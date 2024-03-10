Рахмон обнаружил политизацию ислама и вербовку таджикских граждан, - В.Панфилова

05:51 11.03.2024 Жесткий контроль властей над религиозными организациями не предотвращает распространения экстремистских идей



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



10.03.2024



Эмомали Рахмон заявил о недоработках региональных чиновников.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в преддверии священного для мусульман месяца Рамазан (Рамадан), который наступает 11 марта, обвинил ряд стран в политизации ислама. Это, по его мнению, приводит к нестабильности и нарушению безопасности в мире. Растет число террористических актов, в которых "заинтересованные группы и спецслужбы" используют малообразованных молодых людей из Таджикистана. Только за последние три года с участием 24 граждан республики были совершены теракты в 10 странах, что нанесло ущерб репутации государства на мировой арене. Глава государства отметил, что таджикские власти, зная корыстные цели врагов таджикской нации, предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения терроризма и экстремизма как внутри страны, так и за рубежом.



Накануне наступления месяца Рамазан Эмомали Рахмон встретился с учеными, общественными и религиозными деятелями республики. Он поздравил всех участников встречи и народ страны с наступлением священного месяца Рамазан – месяца благочестия, милосердия, прощения грехов, сообщила пресс-служба президента. В своем четырехчасовом выступлении Эмомали Рахмон высказался на ряд тем: о национальных традициях и расточительстве и призвал таджикистанцев к сдержанности.



О хадже: глава государства осудил тех, кто многократно совершает хадж и умру, подчеркнув, что для верующих обязательным является совершение хаджа только один раз и сам Пророк совершил паломничество только один раз. По его словам, в прошлом году церемонию хаджа и умры прошли 63 тыс. граждан. Средняя затраченная сумма составила более 1,2 млрд сомони (1 долл. равен 0,9 сомони). Рахмон предложил соотечественникам, желающим во второй и третий раз совершить хадж, действовать согласно заповедям шариата и расходовать деньги на достойную жизнь своей семьи, а также благоустройство страны, строительство предприятий и школ, дорог и мостов, на помощь и поддержку сирот, беспризорных, инвалидов, больных и малообеспеченных семей.



О политизации ислама: "В последние годы наблюдается беспримерное расширение усилий сверхдержав для осуществления своих целей, разделения мира, ускоренного вооружения, начала нового этапа холодной войны, беспрецедентного расширения деятельности террористических и экстремистских групп, которые, к сожалению, обретают религиозный характер", – заявил глава государства, указав на сложную ситуацию после пандемии коронавируса и последствия изменений климата, засуху и маловодье, которые делают непредсказуемой ситуацию в мире. "В результате упомянутых факторов в последние годы мы стали свидетелями того, что ряд мусульманских стран путем политизации ислама способствуют нестабильности и нарушению безопасности государств в мире. Цветные революции и другие им подобные явления, которые похожи на навязанную гражданскую войну в Таджикистане, Ни для кого не секрет, откуда они берут начало и до чего довели. Политизация религии является искусственным процессом и не имеет никакого отношения к религии ислам",- отметил он.



Эмомали Рахмон призвал "разумно относиться к религиозным ценностям – защищать созидательные постулаты этой религии, предотвращать разногласия на религиозной почве и экстремизм". По его словам, "наступило время, когда мы должны всем миром бороться против всякого проявления экстремизма и терроризма, обеспечить верховенство закона в стране".



Таджикский лидер также указал на недоработки чиновников в городах и районах республики, из-за которых жители страны вовлекаются в экстремизм. По решению Верховного суда в Таджикистане запрещена деятельность 28 организаций, которые признаны террористическими и экстремистскими. Несмотря на запрет, как заметил Рахмон, "случаи примыкания некоторых наших граждан к террористическим и экстремистским движениям в некоторых городах и районах случаются".



Президент подчеркнул, что все права граждан в стране полностью обеспечены: "Анализ проделанных за 32 года шагов правительством Таджикистана по отношению к религии является свидетельством того, что наше демократическое и светское государство делает устойчивые шаги для обеспечения свободы совести и на должном уровне выполняет свою историческую задачу и миссию".



Специальный докладчик ООН по вопросам свободы религии и убеждений Назила Гани после поездки в Таджикистан в прошлом году отметила в своем докладе, что свобода вероисповедания и убеждений в республике есть, но она строго регламентирована.



Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов считает, что борьба с терроризмом и экстремизмом используется властями в том числе как аргумент для ограничения поддержки гражданских активистов и становления в республики многопартийности. "Политическое руководство использует этот тренд в своих интересах. Во-первых, чтобы остаться у власти. Во-вторых, для ограничения политических свобод, например во время выборов и референдумов, а также для ограничения информационного пространства. Несмотря на то что в стране около 20 местных, региональных, государственных телерадиокомпаний, их учредители – представители властей разного уровня, поэтому никаких политических или дискуссионных программ вы не увидите. Местные жители, несмотря на бедность, приобретают спутниковые антенны, чтобы оставаться в курсе мировых событий", – сказал "НГ" Шокирджон Хакимов. По его словам, аналогичная ситуация в печатных СМИ – независимых изданий в республике не осталось.



С другой стороны, по мнению эксперта, все религиозные организации в Таджикистане поставлены под жесткий контроль, особенно мечети. Кстати, тексты проповедей на пятничный намаз имам-хатибы получают от властей. "Власти используют трибуну религиозных учреждений, преимущественно мусульманских, поскольку подавляющая часть жителей страны исповедует ислам. Что же касается воспитательной работы, направленной на негатив, то такие мечети давно закрыты. Но тем не менее молодежь попадает в военизированные запрещенные структуры религиозного характера, и чаще это происходит из-за денег, для того чтобы содержать свою семью", – полагает Хакимов.



Кстати, президент сообщил, что республика принимает меры для возврата к мирной жизни лиц, совершивших преступления, а за период с момента обретения Таджикистаном независимости 17 раз были приняты документы об амнистии и более 170 тыс. преступников были освобождены от наказания. Рахмон отметил, что благодаря принятым в стране законам о добровольном отказе от участия в экстремистском сообществе за последние 10 лет 1640 человек вернулись на родину и избежали наказания.



Однако эксперт поставил под сомнение факт того, что людей, вернувшихся с Ближнего Востока, где они воевали в рядах запрещенных военизированных объединений, амнистировали. По его словам, амнистия и помилования касаются только тех, кто совершил преступления экономического или социального характера. Остальных же отравляют в тюрьмы. И таких случаев много.



"Для того чтобы реально противодействовать вероятному усилению экстремизма и терроризма, особенно религиозно мотивированному, которое преследует изменение основ конституционного строя, необходимо прежде всего пересмотреть кадровую политику страны, изменить систему государственного управления. У нас уже не местничество и даже не регионализм, а семейная форма правления. Нужно также отказаться от применения двойных стандартов к тем, кто нарушает законы. Политическим партиям дать возможность не только участвовать в выборах, но и работать в период между выборами. То есть нужна политическая свобода, тогда будет достигнута стабильность в стране", – считает Хакимов.



Эксперт не исключает, что своим выступлением президент Рахмон послал сигнал инвесторам, что ситуация в Таджикистане под контролем и благоприятствует для привлечения инвестиций, развития экономики. Источник - НГ

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