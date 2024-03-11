Нацфонд Казахстана тратит больше, чем зарабатывает

11:51 11.03.2024

Второй месяц подряд Нацфонд Казахстана теряет все поступления, которые в большей части идут на выплату трансфертов



Согласно отчету Минфина Казахстана об использовании средств Нацфонда РК на 1 марта 2024 года, поступления в главную "копилку" страны за два месяца составили 986,1 млрд тенге, из которых 984,7 млрд тенге являются прямыми налогами от организации нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты).



Оставшиеся почти полтора миллиарда пришлись на другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора, вроде административных штрафов, пени, санкций. В том же числе средства от природопользователей по искам о возмещении вреда от нефтяных компаний, поступления от приватизации республиканской собственности, денег от передачи в конкурентную среду активов нацкомпаний и холдингов и т.д.



В свою очередь, изъятия составили чуть больше триллиона тенге. Из них 689 млрд тенге потребовалось на гарантированные трансферты, 311 млрд тенге понадобилось на выплаты целевых трансфертов. И 1,6 млрд тенге составили расходы по управлению.



Таким образом, если на 1 января 2024 года активы Нацфонда составляли 29,114 млрд тенге, то на 1 марта зафиксировано небольшое снижение до 29,099 млрд тенге.



Дарья Андреева

обозреватель Forbes.kz

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11 марта 24