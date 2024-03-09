Украинская журналистка Диана Панченко представила книгу "Неизбежное"

01:47 11.03.2024

Известная украинская журналистка, телеведущая каналов NewsOne, "Первый Независимый" Диана Панченко представила в своем видеоблоге книгу "Неизбежное" о трагических событиях на Донбассе и о Специальной военной операции.







В книге журналистка попыталась ответить на вопрос о том, как получилось, что Украина и Россия, которые когда-то были одной страной, теперь находятся в состоянии вооруженного конфликта.



"Действительно ли все началось с Майдана 2014-го года? Или первопричины нужно искать гораздо раньше?", - такие вопросы поднимаются в книге.



В книге есть исторические факты, а также личный взгляд на происходящее в ходе конфликта на Украине. Диана Панченко рассказывает как на своем опыте пережила то, как менялась страна.



Диана Панченко находилась в эпицентре всех событий, работала и в Киеве и на Донбассе.



Автор уверена, что книга "Неизбежное" должна помочь людям понять друг друга. Во время презентации книги она поделилась тем, что ей пишут подписчики из двух стран. Это ее и вдохновило на написание произведения.



Эмма Грибова