Почему казахстанские бизнесмены не хотят платить налоги

13:26 11.03.2024

Почему бизнес не хочет платить налоги и постоянно "химичит" с юридическими и физическими лицами? Почему Налоговый кодекс не устраивает предпринимателей?



Зажрались, скажут одни. Государство у нас слишком добренькое, скажут другие. На самом деле есть еще одна причина, почему бизнес не хочет платить налоги, сообщает корреспондент медиапортала Сaravan.kz.



Болат Башеев, глава компании Axiom Capital, на своей странице в соцсетях показал уровень налоговой нагрузки в Казахстане и разложил его на составляющие.



"Разговаривая со знакомыми, коллегами и друзьями в государственном секторе, замечаю, что многие не осведомлены о налоговой нагрузке предпринимателя.



Чтобы заплатить сотрудникам 1 млн тенге на руки и заработать 200 тысяч тенге как учредитель, на общеустановленном налоговом режиме предприниматель должен оплатить:



1. Налоги и отчисления с оклада сотрудника:

1а. Индивидуальный налог (ИПН) -10 %

1б. Обязательные пенсионные (ОПВ) - 10 %

1в. Обязательное медстрахование - 2 %



2. Работодатель выплачивает за сотрудника:

2.а. Социальный налог - 9,5 %

2.б. Пенсионные взносы - 1,5 %

2.в. Обязательное медстрахование - 3 %



3. Работодатель уплачивает также:

3.а. Налог на добавленную стоимость - 12 %

3.б. Корпоративный подоходный налог - 20 %

3.в. Налог на дивиденды - 10 %



То есть, чтобы заплатить сотрудникам 1 млн тенге на руки, работодатель должен потратить 1 425 000 тенге, заложив 200 тыс. тенге дивидендов, он должен также предусмотреть КПН и налог на дивиденды - это 78 тыс. тенге.



А, если этот бизнес на 100 % отечественный, на всю сумму надо добавить 12 % НДС. В итоге получится 1 935 000 тенге.



В итоге клиент должен уплатить 1 935 000 тенге, потому что налоги составят - 735 тысяч тенге (38% чека) ...



Справочная информация об экономике и расходах правительства на 2024 год:

1. ВВП страны ~ 100 трлн тг

2. Бюджет расходов - 21,4 трлн тг

3. Дефицит (нехватка) - 3,4 трлн тг

4. Дефицит без нефти - 7,8 трлн тг



Тут еще не стоит забывать про кривую Лаффера, где есть сумма налога, которую комфортно платить предпринимателю, и сборы налогов максимальны. Все, что выше этого порога - либо бизнес закрывается, либо уходит "в тень". В любом случае неразумно держать такую высокую ставку налогов".



Эта раскладка показывает, что и налоговая нагрузка на бизнес в Казахстане очень большая (38 %), и сама система уплаты налогов очень сложная. Бизнес должен заплатить девять видов налогов и платежей. И вся эта масса падает на покупателя.



Напомним, президент Токаев поручал министерству финансов упростить налоговую систему в стране.



Автор: Адил Урманов