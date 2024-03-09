В Таджикистане в Рамазан обещают давать свет по 8 часов в сутки

11:45 11.03.2024

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



До сего дня жители сельских регинов видели свет по три часа в сутки



В Таджикистане в месяц Рамазан жители страны будут обеспечены электроэнергией 8 часов в сутки – по четыре часа утром и вечером.



Генеральный директор ОАО "Шабакахои таксимоти барк" Арвинд Гуджрал направил по этому поводу срочную телеграмму всем руководителям филиалов этой компании.



В ней говорится, что по случаю наступления священного месяца Рамазан, с 11 марта, электричество будет подаваться населению ежедневно с 04:00 до 08:00 и с 17:00 до 21:00.



Арвинд Гуджрал потребовал от своих подчиненных неукоснительного соблюдения графика подачи электроэнергии.



Ранее согласно приказу генерального директора ОАО "Шабакахои таксимоти барк" график подачи электричества был другим – три часа утром - с 5 до 8 и пять часов вечером – с 17 до 22 часов.



Однако он не соблюдался и в регионах свет давали по 5-6 часов в сутки.



С 1 марта, когда выпал большой снег в Таджикистане, население получало свет не более трех часов в сутки.



В первый день Рамазана, действительно, электричество дали с 4 до 8 утра.



В сельской местности Таджикистана, где проживает около 70% населения страны, с 20 сентября 2023 года было введение ограничение и с тех пор население получает электричество по 5-7 часов в сутки.



По словам директора "Барки Точик" Махмадумара Асозода, отмена лимита в настоящее время невозможна, так как это зависит от погодных условий и объема воды, поступающей в водохранилище Нурекской ГЭС.