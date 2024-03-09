Кадровые перестановки в Туркменистане: новые люди в прокуратуре, правительстве и администрации столицы

06:53 11.03.2024

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ: НОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ПРОКУРАТУРЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕ И АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ

В феврале история с увольнением генпрокурора во время расширенного заседания Совбеза получила продолжение. Президент провел ротации в прокуратуре, правительстве и администрации столицы. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Анушервон Хакимов



"Прокурорское дело"

В начале февраля Сердар Бердымухамедов уволил прокурора Ашхабада Овезмаммеда Шыхмаммедова. На следующий день уже бывший прокурор столицы был задержан.



На решение об увольнении прокурора мог повлиять конфликт между ним и хякимом Ашхабада Рахымом Гандымовым в конце прошлого года.

Предположительно, прокурор и хяким столицы не смогли найти общий язык из-за вопроса сроков сноса жилых домов в центре Ашхабада. У Овезмаммеда Шыхмаммедова мог быть личный коммерческий интерес в затягивании процесса сноса домов.



Увольнение генерального прокурора Сердара Мяликгулыева во время расширенного заседания Совбеза в январе также может быть связано с этим инцидентом. Сердар Мяликгулыев и Овезмаммед Шыхмаммедов были назначены на свои должности в июле 2022 года.



Сердар Бердымухамедов назначил Недиргулы Алланазарова на должность прокурора столицы. Он ранее занимал должности прокурора Балканабата и прокурора Ахалского велаята.



Новые назначения в правительстве и администрации Ашхабада

Президент Туркменистана в прошлом месяце также провел ротацию в правительстве. Он подписал указ об освобождении от должности министра сельского хозяйства Назармырата Назармырадова "в связи с переходом на другую работу" (на какую должность, не уточняется).



Министерство сельского хозяйства было создано летом прошлого года в результате расформирования Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Новым главой Минсельхоза республики стал Чарыяр Четиев, который, в отличие от экономиста Назырмырата Назырмырадова, является профильным сельскохозяйственником. Он ранее занимал должность замминистра сельского хозяйства и всю карьеру провел в ведомствах, отвечающих за аграрный сектор.



В течение февраля также поменяли хякима Бюзмейинского этрапа Ашхабада. В начале месяца с должности хякима Бюзмейина был уволен Абдымухаммет Арамов. Во второй половине февраля на эту должность назначили Нурмухаммета Аннагурбанова. В январе Бюзмейин столкнулся с трудностями в вопросе переселения жителей из снесенных домов в центре Ашхабада. В будущем правительство Туркменистана планирует передать Бюзмейинский этрап в состав нового города Аркадаг. Пока населенный пункт формально является частью Ашхабада, хоть и расположен в 20 км от столицы.



Кадровые перестановки в Туркменистане прокомментировал доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Руслан Шамгунов.



- В начале месяца уволили прокурора столицы, в СМИ причиной увольнения называют конфликт с хякимом Ашхабада. Насколько частое явление конфликт между различными представителями элит в Туркменистане? Если явление нередкое, как правящая семья обычно разрешает их?



- Прокуроры и хякимы тоже люди, и между ними случаются конфликты, которые к межклановым конфликтам не имеют отношения. Рассматривать любой конфликт как межклановый я не советую.



- Учитывая, что Бердымухамедов-старший не утратил полностью власти после отставки, все же кто из них больше ведет кадровую политику? Это уже полностью прерогатива нынешнего президента или его отец сохраняет право голоса в вопросе кадров?



- Что-то мне подсказывает, что без старшего Бердымухамедова дело не обходится.