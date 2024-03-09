"Партия Победы". Под Путина создадут новую партию? (по китайскому образцу) - Ю.Тавровский

06:08 11.03.2024

В России предлагается создать Партию Победы: на основе идей Путина



Военная операция на Украине продолжается третий год, она кардинально изменила экономическую и социальную жизнь России, повлияла на ее положение в мире. В обществе укрепились патриотические и антизападные настроения. Прозападные и либеральные деятели стали маргиналами или вообще отбыли за границу.



Нам требуется переформатирование политической структуры по китайскому образцу



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Резко вырос престиж президента Путина, который сохранил хладнокровие в период неудач и стал осуществлять победоносную стратегию на фронте и в тылу СВО. Укрепление дисциплины и единоначалия во всей вертикали власти получили положительную оценку большинства населения, что отразилось в росте популярности Путина. В то же время растут ожидания серьезных перемен, которыми он должен закрепить неизбежную победу и положить начало новому этапу развития России.



В экономике произошли коренные перемены. Государство стало эффективнее распоряжаться сохранившейся общенародной собственностью, ввело дополнительные элементы планирования, обеспечило финансами внедрение наработок ученых и инженеров в производство военной техники, в сопутствующие отрасли. Частный сектор, включая средний и малый бизнес, занял достойное место в обеспечении фронта всем необходимым. В страну стали возвращаться капиталы, технологии и специалисты.



В то же время очевидно: холодная война Запада против России не закончится в обозримом будущем, а только изменит формы. Многие эффективные способы мобилизации экономики и общества будут использоваться и по завершении СВО. Закреплению патриотических настроений в обществе может помочь переформатирование нынешней партийной системы. Она отражает ситуацию после распада СССР и импорта западных политических технологий. Соперничество на выборах и в органах представительной власти ведет к дроблению активной части общества, к усилению центробежных тенденций.



Предлагается создать современную общенациональную политическую организацию - Партию Победы, отражающую традиции русской истории и нынешний подъем общества в условиях мобилизации. На первых порах она объединила бы вернувшихся с фронта участников СВО и активистов волонтерских движений, доказавших свой патриотизм предпринимателей, деятелей науки, культуры и СМИ, а также целые ветеранские, женские и молодежные структуры.



Идеологической основой Партии Победы предлагается сделать идеи Владимира Путина как совокупность его высказываний на внутриполитические, экономические, цивилизационные, внешнеполитические и иные проблемы. Отсутствие стройной системы взглядов национального лидера, изложенной в виде фундаментальных изданий, а также тематических подборок в печатной и электронной формах является недоработкой выступающих от его имени провластных структур. Эффективность доступных широкому кругу теоретических трудов и тематических сборников в современных условиях доказывает опыт Китая. "Идеи Си Цзиньпина" по ключевым направлениям экономики, культуры и государственного строительства широко распространены и помогают людям ориентироваться в текущем развитии и стратегической перспективе нации.



Аналогичным образом можно использовать доказавший свою эффективность опыт выдвижения перед нацией долгосрочной и среднесрочных программ. В 2012 году, в самом начале своего руководства Китаем, Си Цзиньпин огласил план "Великое возрождение китайской нации", который должен быть реализован к 100-летию КНР в 2049 году. К другой дате, 100-летию образования Компартии в 2021 году, было обещано увеличить в два раза доходы на душу населения и ВВП Китая и, что особенно впечатляюще, поднять выше прожиточного минимума уровень жизни 100 миллионов самых бедных китайцев.



Эти обещания были выполнены полностью и в срок. Затем Си Цзиньпин пообещал к 2035 году, 100-летию окончания "Великого похода" Мао Цзэдуна и его соратников, снова удвоить ВВП и доходы населения, а также завершить "социалистическую модернизацию" Китая с использованием всех достижений науки и техники. Благодаря выдвижению мобилизующих планов и их четкому выполнению Компартия вернула доверие общества, ослабшее после "Большого скачка", "культурной революции" и событий на площади Тяньаньмэнь. Численность КПК достигла 100 миллионов членов. Они представляют все слои общества - от крестьян и рабочих до солдат и офицеров, от рафинированных интеллектуалов до хозяев миллиардных состояний. КПК эффективно решает проблемы параллельного развития социалистического и капиталистического секторов экономики, регулирует отношения разных классов и социальных групп. Китайская Компартия за последние 12 лет стала Партией Победы. Фактически она стала единой нейросетью, объединяющей всю нацию на достижение патриотических целей величия Поднебесной.



Российская Партия Победы, ставя долгосрочную задачу восстановления величия нашей державы, может использовать в качестве промежуточных рубежей предстоящие юбилеи Победы в Великой Отечественной войне. Например, к 2025 году удвоить пенсии ветеранам ВОВ, локальных конфликтов и СВО. К 2035 году поднять доходы всех граждан выше уровня бедности. К 2045 году, 100-летию Победы, решить демографическую проблему за счет создания государственной системы стимулирования деторождения, опеки младенчества и материнства. Это только отдельные примеры.



Развитие Партии Победы призвано в обозримом будущем сделать ее правящей с поглощением не только электората, но также аппарата и организационных возможностей "Единой России". При этом КПРФ и ЛДПР продолжали бы существовать в качестве второстепенных политических организаций. По существу, речь может идти о переходе к "полуторапартийной системе", похожей на ту, что действует в Японии после Второй мировой войны и обеспечила "японское чудо". Правит Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ), а Компартия, Соцпартия, буддийская "Комэйто" и другие партии или вступают в коалицию с ЛДПЯ, или в качестве оппозиции мешают ей злоупотреблять властью.



Сближение с формами политической жизни стран Евразии логично отразило бы разочарование общества итогами проводимого с 1990-х годов эксперимента с многопартийной системой. Заимствованная в странах Запада, она не смогла обеспечить не только развитие, но даже сохранение достижений предыдущих десятилетий. Создание и развитие новой партии внесло бы новую энергетику в политическую жизнь России, позволив переформатировать и систему общественных организаций, поставить четкие национальные цели перед экономикой.



Победив на выборах 2024 года, Владимир Путин получит мандат на самые серьезные новшества в жизни нации. Одним из них может стать переформатирование политической структуры и создание Партии Победы.



Авторы: ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ востоковед, китаист