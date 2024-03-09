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В ходе перманентой реформы в Киргизии создана особая "Служба охраны и конвоирования"
11:18 11.03.2024

Департамент охраны и конвоирования выведен из-под ведомства Службы исполнения наказаний, став самостоятельным подразделением – Службой охраны и конвоирования при Министерстве юстиции.

Как сообщила пресс-служба Министерства юстиции, соответствующее постановление Кабинета министров подписано 16 февраля.

Распоряжением 28 февраля председателем Службы охраны и конвоирования при Минюсте назначен Адилет Джанузаков.

Министр юстиции Аяз Баетов 6 марта посетил Службу охраны и конвоирования, где представил личному составу распоряжение Кабмина и рассказал об изменениях в ходе проводимых реформ. На встрече присутствовали заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу и директор Ситуационного центра Администрации президента Жолдошбек Мамбеталиев.

Баетов сказал, что реализация реформ в Службе охраны и конвоирования является важным шагом в развитии системы юстиции. Эти изменения укрепят самостоятельность и независимость службы, обеспечат эффективный контроль при выполнении задач и расширят возможности для привлечения ресурсов для ее развития.

Руководство службы представило начатые реформы и провело экскурсию по территории, показав музей, автопарк, военное и хозяйственное имущество, а также отремонтированные здания – КПП, дежурную и административную части, а также столовую. Министр юстиции вместе с солдатами пообедал в обновленной столовой.
Подробнее: kg.akipress.org/news:2075026/?f=cp

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Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710145080


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