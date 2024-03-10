 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.03.2024
07:55  Кадровые перестановки в Узбекистане: лед тронулся для замов и хокимов
06:53  Кадровые перестановки в Туркменистане: новые люди в прокуратуре, правительстве и администрации столицы
06:20  Макрон захотел сражений: попытка переформатировать СВО в войну с ядерными ударами, - Вадим Поэгли
06:08  "Партия Победы". Под Путина создадут новую партию? (по китайскому образцу) - Ю.Тавровский
06:02  Советский "Джеймс Бонд" - супер-агент Федор Парпаров (тайны истории) - МК
05:51  Рахмон обнаружил политизацию ислама и вербовку таджикских граждан, - В.Панфилова
01:47  Украинская журналистка Диана Панченко представила книгу "Неизбежное"

01:06  Борьба за данные: как власти США пытаются отобрать у Китая TikTok
00:56  Как в Афганистане уничтожают светскую систему образования, - Лариса Шашок
00:54  Арабский мир борется за морской коридор к Газе, - И.Субботин
00:45  США - Китай: оборонные бюджеты, - Владимир Овчинский
00:40  Взрывоопасный Рамадан. Священный для мусульман месяц может вылиться в резкую эскалацию на БлВостоке, - Къ
00:30  Дисконт стоимости российской нефти к эталону Brent вышел в ноль
00:15  Китайский военачальник призвал продолжить чистку армии, - В.Скосырев
00:01  Нуланд уходит, дух Нуланд остается: отставка "архитектора Майдана" ничего не изменит, - М.Ростовский
00:00  Обыкновенное чудо. Россия превращает "сокрушительные" западные санкции в собственное процветание, - "Завтра"
Воскресенье, 10.03.2024
23:34  Техасская миллиардерша Анжела Чао утонула в машине в пруду
22:24  В России впервые главком ВМФ стал подводник - адмирал Моисеев
20:55  В Ашхабаде на 50% подорожали яйца
17:12  Макрон отправил воевать на Украину чернокожих фузилеров из "Иностранного легиона"?
15:28  "Иммиграция здравого смысла". Почему все больше европейцев выбирают Россию? - ФСК
13:47  В честь Нуланд переименовали в Киеве улицу Чайковского
13:44  ТОП нелепых запретов министерства образования Таджикистана
13:39  К вопросу о хронологии античного христианства, - П.Густерин
13:33  Ержан Елекеев назначен председателем правления Kazakh Invest
13:24  Макрон опроверг инфу о том, что его жена Брижит - трансгендер
12:49  В Южно-Китайском море обнаружено новое нефтегазовое месторождение Кайпиннань с запасами 102 млн тонн
12:37  Триумф мечты. Один народ. Одна судьба. Одна победа, - Александр Проханов
10:23  Элитарное искусство или хобби: сколько стоит вырастить балерину в Казахстане?
10:20  Почему Молдова является таким же искусственным государством, как и Украина, - И.Иваненко
09:53  Пропал после ракет-удара начальник Харьковского гарнизона украинский генерал Мельник
09:11  Токаев собрался с гос-визитом в Баку
08:45  Эрдоган ссорится с Макроном. Милые бранятся..., - Юрий Кузнецов
01:26  "Мисс Мира 2024" стала чешская модель Кристина Пышкова
01:17  Профессор Катасонов: Миф под названием "Рыночная экономика"
01:05  Новая теория гравитации исключила необходимость темной материи: "Долгая история обмана"
01:00  Д.Рекеда: Существует ли постсоветское пространство?
00:50  Sohu: Россия нашла слабое место США, которое обеспечит ей победу на Украине
00:46  Упразднить проституцию решились власти Испании. Кармен - в трауре
00:44  Казахстан хочет увеличить прокачку своей нефти через азербайджанские порты и трубы
00:35  Чем трампизм отличается от байденизма? Однохренственно.., - профессор Жданов
00:28  Зачем Узбекистану русский язык?
00:09  Кто на свете всех смелее? Шольц ссорится с Макроном, - New York Times
Суббота, 09.03.2024
19:23  В развалинах Авдеевки откопали труп лидера французских неонацистов Ожарома
17:26  Подробности ликвидации казахстанских джихадистов в Москве. Готовили нападение на МарьиноРощинскую синагогу
17:01  Бесноватую Нуланд уволили именно из-за Украины. Американские саморазоблачения
15:42  "Цена победы". Американская Paramount Pictures снимет фильм о Зеленском (бюджет - $115 лямов)
11:38  РосАрмия крепко давит укров на "Донецкой дуге"
11:32  Арман Кырыкбаев возглавил Отдел по коммуникациям Администрации президента Казахстана
11:31  Хуситы уверяют, что достали ракетой американское судно Propel Fortune в Аденском заливе
11:30  Арест организатора "Бессмертного полка" в Белоруссии. Рассказывает Эльвира Мирсалимова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Рахмон обнаружил политизацию ислама и вербовку таджикских граждан, - В.Панфилова
05:51 11.03.2024

Жесткий контроль властей над религиозными организациями не предотвращает распространения экстремистских идей

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.03.2024

Эмомали Рахмон заявил о недоработках региональных чиновников.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в преддверии священного для мусульман месяца Рамазан (Рамадан), который наступает 11 марта, обвинил ряд стран в политизации ислама. Это, по его мнению, приводит к нестабильности и нарушению безопасности в мире. Растет число террористических актов, в которых "заинтересованные группы и спецслужбы" используют малообразованных молодых людей из Таджикистана. Только за последние три года с участием 24 граждан республики были совершены теракты в 10 странах, что нанесло ущерб репутации государства на мировой арене. Глава государства отметил, что таджикские власти, зная корыстные цели врагов таджикской нации, предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения терроризма и экстремизма как внутри страны, так и за рубежом.

Накануне наступления месяца Рамазан Эмомали Рахмон встретился с учеными, общественными и религиозными деятелями республики. Он поздравил всех участников встречи и народ страны с наступлением священного месяца Рамазан – месяца благочестия, милосердия, прощения грехов, сообщила пресс-служба президента. В своем четырехчасовом выступлении Эмомали Рахмон высказался на ряд тем: о национальных традициях и расточительстве и призвал таджикистанцев к сдержанности.

О хадже: глава государства осудил тех, кто многократно совершает хадж и умру, подчеркнув, что для верующих обязательным является совершение хаджа только один раз и сам Пророк совершил паломничество только один раз. По его словам, в прошлом году церемонию хаджа и умры прошли 63 тыс. граждан. Средняя затраченная сумма составила более 1,2 млрд сомони (1 долл. равен 0,9 сомони). Рахмон предложил соотечественникам, желающим во второй и третий раз совершить хадж, действовать согласно заповедям шариата и расходовать деньги на достойную жизнь своей семьи, а также благоустройство страны, строительство предприятий и школ, дорог и мостов, на помощь и поддержку сирот, беспризорных, инвалидов, больных и малообеспеченных семей.

О политизации ислама: "В последние годы наблюдается беспримерное расширение усилий сверхдержав для осуществления своих целей, разделения мира, ускоренного вооружения, начала нового этапа холодной войны, беспрецедентного расширения деятельности террористических и экстремистских групп, которые, к сожалению, обретают религиозный характер", – заявил глава государства, указав на сложную ситуацию после пандемии коронавируса и последствия изменений климата, засуху и маловодье, которые делают непредсказуемой ситуацию в мире. "В результате упомянутых факторов в последние годы мы стали свидетелями того, что ряд мусульманских стран путем политизации ислама способствуют нестабильности и нарушению безопасности государств в мире. Цветные революции и другие им подобные явления, которые похожи на навязанную гражданскую войну в Таджикистане, Ни для кого не секрет, откуда они берут начало и до чего довели. Политизация религии является искусственным процессом и не имеет никакого отношения к религии ислам",- отметил он.

Эмомали Рахмон призвал "разумно относиться к религиозным ценностям – защищать созидательные постулаты этой религии, предотвращать разногласия на религиозной почве и экстремизм". По его словам, "наступило время, когда мы должны всем миром бороться против всякого проявления экстремизма и терроризма, обеспечить верховенство закона в стране".

Таджикский лидер также указал на недоработки чиновников в городах и районах республики, из-за которых жители страны вовлекаются в экстремизм. По решению Верховного суда в Таджикистане запрещена деятельность 28 организаций, которые признаны террористическими и экстремистскими. Несмотря на запрет, как заметил Рахмон, "случаи примыкания некоторых наших граждан к террористическим и экстремистским движениям в некоторых городах и районах случаются".

Президент подчеркнул, что все права граждан в стране полностью обеспечены: "Анализ проделанных за 32 года шагов правительством Таджикистана по отношению к религии является свидетельством того, что наше демократическое и светское государство делает устойчивые шаги для обеспечения свободы совести и на должном уровне выполняет свою историческую задачу и миссию".

Специальный докладчик ООН по вопросам свободы религии и убеждений Назила Гани после поездки в Таджикистан в прошлом году отметила в своем докладе, что свобода вероисповедания и убеждений в республике есть, но она строго регламентирована.

Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов считает, что борьба с терроризмом и экстремизмом используется властями в том числе как аргумент для ограничения поддержки гражданских активистов и становления в республики многопартийности. "Политическое руководство использует этот тренд в своих интересах. Во-первых, чтобы остаться у власти. Во-вторых, для ограничения политических свобод, например во время выборов и референдумов, а также для ограничения информационного пространства. Несмотря на то что в стране около 20 местных, региональных, государственных телерадиокомпаний, их учредители – представители властей разного уровня, поэтому никаких политических или дискуссионных программ вы не увидите. Местные жители, несмотря на бедность, приобретают спутниковые антенны, чтобы оставаться в курсе мировых событий", – сказал "НГ" Шокирджон Хакимов. По его словам, аналогичная ситуация в печатных СМИ – независимых изданий в республике не осталось.

С другой стороны, по мнению эксперта, все религиозные организации в Таджикистане поставлены под жесткий контроль, особенно мечети. Кстати, тексты проповедей на пятничный намаз имам-хатибы получают от властей. "Власти используют трибуну религиозных учреждений, преимущественно мусульманских, поскольку подавляющая часть жителей страны исповедует ислам. Что же касается воспитательной работы, направленной на негатив, то такие мечети давно закрыты. Но тем не менее молодежь попадает в военизированные запрещенные структуры религиозного характера, и чаще это происходит из-за денег, для того чтобы содержать свою семью", – полагает Хакимов.

Кстати, президент сообщил, что республика принимает меры для возврата к мирной жизни лиц, совершивших преступления, а за период с момента обретения Таджикистаном независимости 17 раз были приняты документы об амнистии и более 170 тыс. преступников были освобождены от наказания. Рахмон отметил, что благодаря принятым в стране законам о добровольном отказе от участия в экстремистском сообществе за последние 10 лет 1640 человек вернулись на родину и избежали наказания.

Однако эксперт поставил под сомнение факт того, что людей, вернувшихся с Ближнего Востока, где они воевали в рядах запрещенных военизированных объединений, амнистировали. По его словам, амнистия и помилования касаются только тех, кто совершил преступления экономического или социального характера. Остальных же отравляют в тюрьмы. И таких случаев много.

"Для того чтобы реально противодействовать вероятному усилению экстремизма и терроризма, особенно религиозно мотивированному, которое преследует изменение основ конституционного строя, необходимо прежде всего пересмотреть кадровую политику страны, изменить систему государственного управления. У нас уже не местничество и даже не регионализм, а семейная форма правления. Нужно также отказаться от применения двойных стандартов к тем, кто нарушает законы. Политическим партиям дать возможность не только участвовать в выборах, но и работать в период между выборами. То есть нужна политическая свобода, тогда будет достигнута стабильность в стране", – считает Хакимов.

Эксперт не исключает, что своим выступлением президент Рахмон послал сигнал инвесторам, что ситуация в Таджикистане под контролем и благоприятствует для привлечения инвестиций, развития экономики.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710125460


Новости Казахстана
- Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества
- Кто играет против Астаны
- Кадровые перестановки
- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 2. Период независимости
- О запрете оборота необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан
- Имущество на 3 млрд тенге арестовано у подозреваемых в хищении субсидии для развития АПК
- О гибели в России граждан Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам трансфертного ценообразования одобрили сенаторы
- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  