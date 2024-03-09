За "базарбаевщину". Уволено обвиненное в безделии и лихоимстве очередное руководство Минсобеса Киргизии

10:10 11.03.2024

Базарбаев Нурдоолот Сатыбекович освобожден от занимаемой должности первого заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции.



Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.



Базарбаев был назначен 18 сентября 2023 года.



Ранее в Жогорку Кенеше депутат Гуля Кожокулова ("Бүтүн Кыргызстан") несколько раз жаловалась на письмо от имени замминистра Нурдоолота Базарбаева. По ее словам, он указывал, какие законопроекты депутатам следует или не следует разрабатывать. Ее поддержал депутат Марлен Маматалиев ("Ынтымак").



Тогда полпред президента и Кабмина в парламенте Алмас Абытов сказал, что в отношении Базарбаева примут меры.



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Жаңыл Алыбаева освобождена от должности замминистра труда

– Алыбаева Жаңыл Ишенбековна освобождена от занимаемой должности заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции.



Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.



Алыбаева была назначена на эту должность в октябре 2021 года.