Макрон захотел сражений: попытка переформатировать СВО в войну с ядерными ударами, - Вадим Поэгли

06:20 11.03.2024

Новый европейский альянс составили хозяин Елисейского дворца и его дрессированные лимитрофы



Итак, весь вечер на арене Макрон. Прекрасная, кстати, кличка для коверного клоуна: Макрон. Похоже на Карандаш. И не весь вечер, а уже дней десять как. 8 марта в Литву прибыл министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. На его встрече с президентами прибалтийских республик (как латентный латыш я вас заверяю, что ни перечислять, ни тем более запоминать их фамилии не имеет смысла) присутствовал также глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Речь якобы шла о том, что иностранные войска могли бы помочь Киеву в таких областях, как разминирование территорий.



Новый европейский альянс составили хозяин Елисейского дворца и его дрессированные лимитрофы



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Уже с начала марта президент Макрон пробует на публике свою новую репризу про ввод войск НАТО на Украину. Зрители обычно плюются и отворачиваются. Еще бы. Под сомнительным лозунгом: "Пускай боится Путин, а не мы" – французский клоун пытается переформатировать СВО в полномасштабную войну, с ядерными ударами и последующей зимой. Поддержать Макрона пока решились только что им же назначенный самый молодой премьер-министр Габриэль Атталь. И так же только что назначенный министр иностранных дел Стефан Сежурне. И не надо обращать внимание на то что Атталь и Сежурне совсем недавно были "милыми друзьями".



Что было, то было. Не надо рыться в грязном кружевном, к тому же шелковом белье. Они ж уже два года как совместное хозяйство не ведут. А если и общаются когда, то кто из вас по пьяни не звонил своей бывшей.



Удивительно не взаимодействие этой сладкой троицы. А то, что в остальной Европе макронский способ самоубийства был отвергнут просто всеми. Даже французским же министром обороны. Даже британцами. Даже поляками. Нет, не всеми поляками. Их министр обороны Сикорский вроде бы вписался. Но тут куда деваться: и поляк, и генерал в одном флаконе.



Никто другой в Европе не собирается, по крайней мере официально, посылать свои войска на Украину – даже когда русская армия подойдет к Киеву и Одессе. Потому как это будет только на руку России. Нет таких дураков в Европе. Хотя забыл! Никак не могу привыкнуть, что Латвия, Литва и Эстония – уже не родина персонажей из советских анекдотов, а Европа. Да не простая, а ее самая что ни на есть соль: НАТО. И вот они-то поддержали Макрона на все сто. Хотя на какие сто. В армии Литвы, к примеру, 27 тыщ. Но это же с обслугой. А сколько там бойцов, никто не знает.



Но дело ведь не в этом. Макрон актер не такого высокого класса, чтобы в одиночку держать внимание зала. И три тявкающих на заднем плане лимитрофа ему очень пригодятся.



Вадим Поэгли

10 марта 24