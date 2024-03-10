Злые Бердычи. Уничтожен 4-й американский панцирь "Абрамс" (вместе с экипажем) и 5-я установка ПРО "Пэтриот" (с расчетом)

11:37 11.03.2024

Около поселка Бердычи под Авдеевкой был уничтожен очередной американский танк Abrams, написал в своем Telegram-канале советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, боевая машина была подбита из противотанкового гранатомета. Вместе с танком ликвидирован и его экипаж, уточнил он.



Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams, - говорится в публикации.



Ранее сообщалось, что за неполные две недели армии России удалось поразить три американских танка Abrams M1A1, шведскую самоходную артиллерийскую установку Archer и РСЗО HIMARS. Известно, что ВС РФ уже уничтожили хотя бы по одному образцу каждого вида боевой техники, поставленной ВСУ от НАТО. Военные эксперты объяснили, что бортовая броня Abrams не выдерживает российских противотанковых ракет.



Украинские СМИ с высокой долей вероятности информировали, что 10 марта в 50 километрах от линии фронта были уничтожены американские пусковые установки M901 комплекса MIM-104 Patriot. Официально командование ВСУ не комментировало потерю вооружений.



видео гибели "Абрамса" тут -

https://news.ru/russia/stalo-izvestno-ob-unichtozhenii-abrams-v-rajone-poselka-berdychi-pod-avdeevkoj/?utm_source=smi2



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10.03.2024



Глеб Иванов



Украина не досчиталась "Патриотов". ВС РФ сожгли два американских ЗРК



Утром 9 марта начали поступать сообщения, что в районе Покровска в ДНР на марше в результате удара "Искандера-М" были уничтожены три украинские ЗРК. Первоначально предполагалось, что это С-300. Однако после уточнения данных Минобороны РФ сообщило, что две из трех уничтоженных установок - американские Patriot.



Как "Пэтриоты" оказались так близко к линии боев?

Пододвигать такую дорогую и редкую технику к передовой ВСУ начали из-за активных действий российских ВКС. Украинские военные жаловались на действия российской авиации в Авдеевке и на других участках линии соприкосновения. По некоторым оценкам, только от фугасных авиабомб ВСУ теряют по 50 человек в день.



Чтобы что-то сделать с российской авиацией, ВСУ были вынуждены двигать вперед свое ПВО. В том числе дорогие и немногочисленные установки "Patriot". А вблизи линии соприкосновения они становятся мишенями для российской армии.



Восполнить количество Patriot Украине очень сложно

Во-первых, это просто очень дорогая техника. Одна система противовоздушной обороны Patriot стоит $450–550 млн, а одна ракета к ней - около $4 млн, сообщал телеканал CNN со ссылкой на Пентагон. Отмечается, что стоимость варьируется в зависимости от конфигурации системы. Две уничтоженные сегодня установки - это минус $1 млрд из украинской военной заначки.



А с деньгами у Киева сейчас большие проблемы. США до сих пор не выделили новых денег Украине, ЕС дали на один год $12,5 млрд. И из них из-за уничтожения Patriot киевский режим в одночасье потерял $1,5 млрд.



Российская разведка работает на отлично

В последнее время увеличилось количество видео от российской армии не только с уничтоженными комплексами ПВО ВСУ, но и в целом число видео с поражением целей в тылу украинских войск на глубину в несколько десятков километров и более. Например, от Покровска до передовой около 40 км. Не так давно на видео попало поражение системы HIMARS под Добропольем. До линии соприкосновения от места поражения РСЗО также 40 км.



В украинских пабликах жалуются, что российская армия резко нарастила количество дронов-разведчиков. И что самое главное, сократила время с момента обнаружения цели до удара по ней. Учитывая, что HIMARS и системы ПВО долго на одном месте не стоят, результативность российская армия показывает очень внушительную.



видео гибели "Пэтриота" тут - https://aif.ru/politics/world/ukraina_ne_doschitalas_patriotov_vs_rf_sozhgli_dva_amerikanskih_zrk