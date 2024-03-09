Кадровые перестановки в Узбекистане: лед тронулся для замов и хокимов

07:55 11.03.2024 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЛЕД ТРОНУЛСЯ ДЛЯ ЗАМОВ И ХОКИМОВ

В феврале в Узбекистане возобновились интенсивные ротации на уровне региональных хокимов, а также перестановки среди силовиков. Кроме того, были замещены вакантные должности в "экологических ведомствах", а реформа бывшего "Узстандарта" завершилась сменой его руководства. Подробнее – в материале ia-centr.ru.



Ротации местных хокимов: отличия в прозрачности

После январского "затишья" перестановки на региональном уровне стали более интенсивными. Так, в Багдадском районе Ферганской области хоким сменился спустя месяц после предыдущего назначения: если в январе кенгаш одобрил кандидатуру Юсуфжона Хусаинова, то в феврале хокимский пост получил Ганижон Солиев.



Более плавной оказалась смена руководства в Учкуприкском районе той же области: его возглавил экс-руководитель регионального филиала "Узпромстройбанка" Кодиржон Эркабоев. На этой должности он сменил Аброржона Аскарова, который пробыл хокимом почти два года, с мая 2022-го.



Тем не менее о новых назначениях для Аскарова или Хусаинова в данный момент неизвестно – как и о постах для бывших хокимов Бахмальского района Джизакской области, Чустского района Наманганской области, Хивинского района Хорезмской области и Куштепинского района Ферганской области. Сейчас эти регионы возглавляют Азиз Эргашев, Бахтиержон Салимжонов, Сардор Палванов и Анваржон Абдуллаев соответственно. При этом предшественник Палванова Хурмат Матрасулов руководил своим районом с 2021 года.



Похожая ситуация наблюдается в Кашкадарьинской области, где хокимом Дехканабадского района стал Шерзод Шокиров – бывший глава ОВД Кукдалинского района. Предшественник Шокирова Акром Сулаймонов проработал на посту хокима 4 месяца и ушел "в связи с очередными изменениями в трудовой деятельности". Суть изменений не уточняется.



В Гулистане, Ахангаране, Ташкентской и Хорезмской областях перестановки отличались большей прозрачностью.

Хоким Гулистана Тулкинжон Дадабаев, руководивший городом с 2019 года, покинул свой пост по состоянию здоровья. С начала февраля его обязанности исполняет Гайрат Ботиров – до этого первый заместитель по финансово-экономическим вопросам.



Ахангаран возглавил Музаффар Ражаббоев, который ранее служил в Министерстве экономического развития. На посту хокима он сменил Акрома Эшонкулова, который оставил должность по собственному желанию, перед уходом поблагодарив президента и горожан. При этом обращения чиновников к населению при назначениях и отставках нетипичны для Узбекистана.



Чиназский район Ташкентской области возглавил Шерзод Салихов, в то время как его предшественник Ботир Алимбеков стал исполняющим обязанности первого заместителя областного хокима по вопросам сельского и водного хозяйства. Сам Салихов ранее служил заместителем хокима Ташкентского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности.



В Ташкенте освобожден от должности хоким Бектемирского района Тапил Махамадзияев, которого президент Узбекистана в январе рекомендовал проверить на соответствие занимаемому посту.

Сейчас обязанности Махамадзияева исполняет его бывший первый заместитель Фатхулла Нигманов. Как и Салихов, он занимался финансами, экономикой и борьбой с бедностью.



Успеть до новых сессий: перестановки в образовании

В образовательном секторе перестановки активизировались сразу на национальном, региональном и вузовском уровнях.



В начале месяца на пост министра высшего образования, науки и инноваций был назначен Конгратбай Шарипов, который с 2019 года занимал должность ректора Ташкентского государственного экономического университета. Министерское кресло оставалось вакантным с октября 2023 года, когда предыдущий министр высшего образования Иброхим Абдурахманов возглавил ведомство, ответственное за сельское хозяйство.



После этого три экономических вуза столицы – Ташкентский государственный экономический университет, Ташкентский финансовый институт и Фискальный институт при Налоговом комитете – были объединены. Укрупненное учебное заведение возглавил Тулкин Тешабаев – в последние годы ректор Ташкентского финансового института.



В середине месяца ротации коснулись Каракалпакстана: министром высшего образования республики стал Батырбек Каипбергенов – сын известного писателя Тулепбергена Каипбергенова. Сам Каипбергенов-младший успел к настоящему времени возглавить филиал Ташкентского университета информационных технологий в Нукусе.



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Тогда же пост руководителя Республиканского научно-методического центра развития образования покинул Вахид Хамидов.



Эту должность он получил в июне прошлого года, что приветствовал Комил Алламжонов – тогда заместитель главы администрации президента.

До работы в Центре развития образования Хамидов отвечал за издательско-полиграфическую сферу в Агентстве информации и массовых коммуникаций, а также руководил издательством Novda Edutainment, которое с 2023 года печатает учебники для школ страны.



Регулировать с умом: реформирование бывшего "Узстандарта"

В конце февраля у Узбекского агентства по техническому регулированию появился новый руководитель – Акмал Жуманазаров. На эту должность он был назначен спустя две недели после получения другого поста – заместителя министра энергетики. Ранее Жуманазаров служил в Кабинете министров начальником департамента по вопросам геологии.



Специфика работы Акмала Жуманазарова может отличаться от деятельности его предшественника Дилшода Саттарова, который был отправлен в отставку в январе этого года после критики президента. Руководство агентства по техническому регулированию обновилось после того, как изменился статус самого агентства – теперь оно подчиняется напрямую правительству.



Трава у дома: назначения в ведомствах, ответственных за окружающую среду

Первым заместителем министра водного хозяйства стал Тимур Бутунбаев – выходец из Администрации президента. На этом посту он заменил Азимжона Назарова, который был переведен в Министерство сельского хозяйства, но сохранил статус первого заместителя главы ведомства.



Также вакантную должность заместителя министра, пустовавшую с июля 2023 года после увольнения Бахтиера Камалова, занял Хабибулла Кувондиков. В начале 2020-х Кувондиков служил в Министерстве строительства, но с 2022 года перешел в частный сектор и работал в Wall Street Consult и UET Construction.



Кроме того, новый руководитель появился у Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата города Ташкента. Им стал Акмаль Расулов, бывший заместитель начальника ведомства. Его предшественник Фарход Дехканов был отстранен от работы – в отношении него была назначена служебная проверка. В 2022 году Дехканова задержали по делу о вырубке деревьев, но быстро освободили.



И наконец приехали

Транспортный сектор узбекистанской столицы столкнулся с еще более скандальной ситуацией. В начале месяца под стражу был заключен начальник Управления транспорта Ташкента и глава компании "Тошшахартрансхизмат" (ТШТХ) Анвар Джураев. Управление он возглавил в 2018 году, ТШТХ – в 2019 году. Сейчас против Джураева возбуждено уголовное дело: его обвиняют в подлоге и хищениях.



Работа экс-начальника управления вызывала ряд нареканий. Оптимизация маршрутов при нем оценивалась как спорная, в столице не удалось решить проблему пробок, охват населения общественным транспортом составлял 25 %. В результате в конце января Шавкат Мирзиеев объявил Джураеву выговор.



Найдутся новые и чистые: ротации среди силовиков

В феврале Ташкент произвел отдельные новые назначения в силовом блоке – прокуратуре и МВД. Так, новым прокурором Бухарской области стал Улугбек Хамдамов. До этого он возглавлял прокуратуру в городе Коканд.



Предшественник Хамдамова – Махмуд Истамов – занимал прокурорский пост на уровне области с 2021 года. Сейчас он переведен на другую работу без уточнения должности. Истамов был сменен после того, как в подотчетном ему регионе при получении взятки в $90 тыс. задержали прокурора Каганского района.



В МВД бывший заместитель начальника УВД Самаркандской области Рамазон Ашрапов получил высокий пост заместителя министра, который должен будет совмещать с руководством Следственным управлением. Новую должность Ашрапов получил после увольнения Яхежона Абдулхакова в январе текущего года. При этом на период руководства Абдулхакова пришлись масштабные рейды по задержанию уличных банд.



Реформирование бывшего "Узстандарта" прокомментировал директор аналитического центра Ma’no Бахтиер Эргашев:



- Зачем Ташкенту могло понадобиться реформировать агентство по техрегулированию?



- Переход какого-либо агентства из ведения министерства в ведение Кабинета министров или Администрации президента - показатель больших проблем, которые не решаются на отраслевом уровне. То есть полномочий министра не хватает, чтобы решить поставленные перед агентством задачи. Сейчас агентство по техническому регулированию будут усиливать кадрово и институционально, расширять его полномочия.



Все это нужно для того, чтобы оно решило свои профильные задачи - ускорить подготовку технических регламентов, обновить ГОСТы.



Кроме того, агентство по техническому регулированию - один из ключевых органов, который планирует участвовать в переговорах о вступлении в ВТО.

Наконец, переход агентств под контроль правительства - это попытка увести их из-под отраслевой "опеки". Это необходимо, если министры продвигают через агентства ведомственные интересы, хотя перед такими органами ставятся более широкие, межотраслевые задачи.



Дарья Матяшова

4 марта 24 Источник - Ia-centr.ru

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