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Харлан Ульман: Политический раскол в США практически необратим
15:04 11.03.2024

The Hill
США
11 марта 2024
Эти две войны сломили Америку

Политический раскол в США практически необратим, пишет автор статьи для The Hill. Большинство избирателей не хотят голосовать ни за Байдена, ни за Трампа. По мнению автора статьи, Америку подкосили две войны: во Вьетнаме и Ираке
Харлан Ульман (Harlan Ullman)
Моральная атмосфера в Америке ужасная.

Глубочайший партийный раскол мешает нормальной работе правительства и государственному управлению. Радикалы слева и справа наводнили политику и стравили граждан друг с другом практически по всем вопросам. Тон политическому диалогу задают гнев и негодование.
Как США пришли к тому, что свыше 70% населения не хотят видеть в избирательных бюллетенях ни одного из самых вероятных кандидатов в президенты? Примерно столько же американцев недовольны или даже разгневаны нынешним состоянием страны.

Ответ кроется в двух войнах, сломивших Америку.
Вначале был Вьетнам. В августе этого года исполнится шестьдесят лет резолюции Конгресса по Тонкинскому заливу, которая привела страну к войне. Показательно, что лишь двое человек проголосовали против. Тогда большинство американцев еще верили правительству, доверяли ему и во многом поддерживали.

После войны во Вьетнаме эти цифра рухнули. И демократы, и республиканцы лгали о войне, начавшейся с кризиса в Тонкинском заливе. Что показательно, корабли Северного Вьетнама отнюдь не атаковали два эсминца ВМС США в международных водах, как утверждалось.

Падение Сайгона в апреле 1975 года ознаменовало позорное поражение сверхдержавы и технологически самой развитой армии мира от партизанской армии крестьян, одержавшей победу благодаря настойчивости, изобретательности и силе воли. Убийства Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, Уотергейтский скандал, слабое президентство Картера и всплеск расового насилия усугубили ситуацию.

Но спусковым крючком для формирования критической массы и начала самоподдерживающейся реакции деления стала вторая война в Ираке, начатая в марте 2003 года на основе другого комплекта лжи и передергиваний.
Планировать вторжение в Ирак администрация Джорджа Буша начала вскоре после 11 сентября 2001 года. Упор постепенно сместился с провального нападения на Афганистан на поимку либо ликвидацию Усамы бен Ладена, уничтожение "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ) и свержение режима Саддама Хусейна.

Доводы сводились к тому, чтобы изменить геостратегический ландшафт так называемого "Большого Ближнего Востока", навязав Ираку демократию, которая впоследствии распространится на другие недемократические государства. Этот процесс гарантирует неизменную безопасность Израилю, поскольку арабские и исламские автократии и монархии постепенно сменятся демократическими правительствами.

Формальным предлогом для войны стало оружие массового уничтожения, которым якобы овладел Саддам и которое, по прогнозам советника Буша по национальной безопасности Кондолизы Райс, чревато "грибовидными облаками" над американскими городами. Но дело в том, что как Северный Вьетнам не атаковал американские эсминцы, так и Ирак не имел никакого оружия массового поражения. Однако ущерб оказался необратимым.

Доктрина Буша действительно глубочайшим образом изменила геостратегический ландшафт Ближнего Востока и остального мира - но к худшему. Провальная оккупация Ирака запятнала последующую администрацию Обамы, а крах государственного строительства в Афганистане дал новую жизнь "Талибану" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ИноСМИ). Эта напряженность резко испортила американо-российские отношения. Как следствие, авторитет и полномочия Америки были подорваны как внутри страны, так и на международной арене.

Параллельно зреющий гнев из-за ширящегося неравенства между богатыми и бедными, провалы в управлении, скачок популизма и появления экстремистов на обоих флангах принесли Дональду Трампу победу над Хиллари Клинтон в 2016 году. В ходе своего президентского срока и после него Трамп превратил Республиканскую партию в партию Трампа. Теории заговора сыпались одна за другой: от пиццерий, якобы служивших рассадниками детской порнографии, до "украденной" победы Трампа на выборах 2020 года.

В результате сегодня политический раскол в Америке стал практически необратимым. Бессилие Конгресса не только принять разумные законы, но даже одобрить элементарный бюджет попросту возмутительно. Одному из кандидатов в президенты предъявлено ни много ни мало 91 обвинение, а другой слишком стар и немощен, чтобы управлять страной. Это симптомы того, что Америка сломалась. А долг в 34 триллиона долларов придает нашему разорению невиданный прежде масштаб.

Что же делать? Если политический центр не возобладает в обеих партиях и не сдержит перегибы левых и правых, страну ждет трагически предсказуемый курс. Нам нужно, чтобы на выручку Америки пришли достойные мужчины и женщины. А до тех пор нас не ждет ничего кроме тревог.

Харлан Ульман - доктор философии, старший советник Атлантического совета, главный автор военной доктрины "Шок и трепет". Проработал 12 лет консультантом ряда главнокомандующих союзных войск в Европе. Автор ряда книг.

Источник - ИноСМИ
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