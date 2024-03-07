Baijiahao: Токаев "показал зубы", Путин получил плохие новости из Казахстана

13:00 11.03.2024

Baijiahao: Токаев "показал зубы", Путин получил плохие новости из Казахстана



7 марта 2024



Между Россией и Казахстаном в последнее время сложились довольно непростые отношения. Таким мнением поделились политические аналитики из Китая.



С того момента как президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев между Астаной и Москвой то и дело возникают напряженные ситуации. Однако стороны, несмотря на трудности, все равно продолжают сотрудничество, говорить о серьезном разладе между ними не приходится. По словам китайских журналистов, тем не менее, Токаев периодически преподносит сюрпризы своим партнерам из РФ. В частности, некоторое время назад Москва получила довольно неприятные новости из Казахстана. Об этом сообщает издание Baijiahao. АБН24 представляет эксклюзивный пересказ статьи.



"Токаев недавно присутствовал на запуске транспортно-логистического терминала в Сиане, который должен соединить Казахстан с Китаем", - отмечают авторы китайского издания.



На мероприятии казахский лидер обратил внимание на то, что новый логистический терминал придаст импульс развитию Транскаспийского международного транспортного коридора. Обозреватели Baijiahao обратили внимание, что власти Казахстана делают большую ставку на этот проект.



Транскаспийский транспортный маршрут должен связать между собой Китай, государства Центральной Азии и Европы. Любопытной особенностью этого проекта является тот факт, что маршрут прокладывается в обход России. Для последней появление такого логистического проекта и активное участие в нем Казахстана является довольно плохой новостью.



"Казахстан не только участвует в строительстве транспортных маршрутов, которые пройдут мимо России. Также страна договаривается с Азербайджаном о новом нефтепроводе, и он тоже должен быть проложен в обход РФ", - сообщают китайские журналисты.



В Китае считают, что таким образом Токаев "показывает зубы" российскому президенту Путину в ответ на инцидент 2022 года. Дело в том, что значительная часть нефти, поставляемой Казахстаном на экспорт, проходит через мощности Каспийского трубопроводного консорциума, и два года назад Россия, по соображениям защиты окружающей среды, на некоторое время приостановила транспортировку казахстанского топлива. По мнению журналистов Baijiahao, Токаев тогда затаил обиду на РФ и с тех пор хочет с ней поквитаться. Удастся ли ему это - большой вопрос. У Москвы есть много вариантов для ответа на такое поведение.