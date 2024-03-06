 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кастинг клоунов. О суровых буднях российской "оппозиции"
13:08 11.03.2024

Почему просилась в отставку "печеньконосная" Виктория Нуланд?

06.03.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Внезапное (на самом деле нет) решение заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд (этого злого гения Украины) уйти в отставку большинство экспертов связывают с переменами в подходах Белого дома к украинскому вопросу. Так оно, в общем-то, и есть, и уход из команды Байдена, вероятно, самого большого "ястреба" и лоббиста создания из "незалежной" анти-России непременно скажется на дальнейшей судьбе киевского режима.

Но Украина была хоть и излюбленной, но далеко не единственной темой, которую курировала баба Вика. Ничуть не меньше внимания она уделяла работе с так называемой российской оппозицией, представляющей по большому счету сборище откровенных предателей, готовых "за мелкий прайс" выполнить любой заказ глобалистов по разрушению нашей страны.

Буквально за несколько дней до своей "добровольной" отставки Нуланд стала героиней одного скандала с утечкой внутренних переговоров в Белом доме, касавшихся как раз новой стратегии США в отношении этой публики.

Как сообщил портал Clear Story News, в сеть утекла запись телефонного разговора Нуланд со своим коллегой, помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

Смысл их беседы сводился к тому, что в своей попытке раскачать ситуацию в России и помешать спокойному проведению выборов Президента РФ Вашингтон решил отказаться от ставки на внесенного Минюстом РФ в список террористов и экстремистов российского оппозиционера и мультимиллионера Михаила Ходорковского*, много лет бывшего центральной фигурой российской либеральной тусовки "в изгнании", и полностью переключиться на террориста и экстремиста Леонида Волкова*, ведущего деятеля запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и близкого соратника покойного ныне террориста и экстремиста Алексея Навального*, признанного еще при жизни иноагентом.

Как утверждают эксперты, подобный разговор между Нуланд и О'Брайеном подчеркивает стратегическое решение оказать поддержку и предоставить ресурсы ФБК и "укрепить важнейшую роль этой организации в противостоянии легитимной власти в России".

Казалось бы, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Не так важно, кто в итоге выиграет кастинг на роль главного клоуна у американских кураторов (о неизбежности подобной перспективы красочно рассказал в своем романе "Empire V" Виктор Пелевин), ведь, по сути, курс на создание в России условий для успешного проведения майдана останется прежним.

Но все оказалось куда интереснее. О том, что Ходорковский в бытность свою предпринимателем не гнушался идти на откровенные уголовные преступления, вплоть до заказа на физическое устранение конкурентов, всем хорошо известно. Но, с одной стороны, он за это уже отсидел, а с другой – ни в чем подобном после замечен вроде бы не был. Волков же, как модно говорить нынче в среде либерал-предателей, – это другое.

Дело в том, что некоторое время тому назад на портале издания Miami Chronicle появился рассказ о расследовании, проведенном французским журналистом Адрианом Боке, основанном на показаниях нескольких украинских беженок в Европе. В частности, рассказ некой Катарины Козак, поведавшей о том, как она попала в рабство преступной организации, занимающейся торговлей людьми. Организации, во главе которой стоит тот самый Леонид Волков.

Как пишет Боке, история Катарины Козак похожа на сценарий адского ужастика: "…отчаявшаяся беженка, бежавшая с кровавых полей сражений на Украине, она искала убежища в Европе, но попала в кошмар эксплуатации".

"Ее история начинается достаточно невинно, с проблеска надежды, предложенного группой в WhatsApp, которая якобы протягивает спасательный круг украинским беженцам. Она и не подозревала, что это было логово гадюки, организованное самим Волковым. Прикрываясь благожелательностью, он размахивал обещаниями транспорта, крова и работы, заманивая ничего не подозревающих жертв, таких как Козак, в свою зловещую паутину. Соблазненная иллюзией и политическим влиянием Волкова, Козак заглотила наживку, только чтобы оказаться втянутой в кошмар наяву", – говорится в публикации.

После личного знакомства с Волковым украинская беженка была направлена в один из "массажных салонов" в Брюсселе. Чем ей пришлось там заниматься, полагаю, объяснять не нужно. На любые попытки протеста Волков, как рассказывает Козак, тряс перед ее лицом предварительно отобранными у нее документами, давая понять, что она теперь полностью в его власти.

И итоге Катарине как-то удалось сбежать из салона и найти помощь у неравнодушных людей. Правда о "помощи" Волкова украинским беженцам выплыла наружу, но, разумеется, никакого резонанса в западных СМИ не случилось. В нынешней Европе неудобная правда находится под строжайшим запретом.

Тем не менее эта история дает нам прекрасную характеристику преступной натуры самого Волкова – человека без принципов, совести, морали и чести. И именно на него отныне будет опираться США в своей "российской политике". Что ж, это многое объясняет.

Но если вы думаете, что на этом тараканьи бега российских "оппозиционеров" за внимание Вашингтона закончились, то вы ошибаетесь. Сегодня, после смерти Навального, они как раз в самом разгаре. Отныне на ведущую роль, а стало быть, и на контроль за распределением выделяемых "на борьбу с режимом" средств (весьма немалых), претендует и его "веселая вдова" Юлия, так и не сумевшая сдержать улыбку во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященного памяти покойного супруга.

Впрочем, шансы у нее невелики. Как заявил на днях глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, максимум, на что может претендовать Навальная, – это вступление в "клуб самозванцев", где ее уже с нетерпением ожидают бывший лидер оппозиции Венесуэлы Хуано Гуайдо и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Для того чтобы убедиться в справедливости оценки директора СВР, достаточно просто прочитать заметку в Washington Post о категорическом отказе супруги президента Украины Зеленского Елены присутствовать на обращении Байдена к конгрессу, куда ее пригласил Белый дом, по причине нежелания сидеть рядом с также приглашенной туда Юлией Навальной. Не почину, видишь ли, украинской "первой леди" находиться в компании откровенной самозванки.

Впрочем, в любом случае для самих США это сейчас не самое главное. Ближайшая задача – найти повод для непризнания грядущих выборов Президента РФ, и именно на это нацелены сегодня основные усилия, в том числе и "российской оппозиции".

Получается у них пока не очень. Максимум, на что хватило западного креатива, – это заявления в духе не отличающейся адекватностью эстонской "премьерши", с гордостью сообщившей, что никогда не называет Путина "президентом".

"У меня язык не повернется назвать этот процесс выборами. Может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только: "Путин, да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь. Эти выборы полностью противоречат принципам демократии", – подчеркнула Кая Каллас, патологическая русофобия которой отталкивает от нее даже коллег по ЕС, отказавшихся поддержать ее кандидатуру на замену главному дипломату Европы Жозепу Боррелю.

Ну что сказать? "Ай, Моська…"

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710151680


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