикс в своем заявлении, также призвав законодателей принять полный пакет бюджета Пентагона.



Конгресс также уже продемонстрировал признаки поддержки некоторых работ группы. В качестве примера, сказала помощник комиссии Рэйчел Конвей, комитеты Палаты представителей и Сената по ассигнованиям на оборону предложили более высокие пороговые значения для запросов Пентагона на перепрограммирование ниже порогового уровня, которые позволяют министерству перемещать деньги без одобрения Конгресса. Предложения еще не окончательны, но это входит в число рекомендаций комиссии.



"Эти результаты должны помочь Департаменту разрабатывать новые технологии рациональным и гибким способом. Мы ценим экспертную, двухпартийную работу комиссаров и с нетерпением ждем рассмотрения их выводов", - заявил в совместном заявлении 6 марта председатель и высокопоставленный член сенатского комитета по вооруженным силам.



Конгресс до сих пор не принял оборонный бюджет, поскольку финансовый год начался уже шесть месяцев назад. Чтобы улучшить отношения между департаментом и Капитолийским холмом, в отчете рекомендуется более тесное общение между ними и общий набор отчетов с данными, к которым обе стороны могут получить доступ.



В конечном итоге, сказала Лорд, проблемой при реализации доклада будут эти отношения и давний баланс между надзором со стороны Конгресса и свободой Пентагона вносить изменения.



"Мы считаем, что у нас есть предметный документ с 28 очень важными рекомендациями", - сказала она. "Все это будет напрасно, если у нас не будет руководства по реализации от департамента, а также формулировок от Конгресса".



Часть 2. Оборонный бюджет Китая



Китайские вооруженные силы являются крупнейшими в мире вооруженными силами, насчитывающими, по оценкам, 2,035 миллиона военнослужащих.



Китай увеличивает свой оборонный бюджет на 7,2% на 2024 год, объявило правительство 5 марта во время второй ежегодной сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей.



Новый бюджет составляет почти 1,7 триллиона юаней (236,1 миллиарда долларов США) и продолжает восстанавливаться после пандемии COVID-19. В 2020 году бюджет вырос на 6,6% , что является самым низким темпом роста за почти три десятилетия.



"Процент роста такой же, как и в прошлом году, и это третий год подряд мы наблюдаем рост на 7% и более", - отмечает Мейя Нувенс, старший научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований. Об этом сообщило издание Defense News.



Военные расходы Китая примерно в четыре раза превышают расходы Японии и примерно в 12 раз больше, чем расходы Тайваня.



"Китай отмечает, что оборонный бюджет в процентах от ВВП ниже, чем у США или НАТО. Конечно, официальный оборонный бюджет Китая не включает все области, связанные с обороной", - считает Нувенс.



Действительно, реальные расходы Китая на оборону, скорее всего, окажутся выше, чем официально объявлено. Например, его космическая программа, которой управляют военные; фонды оборонной мобилизации; эксплуатационные расходы провинциальной военной базы; военные пенсии и льготы; исследования и разработки двойного назначения; а военизированные организации, такие как Народная вооруженная полиция и Береговая охрана, не включены в оборонный бюджет.



Стокгольмский международный аналитический центр по исследованию проблем мира подсчитал, что в 2022 году фактический оборонный бюджет Китая был на 27% выше, чем сообщила страна.



Правительство также заявило, что нацелено на экономический рост примерно на 5% в следующем году, при этом рост оборонной промышленности явно превысит этот уровень. Это свидетельствует о том, что Си Цзиньпин продолжает уделять приоритетное внимание "целям безопасности Коммунистической партии Китая, включая достижение контроля над Тайванем и одновременное затягивание поясов в других местах", - сказал Эндрю Эриксон, профессор стратегии в Военно-морском колледже США.



Однако рост расходов на оборону ниже общего увеличения расходов правительства на 8,6%. С другой стороны, этот показатель выше, чем в других секторах, таких как общественная безопасность, где расходы выросли на 1,4%.



"В преддверии Всекитайского собрания народных представителей появилось множество статей, в которых упоминались китайские чиновники или комментаторы, которые намекали, что повышение будет разумным и небольшим", - сказала Нувенс.



"Правительство Китая, возможно, хотело дать понять, что оно не тратит слишком много средств на оборону за счет других бюджетов. Бюджет на образование, например, в этом году увеличился только на 5%", - добавила она, отметив, что, однако, произошел больший рост бюджета на науку и технологии.



Народно-освободительная армия Китая не имеет двузначного процентного роста, как десять лет назад, но расходы Китая на оборону увеличились в 2,3 раза с 2013 года.



Передавая бюджетную документацию политическим деятелям, премьер Ли Цян призвал правительство "тщательно реализовать идеи Си Цзиньпина об укреплении вооруженных сил, реализовать военно-стратегические направления новой эпохи, придерживаться абсолютного лидерства партии над народными вооруженными силами… и упорно бороться за достижение 100-летней цели создания армии".



Столетие НОАК наступит в 2027 году, и к тому времени Си намерен построить "современную армию".



В том же отчете Ли используется фраза "мирное воссоединение" по отношению к Тайваню. В прошлом году Китай совершил более 1700 самолето-пролетов в идентификационной зоне ПВО Тайваня по сравнению с почти 800 в 2021 году.



Ли также отметил повышение военной готовности за счет расширения резервных сил, а также обещание улучшить оборонно-промышленный потенциал и координацию. Политическая лояльность также была подчеркнута после продолжающейся антикоррупционной кампании, которая за последние месяцы охватила двух министров обороны и нескольких генералов. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710107100





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