Борьба за данные: как власти США пытаются отобрать у Китая TikTok

01:06 11.03.2024 Американский парламент вынуждает ByteDance продать приложение



Валентина Аверьянова



Власти США не оставляют попыток принудить ByteDance продать TikTok. Двухпартийная группа американских законодателей представила закон, дающий китайской компании полгода на то, чтобы избавиться от своей доли в соцсети. В случае отказа Штаты могут запретить сервис. Добиться передачи активов приложения под угрозой блокировки американские власти пытаются не впервые, но в этот раз ситуация осложняется выборами: прекращение работы любимого сервиса может усилить протестные настроения среди молодежи. "Известия" узнали, смогут ли США отобрать у КНР TikTok.



Последняя попытка



Законодатели палаты представителей США обнародовали законопроект о запрете популярного сервиса коротких видео TikTok. "Закон о защите американцев от контролируемых приложений иностранных противников" подготовили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти.



Предложенная мера призвана решить проблемы национальной безопасности. "Главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую медиаплатформу в Соединенных Штатах", - объяснил необходимость закона Галлахер.



В случае принятия законопроекта ByteDance - владельцу TikTok - предоставят 165 дней на продажу актива. При отказе сервис объявят незаконным и удалят из магазинов приложений, управляемых Apple и Google. Ответственности за использование TikTok для рядовых американцев при этом не будет.



В китайской компании уже выразили недовольство предложенными ограничениями. "Этот законопроект представляет собой прямой запрет TikTok, как бы авторы ни пытались его замаскировать. Закон попирает права 170 млн американцев, предусмотренные Первой поправкой", - приводит Reuters заявление представителя ByteDance.



Против новой нормы также выступил Американский союз гражданских свобод, назвав законопроект неконституционным. "Мы глубоко разочарованы тем, что наши лидеры снова пытаются обменять наши права, предусмотренные Первой поправкой, на дешевые политические очки в год выборов", - сказала старший политический советник союза Дженна Левентофф.



Внутренние сторы: в России создадут магазин приложений для iPhone

Смогут ли отечественные пользователи установить его на яблочный гаджет



Давнее противостояние



Заблокировать TikTok в Америке пытаются не впервые. В 2020 году ограничить использование приложения захотел Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, однако суд не дал хода этой инициативе.



В конце 2022 года конгресс запретил госслужащим использовать соцсеть на правительственных устройствах. А в минувшем году Белый дом поддержал закон, предоставляющий администрации новые полномочия по блокировке TikTok и других иностранных технологий, если они представляют угрозу национальной безопасности. Правда, этот документ так и не вынесся на голосование.



Стоит сказать, что в большей степени Штаты интересует не столько блокировка, сколько принудительная продажа приложения. Еще Трамп отмечал, что владельцем TikTok должна быть американская компания. В пример он приводил Microsoft.



В марте прошлого года с требованием о продаже акций соцсети выступил Комитет по иностранным инвестициям США. Новый законопроект свидетельствует о том, что от этой идеи американские власти не отказались до сих пор.



Между тем в Китае выступают против продажи сервиса. В Минторге КНР, комментируя такую вероятность, отмечали: сделка подразумевает экспорт технологии, что потребует ее одобрения китайским правительством. И Пекин, с большой долей вероятности, разрешения на это не даст.



"Шпионская" технология



Основная претензия Штатов к TikTok - возможность передачи данных американских пользователей китайскому правительству. В компании такую вероятность отрицают, называя любые обвинения безосновательными.



"TikTok никогда не делился и не получал запроса на передачу пользовательских данных США китайскому правительству. И TikTok не удовлетворил бы такую просьбу, если бы она когда-либо была сделана", - отмечал гендиректор приложения Шоу Цзы Чу.



Однако в СМИ выходило несколько расследований, свидетельствующих о том, что Китай имеет доступ к информации об американцах. В 2022 году, например, отчет BuzzFeed News показал, что сотрудники ByteDance в Поднебесной могли видеть информацию о пользователях из США, независимо от того, где физически хранились данные.



Тренд "ТикТока" Slavic girl: в чем его суть и почему он стал популярен в 2023 году

Пользователей социальной сети покорили старинные шубы и меховые шапки



Практика сотрудничества соцсетей с правительством не является редкостью, обращает внимание PR-менеджер веб-студии Megagroup.ru Евгения Галицкая. Совместная работа необходима для обеспечения общественной безопасности.



- Можно предположить, что система безопасности Китая может частично получать информацию о зарегистрированных в TikTok пользователях, но это, скорее всего, связано только с теми, кто зарегистрирован также на территории Китая или имеет документы, которые отображаются в системе безопасности страны, - предполагает эксперт.



Потенциальный запрет соцсети, по мнению гендиректора RusTransChina Александра Стрельникова, скажется на отношениях между Соединенными Штатами и Китаем негативно, обострив напряженность и создавая новую почву для геополитических споров.



- Такое развитие событий может стать предвестником дальнейшей эскалации конфронтации в цифровом пространстве, что, в свою очередь, способно повлиять на глобальную торговлю, инвестиции и стратегические партнерства, - указывает собеседник "Известий".



Социальная напряженность



В теории блокировка соцсетей способна вызвать масштабные протесты и демонстрации пользователей, отмечает Евгения Галицкая. Однако в случае с запретом TikTok такой сценарий маловероятен.



- Платформа объединяет аудиторию вокруг одного человека, создающего интересный контент. Это значит, что проблема блокировки этой соцсети не распространяется на интересы группы, это проблема одного человека. И вероятность того, что это вызовет волну протестов, минимальна, - уверена собеседница "Известий". Инфлюэнсер, вокруг которого объединена аудитория, в случае блокировки платформы просто начнет работать на другом ресурсе и привлечет туда подписчиков.



Запрет TikTok определенно не понравится пользователям, но массовых уличных протестов ждать не стоит, согласен доктор права НИУ ВШЭ, председатель комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей Вячеслав Плахотнюк.



- Вероятнее всего, активисты инициируют разбирательство в Верховном суде США, ссылаясь на Первую поправку к Конституции, - считает эксперт.



При этом возможная блокировка или принудительная продажа TikTok, по словам Плахотнюка, станет хорошим шансом для аналогичных по функционалу продуктов крупных американских компаний, таких как Google или Microsoft.



- Запрет TikTok может стимулировать рост альтернативных платформ видеoшаринга, которые удовлетворят спрос пользователей и сохранят конкуренцию в отрасли; открыть двери новым игрокам на рынке и подстегнуть инновации в области функционала, безопасности и конфиденциальности данных, - согласен Александр Стрельников.



Расчет без брака: в России разработали симулятор Tinder на ИИ

Сможет ли отечественная программа помочь улучшить коммуникативные навыки



Глобальная угроза



Блокировка TikTok может стать прецедентом, значимым не только для США, но и для других стран, повлияв на глобальный сектор технологий, обращает внимание эксперт. Это решение будет примером того, как правительства могут вмешиваться в цифровое информационное пространство, устанавливая ограничения на использование определенных платформ и приложений. Ведь вслед за Штатами укрепить требования к защите данных и конфиденциальности, по мнению Стрельникова, захотят и власти других стран.



- Это решение может положить начало новому этапу в развитии международного права в отношении контроля над данными и национальной безопасностью. Оно может привести к пересмотру существующих международных соглашений и договоренностей, а также к созданию новых стандартов для регулирования трансграничного обмена данными и обеспечения кибербезопасности, - считает собеседник "Известий".



Это, в свою очередь, способно спровоцировать раздробленность рынка. Корпорациям придется адаптировать свои стратегии к каждой отдельно взятой стране, что усложнит процесс разработки продуктов.



- В конечном итоге это скажется на инновациях, свободе слова и культурном обмене через цифровые платформы. Следовательно, необходимо проводить серьезное расследование и обсуждение перед принятием любых решительных действий, таких как полный запрет, - убежден эксперт. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710108360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон по вопросам трансфертного ценообразования одобрили сенаторы

- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период

- Как в казахской степи эмансипировали женщин

- Минобороны Казахстана опровергло слухи о переговорах по поставкам оружия для нужд ВСУ

- Настоящий альтруист

- Национальный Банк предупреждает об участившихся случаях мошенничества с использованием мессенджеров

- Рабочий график главы государства

- Конференция, посвященная 30-летию маслихатов, пройдет в Астане

- Мажилис одобрил законопроект по снижению закредитованности граждан в первом чтении

