В России оперативно введен запрет на рекламу в ресурсах иноагентов

15:49 11.03.2024

ПОЛИТИКА

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов



11 марта 2024,

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Документ опубликован на портале правовой информации 11 марта.



Закон запрещает гражданам РФ и российским компаниям размещать рекламу на всех информационных ресурсах иноагентов, а также рекламу указанных ресурсов. Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение этих требований.



При этом просто цитирование в СМИ материалов иноагентов не подпадает под действие новых норм: нарушением будут считаться только публикации рекламного характера, размещенные для увеличения аудитории подобных ресурсов.



Закон был внесен в Государственную думу 395 депутатами.



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На какую сумму наказали за отсутствие такой маркировки и какие еще способы предлагают эксперты

Ранее, 28 февраля, Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 500 тыс. рублей. При этом за нарушение, совершенное после двукратного привлечения к административной ответственности в течение одного года, грозит уголовное наказание - до двух лет лишения свободы.



5 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что иностранные агенты могут лишиться до 80% своих рекламных доходов в результате вступления в силу закона о запрете рекламы на их ресурсах. Он указал, что, по мнению экспертов, за прошлый год эта цифра составила порядка 5 млрд рублей.



Позже, 6 марта, Совфед РФ одобрил данный закон. Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев подчеркнул, что закон позволит ограничить попытки иностранного вмешательства во внутренние дела России.



Закон, регулирующий деятельность иностранных агентов в РФ, вступил в силу 1 декабря 2022 года. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.