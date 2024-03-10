Полный коллапс. Что случилось 1 марта и какие выводы власти Таджикистана должны сделать? - Пайрав Чоршанбиев

12:28 11.03.2024 Полный коллапс. Что случилось 1 марта и какие выводы власти Таджикистана должны сделать?



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Специалисты уверены, что озвученная властями причина аварии (многократный рост потребления) говорит о халатности



1 марта в электроэнергетической системе страны произошел масштабный сбой, из-за чего, наряду с отключением электроэнергии, была приостановлена также подача тепла и воды, таджикистанцы остались и без связи – мобильной и интернета.



Первый день весны принес жителям столицы довольно неприятный сюрприз: ближе к обеду (в 11:10 часов) при аномально холодной погоде и обильном снегопаде во всем городе погас свет, а за этим последовало отключение воды, тепла и даже мобильной связи и интернета.



Многие горожане, как потом выяснилось, сразу же определили, что столкнулись с аварией на линиях, а не с очередными отключениями, которые стали обыденными за последнюю неделю.



Способ определения оказался довольно простой, но достаточно точный: при целенаправленном отключении свет гаснет мгновенно, а при аварии на линиях - медленно, теряя постепенно качество (яркость). Это, впрочем, говорит о горьком опыте, полученном за годы независимости.



Молчание местных властей, соответствующих ведомств и компаний еще более усложняло и без того серьезную ситуацию, в которой оказались горожане.



Следует сказать, что в нормальных странах при возникновении подобных случаев ответственные лица сами стараются всевозможными способами информировать и успокоить жителей и даже приносят извинения.



Подача электроэнергии была восстановлена по истечении трех с лишним часов, но проблемы с подачей тепла были и в последующие дни (а у некоторых тепла нет до сих пор).



Позже выяснилось, что без света осталась почти вся республика, кроме ГБАО, которая имеет автономную систему, управляемую на основе концессии с государством частной компанией "Памир-Энерджи".



Линии не выдержали



Представитель ОАО "Распределительные сети в городе Душанбе" Парвиз Кутбиддинов объяснил телеканалу "Душанбе" сбой в энергосистеме страны "технологической аварией на магистральных республиканских высоковольтных линиях".



Правда, он не уточнил, какие именно линии не выдержали нагрузку из-за беспрецедентного, по его словам, многократного роста потребления. Энергетик отметил, что объем потребления в столице достиг до 20 млн киловатт-часов в сутки. Это, для справки, третья часть суточной выработки электроэнергии всеми существующими в стране мощностями. А 9 из 10 жителей страны проживают за пределами столицы.



Кутбиддинов отметил, что для устранения последствий аварии и восстановления энергоснабжения страны понадобилось более двух часов, так как замена линий требует времени.



Такие ситуации, по его словам, возникают при аномальных природных явлениях в энергосистемах любых стран, даже в развитых странах мира. Чтобы в будущем такое не повторилось, энергетик призывает к экономному потреблению в условиях нехватки электричества.



Между тем он категорически опроверг существование лимита на потребление электроэнергии в городе, а периодические отключения электричества на тех или иных территориях города назвал вынужденными мерами, которые необходимы для сохранности инфраструктуры в условиях повышенной нагрузки в системе.



Слухи о существовании лимита Кутбиддинов назвал "происками некоторых СМИ".



Напомним, жители Душанбе уже вторую неделю сталкиваются ежесуточно с отключением электричества на 2-3 часа.



В сельской местности страны, где проживает около 70% населения страны, электричество с 20 сентября прошлого года подается в ограниченных объемах. Жители получали его лишь 8-9 часов в сутки - по 3 часа утром и 5-6 часов вечером.



Однако за последнюю неделю ситуация в регионах еще более ужесточилась: теперь иногда люди сутками остаются без света. При этом с жесткими ограничениями сталкиваются не только домохозяйства, как это было ранее, но и медучреждения, школы, точки общепита и торговли.



Местные органы госвласти города Турсунзаде на прошлой неделе после ужесточения ситуации с энергоснабжением распространили обращение, в котором со ссылкой на "Барки Точик" объяснили это "низким уровнем воды в Нурекском водохранилище".



Тем временем, дирекция Нурекской ГЭС, по данным "Радио Озоди", сообщила на пресс-конференции в середине февраля, что в текущем осенне-зимнем периоде удалось сэкономить водные ресурсы – полезные запасы резервуара по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3 метра больше.



Лимитированная подача электроэнергии в Таджикистане ежегодно начинается в конце сентября – начале октября и продолжается до апреля. Продолжительность ограничений зависит от благоприятных погодных условий и увеличения объема воды в реке Вахш.



Обыкновенная халатность?



Близкие к энергетическому сектору источники "Азия-Плюс" во время блэкаута сообщили, что авария произошла на Нурекской ГЭС, которая обеспечивает более половины выработки электроэнергии в стране.



Однако специалисты, которые имели в прошлом большой опыт работы в секторе, исключают аварию на ГЭС, объясняя это тем, что на данной станции в процессе модернизации за последние годы установлено новейшее оборудование, в том числе система безопасности, которая автоматически реагирует на малейшие неполадки.



Авария, по словам одного такого специалиста, произошла, скорее всего, в распределительных сетях, а возможно, и в передающих линиях.



Энергетик отметил, что на станциях работают сравнительно квалифицированные специалисты, которые более ответственно относятся к правилам безопасности гидротехнических сооружений. Случайные люди, по его словам, в основном встречаются среди работников сетей, которые допускают халатное отношение к своей работе.



Источник подчеркнул, что озвученная представителем распределительных сетей столицы причина аварии (многократный рост потребления) уже говорит о халатном отношении сотрудников диспетчерских служб.



Он пояснил, что работники данной службы, в частности, ведут круглосуточное наблюдение и контроль нагрузки в сетях.



По его словам, диспетчеры при возрастании нагрузки в системе (превышение потребления над выработкой энергии) обязаны отсоединить часть потребителей от сетей, так как бездействие в таких ситуациях неминуемо приводит к аварии.



Энергетик не может понять, каким образом было допущено многократное повышение нагрузки, заявляя, что "такого в принципе не должно быть", так как "это является грубейшим нарушением правил безопасности в сетях".



"В любом случае, после возникновения ЧП такого масштаба должна быть создана специальная комиссия, которая должна всестороннее изучить все обстоятельства и вынести окончательный вердикт", - заключил он.



Нам не привыкать



Подобные масштабные сбои в энергетической системе страны за годы независимости наблюдались неоднократно, но самыми запоминающимися, пожалуй, являются аварии, которые произошли в ноябре 2009 года и октябре 2016-го.



Во время аварии 9 ноября 2009 года на Нурекской ГЭС центральная часть Таджикистана, а также Сурхандарьинская область Узбекистана были обесточены на день. В результате, Узбекистан полностью отсоединил свои линии от энергосистемы Таджикистана, который автоматически оказался "за бортом" энергокольца Центральной Азии.



Сбой, произошедший 28 октября 2016 года в "Барки Точик", объясняли неисправностью противоаварийной автоматики крупнейшей в Таджикистане подстанции "Регар 500-кВ", что привело к остановке работы Нурекской ГЭС. В течение трех часов без света оставалась почти вся республика, кроме жителей ГБАО.



Данная авария нанесла Таджикской алюминиевой компании ущерб в размере более $8 млн. В компании тогда сообщили, что из строя вышли 40 электролизных ванн, каждая из которых стоит более $200 тыс. Такие ванны по техническим параметрам после ЧП такого характера не подлежат восстановлению, их нужно было заменить новыми.



О других экономических ущербах тогда не сообщалось. Отмечалось, что на следующий же день была создана специальная комиссия по выявлению причин аварии и виновников. Однако о результатах работы той комиссии представители СМИ так и не узнали, как и при таких же случаях в предыдущих годах.



Итогов работы комиссии по выявлению причин и виновников нынешнего ЧП (если она вообще создана), скорее всего, не будет, как и в предыдущие годы, тем более, доступ СМИ к официальной информации за последние годы значительно ухудшился.



Что делать?



Независимые эксперты отмечают ряд факторов, которые являются основополагающими в возникновении аварий различного характера и уровня в энергосистеме страны.



Они утверждают, что блэкаут будет преследовать нас до тех пор, пока будут существовать эти явления.



Это, в частности, сезонное снижение уровня воды в Нурекской ГЭС. Однако с этим естественным явлением, по мнению энергетиков, ничего не поделаешь. Водохранилище Нурека изначально было рассчитано на накопление воды для покрытия одного осенне-зимнего сезона и к концу сезона его запасы заканчиваются. Тем более с годами из-за заиливания резервуара объем накапливаемой воды в принципе снизился. А возможности для очистки такого крупного резервуара не существует.



Эту проблему можно будет решить только после завершения строительства Рогунской ГЭС, которая будет иметь водохранилище многолетнего регулирования (можно будет запасаться водой на несколько сезонов).



Рогунский резервуар, который располагается выше по течению реки Вахш, перекроет путь наносам реки, да и в существовании Нурекского водохранилища не будет особой необходимости, так как станция будет получать нужный объем за счет запасов верхнего, более крупного резервуара.



Вторым фактором, который негативно влияет на штатный режим работы энергосистемы страны, специалисты называют "отсутствие механизма взаимозачета электроэнергии с соседними странами, использующими ТЭЦ".



Данный механизм, действовавший до 2009 года, позволял получать электроэнергию зимой и возвращать ее летом, когда у нас отмечается ее переизбыток.



Энергосистема Таджикистана, как уже выше отмечалось, работает в изолированном режиме после аварии в ноябре 2009 года, когда Узбекистан в одностороннем порядке отсоединился от наших сетей.



Руководство Минэнерго ранее сообщало, что энергосистема страны до конца 2023 года присоединится к ОЭС региона, но до сих пор этого не случилось.



Таджикское электричество с 2018 года в летнем периоде, по данным Министерства, подается в некоторые районы Сурхандарьинской области в "островном" (автономном, асинхронном) режиме. Проще говоря, энергосети территорий соседней республики, получающие электроэнергию из Таджикистана, отсоединены от центральной энергосистемы Узбекистана.



К факторам, которые в осенне-зимнем периоде приводят к высокой нагрузке на энергосистему страны, причисляется также отсутствие централизованного отопления, хотя бы в сравнительно больших городах, что значительно снизило бы потребности в электроэнергии.



Отметим, что в Таджикистане централизованное отопление есть только в Душанбе, при этом теплом обеспечивается пока не весь город.



Некоторые специалисты за последние годы неоднократно заявляли о необходимости строительства теплоэлектроцентрали в Согдийской области вблизи Шурабского месторождения угля, которая решила бы проблему с нехваткой электроэнергии на севере республики. Там эта проблема существует даже в летнем периоде.



Однако официальная реакция на это предложение пока не последовала, по крайней мере, СМИ не получали ответную информацию.



Кроме прочего, к факторам, которые приводят к различным авариям в энергосистеме, специалисты относят отсутствие широкого применения энергосберегающих технологий, в том числе утепление зданий, а также аварийных источников электроэнергии (генераторов). Источник - Азия-Плюс

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