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Как экс-каз-министр Бишимбаев убивал свою жену (подробности из зала суда)
17:53 11.03.2024

Подробности убийства Салтанат Нукеновой рассказали в суде
Шокирующие подробности убийства Салтанат Нукеновой озвучили в суде,
В Астане проходит предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. В ходе выступления прокурор озвучила версию обвинения, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным обвинения, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на недопонимания, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился.

Нукенова заявила, что устала от этих отношений и хочет уйти от Бишимбаева, о чем в сообщении рассказала брату.

"Находясь в алкогольном опьянении и пользуясь своим физическим превосходством, Бишимбаев в холле ресторана нанес серию сокрушительных для женщины ударов кулаками по голове, от которых она упала на пол. После этого стал пинать ее ногами. Пытаясь спастись, девушка закрылась в одной из комнат, но Бишимбаев выбил дверь и вновь избил ее. Бишимбаев обхватил Нукенову за горло и стал душить, от чего последняя потеряла сознание и скончалась на месте", – заявила гособвинитель.

В продолжении прокурор заявил, что уже 9 ноября Бишимбаев позвонил директору гастроцентра Байжанову и приказал тому приехать на работу.

"Кроме того, Бишимбаев приказал ему распустить персонал ресторана, а также удалить все видеоматериалы в ресторане. Зная, что брат Нукеновой отслеживает ее геолокацию по телефону, Бишимбаев поручил Байжанову построить себе алиби – отвезти телефон девушки к ним домой, а по дороге заехать в с телефоном в Fitness Palace и ЦКЗ "Казахстан", чтобы оставить следы геолокации – мнимого нахождения Нукеновой в этих местах. Эти указания Байжанов выполнил", – уточнила прокурор.

Со слов гособвинителя, приехав, Байжанов увидел Нукенову, которая находилась в бессознательном состоянии. По просьбе Бишимбаева они подняли Нукенову: ее уложили на диван. Спустя несколько часов Байжанов обнаружил, что Нукенова умерла.

Ранее Куандык Бишимбаев отказался признать вину. Также он заявил о желании, чтобы его дело в открытом процессе рассматривал суд присяжных с участием СМИ.

9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января стало известно, что расследование по делу Куандыка Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.

26 февраля в пресс-службе столичного горсуда уточнили, что уголовное дело в отношении подозреваемых Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев может получить тюремный срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, если следствие докажет его вину в убийстве с особой жестокостью.
11 марта 2024

Анастасия Московчук,
Мадина Мамырханова

Источник - Zakon.kz
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