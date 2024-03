ЦентрАзия | Канада: кривое зеркало "индейского счастья". Из истории забытого геноцида, - ФСК

17:47 11.03.2024 Канада: кривое зеркало "индейского счастья"

Из истории забытого геноцида – вплоть до наших дней



11.03.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



В энциклопедии Страны кленового листа, а за нею и во всяком официальном документе о коренных ее жителях тщательно прописаны забота, правовые гарантии и возможности процветания аборигенов Канады – одной из самых богатых стран западного мира. И только события экстраординарные способны прорвать густую завесу умолчания о том, как планомерно и безжалостно белые покорители Северной Америки уничтожают хозяев этой земли. В последние годы таких событий все больше. Об одном из них сообщила в конце февраля британская The Guardian. Представители индейцев Канады подали коллективный иск в Верховный суд Новой Шотландии, утверждая, что они были подвергнуты секретному медицинскому эксперименту без их согласия и это заставило их чувствовать себя оскорбленными и униженными. В исковом заявлении главный обвинитель Андреа Пол утверждает, что она и 60 других членов Первой нации Пикту Лэндинг участвовали в магнитно-резонансной томографии в 2017 году в рамках медицинского исследовательского проекта, проводимого "Канадским альянсом за здоровые сердца и умы".







"Пока она лежала в вызывающей клаустрофобию камере, МРТ-сканирование сгенерировало данные, которые раскрыли интимную медицинскую информацию о ее теле без ее ведома или согласия", – говорится в исковом заявлении. Она узнала об этом год спустя, когда два радиолога, Роберт Миллер и Шэрон Кларк, признались ей в том, что "использовали процедуру МРТ-эластографии для изучения печени представителей коренных народов без их ведома или согласия". При этом Миллер сказал, что МРТ использовалась для более широкого исследовательского проекта под названием "Результаты МРТ заболеваний печени у коренных народов Атлантической Канады". Андреа Пол принадлежит к микмакам, группе северо-восточных алгонкинов на юго-востоке Канады. Затем результаты проекта были представлены на конференции по радиологии...



Кого-то, может быть, не впечатлит щепетильность индейской женщины и "мелочность" конфликта на фоне того, что, к примеру, в 1940-х годах почти 1300 детей из числа коренных народов по всей Канаде были заморены голодом для изучения последствий недоедания в рамках проводимого правительством исследования. Или того, что женщины из индейских племен подвергались стерилизации против их воли. Но именно "зная долгую историю коренных жителей Канады, подвергавшихся жестоким медицинским экспериментам, Андреа Пол чувствовала себя бессильной, уязвленной и подвергавшейся дискриминации потому, что она была микмак", – пишет The Guardian. Собственно, поэтому же коренные народы Канады по сей день неохотно обращаются за помощью к врачам, в медицинские центры и больницы. Однако будущее у "иска Андреа Пол и 60" весьма туманно – оба рентгенолога давать показания отказались, ни одно утверждение иска не было проверено, дата слушаний не была назначена. В Канаде все спокойно...



Наивно полагать, что мы можем хотя бы приблизительно оценить человеческие потери индейской цивилизации в результате вторжения колонизаторов из Европы, но когда Христофор Колумб впервые прибыл в Северную Америку, здесь проживало до 15 миллионов коренных жителей, считает газета Миссиссогского филиала Университета Торонто The Medium. К концу XIX века их осталось менее 238 тысяч человек. Только массовых убийств, зафиксированных различными источниками с того времени, произошло более 1500. По данным американских исследователей, только в США коренные народы потеряли 98,9 процента своих земель с тех пор, как встретились с "цивилизацией". Почему? Потому что они, коренные, были "дикари-язычники", которых нужно было убивать во имя цивилизации и христианства. У них была красная кожа, и они говорили на незнакомом языке, что позволяло белому человеку легко оправдывать геноцид и разжигать расовую ненависть.



Попробуем определить терминологически, какой следует считать политику государства, которое в 1876 году приняло Акт об индейцах, положивший начало их насильственной ассимиляции, уничтожения культурной, социальной, экономической и политической самобытности и изъятию у них земель для нужд федерального правительства. В конце 1870-х правительство загнало в школы-интернаты 150 тысяч детей, перековывая их в евроканадцев. Дети отказывались забывать свой язык и самобытность, сбегали домой к семьям, почти 6 тысяч из них скончались в этих школах. Через сто лет, с 1960 по 1980 год, эксперимент повторили: тысячи детей снова были изъяты из семей и отправлены в детдома, где им "прививали" новые ценности и верования, давали им "правильные" – английские или французские – имена, "правильный" язык и наказывали за непослушание. В 1884 году федеральное правительство запретило индейцам пользоваться юридической помощью в борьбе за свои права.



Большинство из нас предполагает, что пример истребления популяции – это фашистский концентрационный лагерь, где убивали миллионы людей. В канадских школах для аборигенов вам не расскажут о реальной истории зверств и издевательств над детьми, что с течением времени привели к гибели сотен тысяч. Но даже после подписания мирных договоров с коренными народами Канады в Оттаве принимались законы, предусматривающие денежное вознаграждение за скальпы мужчин, женщин и детей из числа канадских индейцев. А в мае 2021 года на территории бывшей школы-интерната на юге Британской Колумбии Канады были обнаружены безымянные могилы с останками 215 детей. В июне того же года – еще 751 безымянная могила на месте бывшей школы-интерната. И еще как минимум 137 таких заведений не были исследованы.



Про исчезновения и убийства женщин и девочек из числа коренных народов в Канаде тоже надо говорить особо. Это можно считать геноцидом, продолжающимся сотню лет. За него несет ответственность правительство Канады, говорится в Общенациональном расследовании, которое начали проводить после убийства 15-летней Тины Фонтейн в августе 2014 года. Тогда около 1500 членов семей убитых женщин дали показания комиссии, и стало известно, что с 1970 года пропали без вести или были убиты 4 тысячи коренных американок. В отчете говорится, что в течение жизни нескольких поколений права канадских индейцев нарушались практически безнаказанно. Главный комиссар Национального расследования Марион Буллер утверждала, что правительство намеренно плохо финансировало школы и больницы для коренных народов и, "несмотря на различное происхождение, все исчезновения и убийства были связаны с экономической, социальной и политической маргинализацией, расизмом и женоненавистничеством, вплетенным в ткань канадского общества". "С юридической точки зрения этот геноцид – сложное противоправное деяние, которое влечет за собой ответственность канадского государства по международному праву", – говорится в отчете.



Вот только пара цифр: коренные американки составляют 4% канадских женщин из 16% убитых женщин за 2021 год. Люди, совершающие преступления против них, как и сто лет назад, не боятся правосудия. Полиция считает, что пропавшие без вести женщины – "пьяницы", "сбежали на вечеринки", "проститутки, не заслуживающие внимания".



Широко известная Human Rights Watch в своем докладе за 2022 год о "Великом Белом Севере" утверждает, что "десятилетия дискриминации в отношении коренных народов привели к широко распространенным злоупотреблениям, которые сохраняются по всей Канаде". У многих согнанных с родных мест аборигенов уже десяток лет нет даже свободного доступа к питьевой воде, что представляет серьезную угрозу для общественного здравоохранения во многих общинах коренных народов. Но есть в докладе и плюсы: "Канада предприняла значительные шаги внутри страны и на международном уровне для продвижения прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров", – сообщает The Globe and Mail.



Да! Мы совсем забыли о резервациях аборигенов, учрежденных законом об индейцах, – об этой "системе заповедников, которые служат физической и духовной родиной для многих коренных (индейских) народов Канады", говорит канадская энциклопедия! Пожалуйста, на "физической и духовной родине" канадские индейцы живут вот так: 44% коренных американок в резервациях и 47% коренных американок, проживающих вне резерваций, находятся за чертой бедности. В этих условиях маргинализации и недофинансирования медицинской сферы коренные жители Канады в шесть раз чаще страдают от психических расстройств, в пять раз чаще от заболеваний желудочно-кишечного тракта, в четыре раза – от проблем со слухом, в три раза – от проблем со зрением. Согласно данным Управления статистики Канады за 2012 год, "более половины (52%) инуитов старше 25 лет жили в домохозяйствах, испытывающих проблему с продовольствием в течение более 12 месяцев. Они живут в неблагоприятных жилищных условиях или вовсе на улице". Бедность – самый главный результат политики Канады в отношении коренных народов.



И, наконец, последний образчик заботы об аборигенах. Как передает CTV News, федеральное правительство решило выплатить 2,8 миллиарда канадских долларов представителям двух индейских племен по коллективному иску, поданному еще в 2012 году 325 коренными жителями. Они обвинили Оттаву в потере ими родного языка и культуры вследствие обучения в тех самых школах-интернатах, куда их забирали насильно. Последняя такая школа была закрыта только в 1996 году. Однако воспользоваться своими миллионами пострадавшие смогут нескоро: решение о выплате им компенсации еще должен утвердить Федеральный суд. Затем надо будет ждать истечения срока обжалования решения, после чего деньги начнут перечислять в специальный фонд. Предполагается, что на это уйдет 20 лет... Вот только успеют ли они прожить свою индейскую жизнь наново? Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1710168420





Новости Казахстана

- Касым-Жомарт Токаев: Казахстан и Азербайджан вступают в новую эру сотрудничества

- Кто играет против Астаны

- Кадровые перестановки

- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 2. Период независимости

- О запрете оборота необеспеченных цифровых активов на территории Республики Казахстан

- Имущество на 3 млрд тенге арестовано у подозреваемых в хищении субсидии для развития АПК

- О гибели в России граждан Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Закон по вопросам трансфертного ценообразования одобрили сенаторы

- Женщины Казахстана в политической истории. Часть 1. Советский период

Перейти на версию с фреймами