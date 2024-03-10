Чего ждать от акций российских компаний, пришедших на казахстанскую биржу

13:23 11.03.2024 Cами по себе компании обладают неплохими фундаментальными показателями



Самыми торгуемыми ценными бумагами в 2023 году на бирже AIX в Астане стали акции Polymetal International (Polymetal). Они заняли 31,1% в общем объеме торгов на AIX, существенно увеличив свою долю по сравнению с 2022 годом с долей в 2,5%. Торги акциями "КазМунайГаза" заняли 30,7%, акции и депозитарные расписки "Казатомпрома" – 18,2% объема торгов соответственно. Polymetal входит в десятку крупнейших мировых производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Однако она не единственная сырьевая, иностранная и к тому же "свежая" компания в торговых списках AIX, чтобы за год вот так привлечь внимание инвесторов.



Этот эмитент с российскими корнями пришел на AIX в 2019 году. В комментариях для казахстанских СМИ глава и мажоритарный акционер Polymetal Александр Несис объяснил причину листинга привлекательностью географического расположения Казахстана, прежде всего близостью к китайскому рынку. В тот период основным рынком сбыта российского золота являлась Великобритания, и китайское направление давало диверсификацию продаж. Polymetal в Казахстане к моменту листинга разрабатывал два месторождения: с 2009 года – Варваринское и с 2018 года – Кызыл. Золото с казахстанских активов продается Нацбанку через квазикомпанию "Тау-Кен-Алтын". Медный концентрат поставляется "Казцинку", а золотой – в Китай.



Тем не менее период до 2023 года сложно назвать активным для акций Polymetal на AIX. Среднемесячный объем торгов акциями немногим превышал $60 тыс. и сильно отставал от объемов в $2–4 млн депозитарных расписок того же "Казатомпрома". В 2023-м все изменилось. Угроза еще одной порции санкций заставила мажоритарных акционеров (группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров, владела 23,9%, инвестфонду BlackRock принадлежит 9,9%) действовать на опережение и сменить юрисдикцию. Из возможных вариантов был выбран Казахстан, что довольно логично. Помимо английского права, действующего в МФЦА, в стране находятся активы компании. В августе 2023 года Polymetal провел редомициляцию (смену юрисдикции) и переехал из офшора на острове Джерси в Казахстан.



В ходе редомициляции золотодобытчик отказался от листинга на Лондонской бирже, но оставил часть акций на Мосбирже. Основной листинг акций (их free-float составляет 75%) теперь находится в Астане. Акции вошли в биржевой индекс Qazaq Index, их вес в индексе составляет 15%, аналогично весам "Каз­атомпрома", Народного банка, "КазМунайГаза" и Kaspi.kz. Но и к концу августа 2023-го ликвидность акции Polymetal на AIX была низкой, хотя торги по ним и выросли в среднем за день до $100 тыс.



"Как мы понимаем, только 5% акционеров решили конвертировать свои акции в бумаги, торгуемые в Казахстане, а остальные миноритарии по-прежнему владеют акциями в Euroclear (OTC)", – отмечали в отчете аналитики инвестбанка "Синара". Судя по всему, концентрация основной части акций Polymetal на AIX увеличилась и стала волшебным триггером к увеличению объема сделок. С ноября 2023-го среднедневной торговый объем по бумагам резко вырос. И в начале 2024-го (3–17 января) среднедневной объем превышал $360 тыс. Соответственно выросла средневзвешенная стоимость акции: с $2,58 на конец июля 2023-го до $4,06 на середину января 2024-го.



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Казахстанским инвесторам пока что сложно "на месте" оценить перспективы Polymetal. Местные брокеры не покрывают компанию аналитикой, контакты компании с журналистами дозированы, а круг СМИ ограничен. Информацию о Polymetal казахстанцы больше черпают из российских источников. Биржевая информация говорит, что Polymetal – прежде всего дивидендная история. С 2021 года Polymetal улучшила дивидендную политику и возвращает акционерам прибыль дважды в год: через промежуточные (за I полугодие) и финальные (за II полугодие) дивиденды, начисляя их в размере 50% от скорректированной чистой прибыли при наличии свободного денежного потока.



Последний раз компания выплатила дивиденды в 2021-м, инвесторы получили промежуточный дивиденд в размере $0,45 на акцию, что равняется 2,3% дивидендной доходности. Всего из свободного денежного потока в $2,7 млрд с 2012 по 2021 год акционерам возвращено $2,6 млрд. В 2022 году свободный денежный поток группы стал отрицательным, и совет директоров рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов. О выплатах за 2023-й говорить преждевременно. Polymetal пока не решил вопрос продажи российских активов, которая затронет денежный поток.



Портфель на территории РФ включает действующие месторождения по добыче золота, серебра и меди, фабрику автоклавного окисления и ряд проектов геологоразведки и разработки месторождений. Их следует продать, чтобы окончательно избавиться от санкционного риска. При этом итог реализации станет веским поводом для дивидендного гэпа. Дело в том, что часть российских аналитиков ставит под сомнение реализацию активов по справедливой стоимости, рассуждая о том, что портфель достаточно большой, продавца поджимают сроки и покупатель потребует дисконт, а компания вряд ли согласится на скидку, учитывая высокую долговую нагрузку и перспективность продаваемых месторождений.



В то же время в сентябре 2023-го Несис в интервью Reuters в Астане заявил о нежелании продавать российские активы по частям, так как такой шаг "приведет к существенному разрушению акционерной стоимости". В отчете за август 2023-го аналитики инвестбанка "Синара" отмечали большую вероятность продажи портфеля активов одному лицу и называли ценой продажи сумму $1,5–2,3 млрд, с учетом чистого долга в $2,4 млрд. По их мнению, цена продажи аналогична оценочной стоимости активов, то есть не предусматривает дисконт.



Другая проблема в том, что после продажи российских активов возникнет вопрос достаточности казахстанских месторождений для поддержания уровня дивидендных выплат. В 2022 году на Кызыл и Варваринское приходилось 37% добытого золота. Продав российский портфель, Polymetal остается без основной части производства. Хорошая новость заключается в том, что почти весь долг приходится на российские предприятия. Polymetal придется выстраивать точки роста в Казахстане, поэтому в одном из интервью Несис говорил, что часть вырученных денег пойдет в Казахстан на новые проекты, в том числе в разведку и обогащение. Продав гидрометаллургические комбинаты (ГМК) на территории РФ, компания должна воссоздать аналогичное производство в Казахстане. Годовой отчет Polymetal за 2022 год отмечал возможность переноса ГМК-3 из России в Казахстан и планы по разработке ТЭО в 2024 году. Проект позволит перерабатывать собственный концентрат с высоким и низким содержанием углерода с Кызыла, а также золотые концентраты сторонних производителей, говорится в годовом отчете.



Стратегически реализация проекта даст полную операционную независимость казахстанских активов от российских, а также от китайских поставщиков. В январе 2023-го на встрече с инвесторами руководство Polymetal официально объявило о планах развернуть в Павлодарской области строительство Иртышского ГМК. Его запуск может состояться во второй половине 2028 года. Иными словами, производственные и финансовые показатели Polymetal теперь во многом зависят от доступа к перспективным рудникам, а также успешной реализации проектов развития в Центрально-Азиат­ском регионе. 29 января группа "ИСТ" продала свою долю акций в Polymetal инвесторам из Омана. На AIX бумаги Polymetal сначала упали на этих новостях, а затем вернулись к первоначальным значениям. Инвесторы ждут разъяснений.



Известные имена и неясные перспективы



На начало февраля 2024-го помимо акций Polymetal в торговых списках AIX находятся бумаги "Росагро", ретейлеров Ozon Holdings PLC, Fix Price Group и группы O’Key.



Депозитарные расписки O’Key фактически стоят без движения, котировки замерли на уровне $0,32 на середину января 2024-го. Аналогичная ситуация с бумагами Ozon, последняя цена – $18,5 при последнем спросе в $17,5. По распискам "Росагро" котировки не выставлены. Лучше всех из этой группы эмитентов выглядит Fix Price. Торги расписками стартовали в октябре 2023-го после их добровольного исключения с биржи Nasdaq. Слабая ликвидность бумаг эмитентов объясняется отсутствием механизмов биржевой расторговки. Если с акциями Polymetal работает маркетмейкер – нанятый брокер, который ежедневно продает и покупает акции компании, по другим российским бумагам на AIX маркетмейкеры отсутствуют. Небольшой объем бумаг в обращении повышает персональные риски маркетмейкера, который вынужден будет в случае "слива" бумаг рынком покупать их себе в портфель.



При этом сами по себе компании обладают неплохими фундаментальными показателями. Так, Fix Price по итогам девяти месяцев 2023-го отчитался о росте выручки и в целом валовой прибыли, чистом открытии новых магазинов и росте зарегистрированных участников программы лояльности. Вместе с тем, согласно релизу компании, растут общие расходы за счет роста расходов на персонал, банковские комиссии, рекламу, ремонт и техобслуживание. Чистая прибыль выросла на 6,4% (год к году), до 7,4 млрд рублей. Положительная новость для инвесторов – утверждение СД промежуточных выплат за 2023 и 2024 годы. Аналитики АТОН считают дивидендную доходность не слишком большой к цене закрытия акций в день объявления дивидендов, но сам факт "возобновления выплат после двухлетнего перерыва является положительным моментом". Аналитики считают, что текущее финансовое положение компании "позволяет ей в дальнейшем увеличить дивидендные выплаты".



Что касается Ozon, то в январе – сентябре 2023-го рост операционных расходов привел его к операционному убытку, хотя и меньшему, чем за аналогичный период 2022-го, а также к итоговому чистому убытку. Аналитики полагают, что компания в данный момент развивается агрессивно, жертвуя эффективностью. Сам Ozon по итогам 2023 года ожидает рост оборота от продаж (GMV), включая услуги, на 90–100% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и положительную скорректированную EBITDA за полный 2023 год. Группа O’Key за девять месяцев 2023 года отчиталась о росте чистой розничной выручки, общих онлайн-продажах и чистом открытии магазинов. По итогам периода группа имеет рост чистого убытка до 3,5 млрд рублей.



Компанию российских ретейлеров в Астане в 2024-м разбавит сеть пиццерий "Додо Пицца". В январе 2024-го СД Dodo Brands, холдинговой компании "Додо Пицца", одобрил редомициляцию компании в Казахстан. Сеть развивается преимущественно по франчайзингу, работая почти в 15 странах мира, включая РФ и страны СНГ. Dodo Brands на начало февраля 2024-го не имеет листинга на какой-либо бирже и рассматривает намерение провести IPO в 2024 году. Возникает вопрос, насколько серьезно данные компании рассматривают переезд в Астану не как транзитное решение, а как конечную точку управления бизнесом, чтобы развивать торговлю своими бумагами на AIX.



Татьяна Батищева

финансовый обозреватель Forbes Kazakhstan Источник - forbes.kz

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