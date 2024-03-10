Конина и кумыс - это сила! (азы восточного лечебного питания), - "Известия"

13:46 11.03.2024 Лошадиная сила: конину и кумыс хотят сделать лечебным питанием

Ученые рассказали, какие продукты помогают восстанавливать здоровье



Евгения Бородина



Конина, кумыс, крольчатина, оленина и даже верблюжатина могут пополнить список лечебно-профилактического питания. Эксперты сходятся во мнении, что перечень действительно следует расширить. С чем связаны изменения, хватит ли сил у сельхозпредприятий обеспечить необходимый объем продовольствия и почему обязательно следует включить в перечень йодированную соль - в материале "Известий".



От юга до севера



Важные коррективы предполагается внести в некогда утвержденную приказами Минздрава РФ Инструкцию по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях и в нормы лечебного питания. Документ размещен в открытом доступе в формате общественного обсуждения.



Необходимость изменений назрела не случайно. На территории страны действуют единые стандарты, поэтому людей во всех санаториях, больницах, домах престарелых кормят, придерживаясь определенного набора продуктов. В нем есть практически все необходимое для восстановления здоровья, однако список требуется расширить, в частности, из-за того, что исторически рацион в разных регионах страны различается. Например, жители Крайнего Севера говядине предпочитают оленину. А в Башкирии, Калмыкии и Татарстане кумыс - привычный напиток, такой же, как для москвичей или воронежцев простокваша и кефир. Однако этих продуктов в нормах не было.



Врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Залетова подчеркивает, что проект о внесении изменений направлен, в первую очередь, именно на облегчение работы учреждений, в которых необходимо лечебно-профилактическое питание. Но дело не только в пищевых предпочтениях. Например, в северных регионах доступность птицы или говядины не так велика, как оленины, подчеркивает эксперт.



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Прежде чем говорить о том, что конкретное питание чему-то поможет, ученым предстоит убедиться, что оно действительно полезно. Для этого проводятся специальные исследования, чтобы обосновать безопасность и возможные преимущества включения конкретных видов пищи в лечебно-профилактическое питание. Например, препятствий к популяризации северного деликатеса возникнуть не должно. Мясо оленя - это низкокалорийный продукт, в нем много железа, кальция, селена, цинка, есть витамины группы B и другие ценные вещества.



Кому полезна индюшатина



Свойства продуктов анализировали ученые разных организаций. Специалистам ФИЦ питания и биотехнологий "досталось" мясо индейки. Эксперты сравнили этот продукт с другими видами, которые уже заняли свое место в лечебно-профилактическом рационе.



- По содержанию и качеству белка индюшатина не уступает говядине и курице. При этом в мясе индейки более низкое содержание насыщенного жира и, соответственно, холестерина. Это особенно важно для питания людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для тех пациентов, которые нуждаются в коррекции веса или поддержании определенной массы тела, - разъясняет Залетова.



Индюшатина - чемпион по содержанию пантотеновой кислоты (витамин B5). Это вещество необходимо для выработки гемоглобина и нормального синтеза кишечного микробиома, повышает когнитивные способности, улучшает внешность, восстанавливает нервные ткани. Мясо индейки даже благотворно действует на работу щитовидной железы. Преимущество перед говядиной еще и в том, что вырастить птицу гораздо проще и быстрее, чем коров и быков.



Как готовить конину



Гастроэнтеролог-диетолог, главный специалист фонда ОМС Республики Башкортостан Эльвира Белева подчеркивает, что на территории Башкирии кумыс издревле считался целебным. Еще в XVIII веке люди приезжали в степные края ради этого уникального напитка. Первую кумысолечебницу в Белебеевском уезде Уфимской губернии открыла в 1890 году внучка писателя Сергея Аксакова. В начале ХХ века в этих местах уже находились десятки подобных здравниц. Летом 1901 года здесь лечился Чехов - он приехал "на кумыс" по настоянию известного терапевта Владимира Щуровского. В наши дни традиции поддерживаются. В Башкирии действует детский санаторий, питание в котором основано на употреблении кумыса.



- Мы вполне можем поставить в один ряд кумыс, простоквашу и кефир как кисломолочные продукты, которые не содержат лактозу, но при этом являются источником кальция, легко усваиваемого белка и полезных бактерий для нашего кишечника, - комментирует Татьяна Залетова.



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Для списка лечебного питания молоко лошади рекомендовано прежде всего благодаря уникальному составу.



- В кумысе содержится много микроэлементов и витаминов, есть в нем незаменимые аминокислоты. Продукт улучшает состояние желудочно-кишечного тракта, рекомендуется при болезнях легких, в частности, туберкулезе. За счет лакто- и бифидобактерий нормализуется флора кишечника и мочеполовых путей, - продолжает Эльвира Белева.



Целебные свойства кумыса ученые связывают с питанием лошадей. Эти животные едят только самую чистую траву и пьют чистую воду.



Врач рекомендует употреблять кумыс три раза в день. Чем он свежее, тем полезнее для желудочно-кишечного тракта, но при обострении панкреатита и холецистита от него лучше воздержаться. Хранить целебный напиток следует в прохладном месте.



По вкусу кумыс напоминает коровье молоко, только с легкой кислинкой, но по питательным свойствам отличается от коровьего молока - легче усваивается, в нем нет аллергенных белков. Поэтому кумыс дают даже детям, страдающим от аллергии. Природный напиток не вызывает брожения и отеков.



- Это, конечно, не значит, что от коровьего молока следует отказаться в пользу кумыса даже в тех регионах, где он издревле популярен. Мало того, безмолочные диеты не приносят пользы организму кроме случаев, когда это полностью оправдано, - рассуждает Эльвира Белева.



Включение в список конины врач из Башкортостана тоже горячо приветствует.



- Конина считается диетическим мясом, полезна тем, у кого есть панкреатит или холецистит, поскольку таким пациентам вредно есть свинину, баранину, мясо утки или гуся, - комментирует эксперт.



Эльвира Белева советует варить конину дольше, чем другие сорта мяса - в среднем два часа. Длительность приготовления зависит от возраста лошади. Бульон можно не сливать - он не жирный и даже рекомендуется тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Тем более что в воду переходят питательные вещества - железо, кальций, фосфор, магний и другие. Целебный бульон повышает гемоглобин.



Верблюжатина и баранина



Зацикливаться на каком-то определенном сорте мяса врачи не советуют - в еде должно быть разнообразие. Это тоже играет роль в расширении списка продуктов для лечебно-профилактического питания. Возможно, именно по этой причине на рассмотрение выносится и столь экзотический даже для южных территорий продукт, как верблюжатина. Но россиян трудно чем-то удивить. Гурманы утверждают, что стейки из верблюда не покажутся странными, стоит их только попробовать.



- По вкусу верблюжатина напоминает хорошую, мягкую говядину. Мясо не жирное, содержит много белка. Благодаря рациону питания животного в этом продукте минеральные вещества и витамины содержатся в несколько другом соотношении чем, скажем, в говядине. В верблюжатине много хорошо усваиваемого железа, магния, кальция, фосфора. От них зависит здоровье нервной системы и крепость наших костей, - рассказывает Залетова.



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Предполагается также, что решение включить в список лечебно-профилактического питания верблюжатину подтолкнет предпринимателей к развитию нового направления бизнеса.



- Идея расширить список продуктов хороша, потому что даст разнообразие. Даже в рамках нашего лечебного учреждения уже к десятому дню люди начинают жаловаться на то, что пища приедается. Более широкий спектр поможет справиться с этой проблемой, - говорит Залетова.



Некоторые диетологи сомневаются в том, стоит ли добавлять в заветный список баранину. Считается, что это жирное мясо, сложное в приготовлении. Однако российский ученый, академик РАН, профессор Юрий Лачуга считает, что баранина все-таки заслуживает особого внимания.



- Баранина - диетическое мясо, с ценным пищевым составом, поскольку овцы питаются 400 видами трав. И когда в Великую Отечественную войну наших раненых солдат привозили с поля боя вглубь страны, то их, в частности, выкармливали бараниной и отпаивали бульоном из нее. Благодаря этому ценному продукту бойцы поднимались на ноги, - говорит профессор.



Одно дело - увеличить перечень полезных продуктов на бумаге и совсем другое - на практике предоставить необходимые объемы продовольствия. Академик Лачуга считает, что у сельского хозяйства нашей страны есть все возможности, чтобы обеспечить россиян необходимым количеством питания должного качества. Но для этого нужен грамотный подход, в основе которого знания и умение применить их на практике.



- Тем, кто на различных уровнях управляет сельским хозяйством, следует смотреть не на сиюминутную выгоду, а прежде всего на полезность и целесообразность для народа, подкрепляя это долгосрочной прибылью. Важно чтобы власть конкретно управляла бизнесом, а не наоборот, - комментирует профессор.



Спикер обращает внимание на то, что необдуманные действия порой мешают хозяйственной деятельности. В качестве примера профессор приводит историю птицефабрики "Евродон" - крупнейшего в стране сельхозпредприятия по производству мяса индейки и утки.



- Эти продукты очень полезны и по питательным свойствам превосходят мясо курицы. К сожалению, по экономическим и финансовым причинам прекрасно оснащенное по передовым технологиям сельхозпредприятие в 2019 году было объявлено банкротом, по настоящее время имущество фабрики распродается. Так быть не должно - производителям надо помогать, вовремя "подхватывать" в сложных ситуациях, - отмечает Юрий Лачуга.



Польза йодированной соли



С точки зрения производства хорошо отлажен и не вызывает никаких технических трудностей процесс обогащения пищевой соли йодидом калия. И если включение в список кумыса и верблюжатины можно обсуждать, то важность йодированной соли доказана давным-давно. Ее использование на постоянной основе - это так называемая "слепая" йодная профилактика. Если употреблять такую соль регулярно, то человек может в среднем получать из суточного рациона 150–200 мкг йода.



Заместитель директора ГНЦ РФ ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина подчеркивает, что йодированная соль - самый эффективный способ массовой профилактики заболеваний, связанных с хроническим дефицитом йода в питании. В качестве носителя йода соль выбрана не случайно. Ее невозможно, что называется, переесть; организм не способен существовать без соли, да и стоит она дешево.



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Вопреки расхожему мнению, дефицит йода вызывает не только заболевания щитовидной железы. Нехватка важного элемента оказывает колоссальное влияние на интеллект человека.



- Внутриутробное развитие головного мозга проходит под влиянием гормонов щитовидной железы, в состав которых входит химический элемент "йод". Без него эти гормоны попросту не могут быть синтезированы. Если плод недополучает адекватное количество йода, то центральная нервная система и головной мозг будут закладываться не вполне корректно и потом появятся проблемы с запоминанием и когнитивными функциями, - предостерегает Трошина.



Изменения, вызванные нехваткой йода на пубертатном этапе, являются необратимыми, практически не поддаются лечению. По мере взросления и на протяжении всей жизни йод участвует в регуляции синтеза гормонов щитовидной железы, оказывает воздействие на обменные процессы, регулирует активность клеток организма.



- Закон о профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода, долгое время находится в стадии разработки. В последние годы Минздравом, Роспотребнадзором, правительством РФ и лично президентом предприняты определенные шаги по ликвидации йодного дефицита. Проект приказа Минздрава об изменении лечебного питания как раз и является одним из важных фрагментов данной деятельности, - комментирует эндокринолог.



Екатерина Трошина отмечает, что в такой большой стране как Российская Федерация непросто решить проблему одномоментно, поэтому пока применяется региональный подход. Субъекты внедряют программы профилактики дефицита йода, но каждый это делает по-своему, общего стандарта нет.



- На протяжении последних 25 лет сотрудники нашего центра выезжают в экспедиции, обследуют людей и оценивают йодную обеспеченность во всех уголках России. Последние выезды были в Республику Тыва, Республику Крым, в Тульскую и Брянскую области. Во всех регионах подтверждается дефицит йода, - рассказывает эксперт.



По словам Трошиной, там, где профилактика ориентирована на йодированную соль, наблюдается улучшение ситуации. Например, распоряжение "Об утверждении межведомственного плана мероприятий по формированию здорового образа жизни у населения Республики Тыва на 2016–2018 годы" помогло изменить ситуацию в лучшую сторону. Предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности было рекомендовано использовать йодированную соль при производстве молочной продукции и хлебобулочных изделий. Это незамедлительно сказалось на здоровье людей.



- Так, количество детей, имеющих зоб, за десятилетний период в республике сократилось с 80% до 7,5%. То есть заболеваемость синдромом врожденной йодной недостаточности сведена практически к нулевым отметкам, - говорит эксперт. Источник - Известия

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