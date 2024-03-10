"Мальчик и птица" Миядзаки получил "Оскар" за лучший анимационный фильм

13:36 11.03.2024

Анимационный фильм японского режиссера и мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" получил премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный мультфильм".







Последняя работа Миядзаки была признана лучшим полнометражным мультфильмом на 96-й церемонии вручения премии "Оскар", которая прошла в Лос-Анджелесе. Это второй "Оскар" японского аниматора. Сам Миядзаки на церемонии награждения не присутствовал.



Сюжет "Мальчика и птицы" вдохновлен романом писателя Есино Гэндзабуро "Как поживаете?". Эту книгу читает главный герой работы Миядзаки. Анимационный фильм рассказывает о мальчике, потерявшем мать во время пожара во Второй мировой войне.



Первый "Оскар" достался Миядзаки в 2003 году за мультфильм "Унесенные призраками". Кроме того, Миядзаки дважды был номинирован на премию за "Ходячий замок" и "Ветер крепчает" в 2006-м и 2014-м соответственно.



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Ранее, 11 декабря прошлого года, стало известно, что анимационный фильм "Мальчик и птица" заработал $12,8 млн в американском прокате за первые выходные. Работа стала первым оригинальным аниме-проектом, ставшим лидером по кассовым сборам в США. Также сообщалось, что это первая работа Миядзаки после десятилетнего перерыва. В 2013 году он объявил, что уходит на пенсию.



До того, в сентябре, обозреватель "Известий", кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычев отметил, что новый фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" - это самый долгожданный и интригующий анимационный релиз этого года. По его мнению, несмотря на то что Миядзаки говорит, что это его последняя картина, все будет зависеть от здоровья режиссера, потому что он уже не первый раз торжественно прощается со зрителем.