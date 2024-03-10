Путин поручил насоздавать по России "этнокультурных центров"

15:58 11.03.2024

Президент поручил создать этнокультурные центры и поддержать Российский союз писателей



На сайте Кремля сообщается, что Владимир Путин поручил до 1 апреля подготовить программу проведения в субъектах РФ фестивалей национальных культур, а также оказать поддержку Российскому союзу писателей



Президент утвердил перечень поручений, в том числе касающихся культурной поддержки государства. Так, Владимир Путин указал, что необходимо создать в субъектах Российской Федерации этнокультурные центры:



"Минкультуры России подготовить совместно с ФАДН России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации программу проведения в субъектах Российской Федерации в 2024–2026 годах фестивалей национальных культур".



Помимо этого, на сайте Кремля говорится, что совместно с органами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо оказать поддержку Российскому союзу писателей на Донбассе и в Новороссии:



"Подготовить и представить предложения о мерах поддержки руководителей региональных отделений Общероссийской общественной организации "Российский союз писателей" в этих субъектах Российской Федерации на переходный период, в течение которого урегулируются вопросы их интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации".



Напомним, что глава государства, оглашая 29 февраля 2024 года Послание Федеральному собранию, призвал уделить особое внимание многонациональной культуре России. И последние поручения стали подтверждением его слов.



Авторы: РАИСА ПОПОВА