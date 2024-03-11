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|Какие документы подписаны по итогам переговоров глав Казахстана и Азербайджана
17:56 11.03.2024
Акорда опубликовала список документов, которые были подписаны по итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.
1. Решение первого заседания Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики;
2. Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов;
3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года в части выделения мест для докторантуры;
4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
5. План мероприятий между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики на 2024-2025 годы;
6. Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Казына" и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH);
7. Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики;
8. Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области купли-продажи казахстанской нефти между АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики;
9. Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением "Служба центральных коммуникаций" при Президенте Республики Казахстан и Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики;
10. Меморандум о сотрудничестве между Акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" Республики Казахстан и Юридическим лицом публичного права "Агентство развития малого и среднего бизнеса" Азербайджанской Республики;
11. План мероприятий по развитию сотрудничества между Акиматом города Атырау (Республика Казахстан) и главой Исполнительной власти города Ширван (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы;
12. План мероприятий по развитию сотрудничества между Акиматом города Актау (Республика Казахстан) и главой Исполнительной власти города Сумгаит (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы;
13. Дорожная карта по реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках Меморандума о сотрудничестве между Акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA);
14. Меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности между АО "Государственная техническая служба" Республики Казахстан и Службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Азербайджан. В Международном аэропорту им. Гейдара Алиева президента Казахстана встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов.
Затем Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию президента Азербайджана "Загульба", где состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана. Позднее президенты двух стран обсудили совместные проекты.
11 марта 2024
Елена Беляева