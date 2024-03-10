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Арабский мир борется за морской коридор к Газе, - И.Субботин
00:54 11.03.2024

10.03.2024

Страдания палестинцев хотят смягчить в начале Рамадана
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Представители арабского мира опасаются, что израильские военные могут провести операцию и в Ливане.
Эр-Рияд принял 10 марта министерскую встречу арабских стран, посвященную работе механизма гуманитарной помощи сектору Газа и стратегии прекращения огня. Поводом стала разработка США, Великобританией, ЕС и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) концепции морского коридора через Кипр для доставки продовольствия палестинцам. Американская сторона уже приступила к переправке специального оборудования для открытия временного порта на территории анклава. Как считают арабские дипломаты, гуманитарные послабления уместно сделать частью перемирия.

В Саудовской Аравии собрались министры иностранных дел Эмиратов, Египта, Иордании и Палестины. Как заявили египетские официальные лица в разговоре с ливанском изданием "Аль-Ахбар", встреча стала "попыткой оказать политическое давление" на заинтересованные стороны в конфликте с целью достичь перемирия в секторе Газа хотя бы на пару дней в рамках начавшегося 10 марта месяца Рамадан. Поводом созвать переговоры стало активное стремление открыть морской коридор к Газе через Кипр. Соответствующую инициативу берут на себя США, Британия, Евросоюз и ОАЭ. Израиль, со своей стороны, займется инспекцией грузов. Маршрут, как уверяет Вашингтон, должен стать дополнением к сухопутному КПП "Рафах" на границе с Египтом.

В эти выходные доставка помощи по морю стартовала в пилотном режиме. Как заявили изданию Politico кипрские официальные лица, в транспортировке продовольствия было задействовано судно, принадлежащее испанской гуманитарной организации Open Arms. На каком-то этапе к функционированию морского коридора должна подключиться Германия, проинформировал журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. При этом, по его данным, Бундесвер изучает способы оказания активной поддержки при открытии морского коридора в случае, если от союзников поступит соответствующий запрос. Отдельно правительство ФРГ обсуждает вопрос оказания поддержки палестинскому населению по воздуху.

По словам источников эмиратского издания The National, основное давление на США сейчас оказывают ОАЭ, которые добиваются серьезных гуманитарных подвижек в первые дни Рамадана. Проблема заключается в том, что значительное число гуманитарных организаций обвиняет Израиль в блокировании каналов помощи палестинцам. Эта линия была поддержана президентом США Джозефом Байденом, который предостерег Израиль от использования гуманитарных грузов в качестве "разменной монеты". Число грузовиков, которые ежедневно въезжают по сухопутным маршрутам в Газу, составляет около 150, и эту цифру необходимо довести как минимум до 300, чтобы предотвратить голод, по данным Всемирной продовольственной программы ООН.

Реализация концепции морского коридора до побережья Газы потребует усилий и времени. Как заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, в течение следующих 60 дней около 1 тыс. военнослужащих США будут направлены в Средиземное море для строительства плавучей платформы, с которой грузовые корабли смогут разгружать гуманитарную помощь на более мелкие военные суда. "Планируемая концепция предполагает присутствие американского военного персонала на военных кораблях в море, однако не требует от американских военнослужащих высадки на берег", – уточнил Райдер.

Вместе с тем Вашингтон занимается созданием временного порта на территории Газы для поставок помощи. На его реализацию может уйти несколько недель, полагает Райдер. "Что касается вопросов безопасности, то мы продолжаем координировать свои действия с партнерами в регионе, – отметил он. – Мы координируем свои действия по распределению помощи в Газе с союзниками и партнерами в ООН и гуманитарными неправительственными организациями. Что касается сроков, то мы работаем над тем, чтобы организовать это как можно скорее".

Безопасностью поставок в районе побережья должен заняться Израиль, уже дали понять в администрации президента США. Участие контролирующей анклав группировки ХАМАС в защите подобных грузов исключено.

Помимо морского коридора арабский мир волнует то, что происходит на границе между Израилем и Ливаном. Ливанское издание "Нидаа аль-Ватан" со ссылкой на источники сообщило, что одно из государств Персидского залива выразило готовность профинансировать потенциальное пограничное соглашение, к которому двух соседей подталкивают международные посредники для того, чтобы предотвратить полноформатную эскалацию. Так, этот неназванный игрок может оплатить дополнительный набор 7 тыс. человек для пополнения ливанских пограничных сил и обеспечить строительство наблюдательных вышек вдоль пограничной полосы.

Тем не менее ивритоязычные издания дают понять, что Израиль настроен в отношении северного соседа решительно. По данным 13-го канала, глава Генерального штаба израильской армии Герци Халеви дал указание бригадному генералу Моше Тамиру "подготовить несколько возможных планов наземной операции в Ливане". Такие варианты прорабатываются "из-за перспектив начала всеобщей войны на севере", подчеркивает 13-й канал.

Источник - НГ
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