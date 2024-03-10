В Мексике проснулся знаменитый эзотерический вулкан Попокатепетль

12:31 11.03.2024

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль активизировался и начал выбрасывать в атмосферу пар и пепел



Вулкан Попокатепетль пришел в активность и начал выбрасывать в атмосферу пар и пепел, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики. Вулкан находится в 70 км от города Мехико.







"За последние 24 часа зафиксировано девять выбросов низкой интенсивности, а также 1394 минуты вулканического дрожания высокой частоты и низкой амплитуды. Оба вулканических проявления сопровождались водяным паром, выбросом газа и пепла", - говорится в сообщении центра.



Выбросы вулканических газов и пепла рассеивается в направлении северо-северо-востока. Центр рекомендовал не подниматься на вулкан из-за взрывов, связанных с выбросами "раскаленных осколков", и предупредил, что находиться в зоне Попокатепетля небезопасно.



В конце февраля Попокатепетль начал извергаться, выбросив в небо столб пепла и пара на несколько километров. По данным центра, в начале марта вулкан ежедневно совершает несколько выбросов пепла, газа и раскаленных осколков каменных пород.



Вулкан Попокатепетль в Мексике также называют Дон Гойо. Его высота составляет 5426 м.