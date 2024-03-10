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Как в Афганистане уничтожают светскую систему образования, - Лариса Шашок
00:56 11.03.2024

10.03.2024
Особенности кабульской магистратуры

Об авторе: Лариса Александровна Шашок – научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

Талибы считают, что главный жизненный экзамен ребенок должен сдавать автоматом.
Приход к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ, признано террористической организацией) наложил отпечаток на все сферы жизни. Наибольшим образом от влияния радикальных исламистов пострадали сферы государственного управления и образования.

Руководство талибов стало назначать членов движения министрами и главами государственных учреждений. Это решение вызвало широкую критику среди населения, которое обвинило "Талибан" в найме неквалифицированных и необразованных кадров на ключевые посты в правительстве. В качестве ответа на эту критику руководство движения объявило 20 января, что будет предоставлять выпускникам медресе или исламских семинарий эквивалент аттестатов средней школы и университетских степеней. Афганские ученые и преподаватели считают, что тем самым "Талибан" пытается проложить путь своим членам и сторонникам к доминированию в правительственных структурах.

В Министерстве образования непризнанного государства талибов заявили, что ученики медресе, прошедшие шесть лет обучения, получат эквивалент аттестатов средней школы. Окончившим восьмилетнее образование будет присвоена степень "бакалавра", а тем, кто получил 11-летнее религиозное образование, после прохождения тестирования будет присвоена степень "магистра".

Этот шаг, вероятно, приведет к тому, что десятки тысяч выпускников медресе получат формальную квалификацию, которая ограничивается исламским правом и законами шариата. Руководство "Талибана" заявило, что в настоящее время проводит экзамены по всему Афганистану. Ожидается, что по их результатам около 50 тыс. учеников медресе получат новые дипломы и степени.

С тех пор как движение вернулось к власти в 2021 году, тысячи государственных служащих, работавших на поддерживаемое Западом афганское правительство, продолжили получать зарплату от правительства талибов, но были вынуждены подписать соглашения о том, что будут неукоснительно соблюдать законы шариата или пройдут тестирование на знание исламского права. Сейчас в правительстве "Талибана" доминируют священнослужители, которым не хватает практического управленческого опыта и экспертных знаний, что, по мнению аналитиков, усугубляет и без того тяжелый экономический кризис в стране.

При предыдущем афганском правительстве медресе часто носили характер неформальных учреждений и предлагали религиозное образование детям, в основном из бедных общин. Однако после прихода к власти руководство талибов пересмотрело систему образования. Множество светских школ, государственных университетов и центров профессиональной подготовки были трансформированы в исламские семинарии, что привело к резкому увеличению числа медресе.

Руководство движения пообещало изменить национальную учебную программу и построить обширную сеть медресе во всех 34 провинциях. Согласно неофициальной информации, также планируется открыть категорию специальных медресе, образование в которых будет сфокусировано на джихаде и защите режима "Талибана".

Между тем сотни университетских профессоров и школьных учителей были уволены или покинули страну, а девочкам-подросткам и женщинам закрыли доступ к среднему и высшему образованию. Преподаватели считают, что "Талибан" стремится искоренить все формы светского образования, которые процветали в Афганистане в период республики. В апреле 2022 года Нурулла Мунир, глава Министерства образования "Талибана", заявил о намерении открыть до 10 новых медресе в каждом районе страны, объяснив это тем, что "религиозные науки должны и дальше преподаваться афганскому обществу", и призвал школьных учителей развивать "исламскую веру" своих учеников.

После прихода к власти талибов в Афганистане было открыто 15 тыс. медресе, и в них было набрано не менее 100 тыс. учителей. По данным замминистра образования "Талибана", в августе 2023 года число учеников, обучающихся в медресе по всей стране, составляло 339 950 человек, в их числе 95 662 девушки. По словам представителя Минобразования Мансора Ахмада, образование девушек в государственных медресе не ограничено по возрасту. Напротив, они должны быть записаны в классы, соответствующие их возрасту. Однако глава Миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева выразила обеспокоенность по поводу неясности того, что представляют собой современные медресе талибов, существует ли в них стандартизированная учебная программа, допускающая современные предметы, и сколько девочек может учиться в подобных заведениях.

Понятно, что для управления государственными учреждениями необходима современная образовательная база, которую медресе объективно не в состоянии обеспечить. Такой образовательный подход не позволяет дать ни женщинам, ни мужчинам навыки, необходимые для активного участия в экономике. По сути, такая трансформация среднего и высшего образования в Афганистане представляет серьезную угрозу прогрессу и развитию.

В течение 2023 года "Талибан" неустанно пытался воплотить то, что его руководство называет "системой исламского образования". Если нынешняя ситуация сохранится, школы и университеты, построенные при поддержке международного сообщества за последние два десятилетия, будут преобразованы в религиозные медресе, что повлечет за собой идеологическую обработку и радикализацию учеников. К сожалению, при таком сценарии новые поколения афганцев будут воспитаны на основе радикальной интерпретации ислама. Иными словами, они станут в большей степени подвержены экстремистским идеям и вербовке в террористические организации.

С момента своего прихода к власти талибы не проявляли признаков терпимости даже к минимальной академической свободе в учебных заведениях Афганистана. Скорее они создавали атмосферу страха и террора, в которой учителям и профессорам не остается другого выбора, кроме как уволиться или вовсе покинуть страну. Большое количество афганских учебных заведений, включая частные школы и центры обучения, уже закрыто. Таким образом действия "Талибана" поставили национальную систему образования на грань коллапса.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710107760


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